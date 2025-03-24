Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Три мирных жителя, в том числе ребёнок пострадали в результате атак украинских БПЛА в населённых пунктах Курской области. Об этом 24 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередные преступления украинских нацистов против наших мирных жителей", - констатировал Хинштейн в своём телеграм-канале, рассказывая о последствиях атак украинских беспилотников.
Согласно сообщению, от атак украинских дронов в Курской области пострадали мирные жители.
"В результате атаки украинского дрона по поселку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн.
Он отметил, что сейчас их жизни ничего не угрожает.
"Еще один 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию в Хомутовском районе — украинский дрон атаковал территорию магазина, рядом с которым находился мужчина", - сообщил врио губернатора.
Хинштейн напомнил, что решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов ограничен. Он призвал не подвергать опасности себя и своих близких, особенно детей.
Также врио губернатора сообщил, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту целенаправленного обстрела Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области.
"Следователи установили, что в марте 2025 года украинские преступники прямой наводкой ударили по храму Суджи. Мало того, что это святое намоленное место, храм также является объектом культурного наследия. В результате обстрела здание повреждено и частично разрушено", - отметил Хинштейн.
Он выразил признательность руководству Главного военно-следственного управления и лично генералу Константину Корпусову за то, что все эти вопросы взяты на особый контроль.
"Мы надеемся, что украинские преступники, которые сознательно разрушали наши памятники истории и культуры, будут привлечены к ответственности. Это покушение не просто на объекты местного культурного значения, а на объекты мировой культуры!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).