Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ - 24.03.2025 Украина.ру
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Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ - 24.03.2025 Украина.ру
Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
Три мирных жителя, в том числе ребёнок пострадали в результате атак украинских БПЛА в населённых пунктах Курской области. Об этом 24 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
2025-03-24T20:10
2025-03-24T20:10
новости
курская область
россия
суджа
хинштейн
ск рф
всу
военные преступления
дроны
бпла
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"Очередные преступления украинских нацистов против наших мирных жителей", - констатировал Хинштейн в своём телеграм-канале, рассказывая о последствиях атак украинских беспилотников.Согласно сообщению, от атак украинских дронов в Курской области пострадали мирные жители.Он отметил, что сейчас их жизни ничего не угрожает.Хинштейн напомнил, что решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов ограничен. Он призвал не подвергать опасности себя и своих близких, особенно детей.Также врио губернатора сообщил, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту целенаправленного обстрела Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области.Он выразил признательность руководству Главного военно-следственного управления и лично генералу Константину Корпусову за то, что все эти вопросы взяты на особый контроль.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
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новости, курская область, россия, суджа, хинштейн, ск рф, всу, военные преступления, дроны, бпла, мирные жители, кто
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Хинштейн, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, дроны, БПЛА, мирные жители, КТО

Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ

20:10 24.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
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Три мирных жителя, в том числе ребёнок пострадали в результате атак украинских БПЛА в населённых пунктах Курской области. Об этом 24 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Очередные преступления украинских нацистов против наших мирных жителей", - констатировал Хинштейн в своём телеграм-канале, рассказывая о последствиях атак украинских беспилотников.
Согласно сообщению, от атак украинских дронов в Курской области пострадали мирные жители.
"В результате атаки украинского дрона по поселку Коренево Кореневского района ранения получили 63-летняя женщина и 12-летняя девочка, которые в этот момент убирали территорию своего дома. С осколочными ранениями их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн.
Он отметил, что сейчас их жизни ничего не угрожает.
"Еще один 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию в Хомутовском районе — украинский дрон атаковал территорию магазина, рядом с которым находился мужчина", - сообщил врио губернатора.
Хинштейн напомнил, что решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов ограничен. Он призвал не подвергать опасности себя и своих близких, особенно детей.
Также врио губернатора сообщил, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту целенаправленного обстрела Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области.
"Следователи установили, что в марте 2025 года украинские преступники прямой наводкой ударили по храму Суджи. Мало того, что это святое намоленное место, храм также является объектом культурного наследия. В результате обстрела здание повреждено и частично разрушено", - отметил Хинштейн.
Он выразил признательность руководству Главного военно-следственного управления и лично генералу Константину Корпусову за то, что все эти вопросы взяты на особый контроль.
"Мы надеемся, что украинские преступники, которые сознательно разрушали наши памятники истории и культуры, будут привлечены к ответственности. Это покушение не просто на объекты местного культурного значения, а на объекты мировой культуры!", - подчеркнул врио губернатора Курской области.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаХинштейнСК РФВСУВоенные преступлениядроныБПЛАмирные жителиКТО
 
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