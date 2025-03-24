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СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа - 24.03.2025 Украина.ру
СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
Следственные действия по уголовному делу в отношении бывших сотрудников филиала Военно-строительной компании и ООО "Специальные технологии строительства" завершены. Об этом 21 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-24T19:31
2025-03-24T19:31
2025-03-24T19:32
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"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.По данным следствия, в 2021-2022 гг. при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК "ВСК" и ООО "Специальные технологии строительства" были заключены многомиллионные государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми."В указанный период Сухов, Сергель и Кравченко в ходе выполнения контрактов завысили стоимость выполненных работ по капитальному ремонту объектов, тем самым похитили более 35 млн рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - установили следователи.Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей. Сделано это для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, пояснили в ведомстве.Там также сообщили, что Сухову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такой же мере пресечения заочно подвергнут Сергель, он объявлен в межгосударственный розыск.Ранее "Украина.ру" сообщала, что Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке
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новости, россия, ск рф, следствие, уголовное дело, коррупция, оборонный бюджет, хищение, мошенничество, криминал, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, следствие, уголовное дело, коррупция, оборонный бюджет, хищение, мошенничество, криминал, Минобороны РФ
СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
19:31 24.03.2025 (обновлено: 19:32 24.03.2025)
Следственные действия по уголовному делу в отношении бывших сотрудников филиала Военно-строительной компании и ООО "Специальные технологии строительства" завершены. Об этом 21 марта сообщил Следственный комитет России.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника филиала "Строительное управление по Центральному военному округу" публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО "Специальные технологии строительства" Павла Кравченко. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
По данным следствия, в 2021-2022 гг. при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК "ВСК" и ООО "Специальные технологии строительства" были заключены многомиллионные государственные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в Свердловской области и городе Перми.
"В указанный период Сухов, Сергель и Кравченко в ходе выполнения контрактов завысили стоимость выполненных работ по капитальному ремонту объектов, тем самым похитили более 35 млн рублей, причинив государству ущерб в особо крупном размере", - установили следователи.
Военными следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 17 млн рублей. Сделано это для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий, пояснили в ведомстве.
Там также сообщили, что Сухову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Такой же мере пресечения заочно подвергнут Сергель, он объявлен в межгосударственный розыск.