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Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ

Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ - 24.03.2025 Украина.ру

Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ

Три мирных жителя, в том числе ребёнок пострадали в результате атак украинских БПЛА в населённых пунктах Курской области. Об этом 24 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

2025-03-24T20:10

2025-03-24T20:10

2025-03-24T20:10

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бпла

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"Очередные преступления украинских нацистов против наших мирных жителей", - констатировал Хинштейн в своём телеграм-канале, рассказывая о последствиях атак украинских беспилотников.Согласно сообщению, от атак украинских дронов в Курской области пострадали мирные жители.Он отметил, что сейчас их жизни ничего не угрожает.Хинштейн напомнил, что решением оперативного штаба въезд в ряд населенных пунктов ограничен. Он призвал не подвергать опасности себя и своих близких, особенно детей.Также врио губернатора сообщил, что Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту целенаправленного обстрела Свято-Троицкого храма в городе Судже Курской области.Он выразил признательность руководству Главного военно-следственного управления и лично генералу Константину Корпусову за то, что все эти вопросы взяты на особый контроль.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм

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новости, курская область, россия, суджа, хинштейн, ск рф, всу, военные преступления, дроны, бпла, мирные жители, кто