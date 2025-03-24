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СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа

СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа - 24.03.2025 Украина.ру

СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа

Следственные действия по уголовному делу в отношении бывших сотрудников филиала Военно-строительной компании и ООО "Специальные технологии строительства" завершены. Об этом 21 марта сообщил Следственный комитет России.

2025-03-24T19:31

2025-03-24T19:31

2025-03-24T19:32

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"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.По данным следствия, в 2021-2022 гг. при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК "ВСК" и ООО "Специальные технологии строительства" были заключены многомиллионные государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми."В указанный период Сухов, Сергель и Кравченко в ходе выполнения контрактов завысили стоимость выполненных работ по капитальному ремонту объектов, тем самым похитили более 35 млн рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - установили следователи.Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей. Сделано это для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, пояснили в ведомстве.Там также сообщили, что Сухову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такой же мере пресечения заочно подвергнут Сергель, он объявлен в межгосударственный розыск.Ранее "Украина.ру" сообщала, что Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке

https://ukraina.ru/20250317/1061853822.html

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новости, россия, ск рф, следствие, уголовное дело, коррупция, оборонный бюджет, хищение, мошенничество, криминал, минобороны рф