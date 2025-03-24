Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородском районе в селе Ясные Зори
Украинская армия атаковала три населённых пункта Белгородской области. Об этом вечером 24 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что в Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. В этом же населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия.
"В селе Черемошное в результате обстрела выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор частного домовладения. Также перебита линия электропередачи, - рассказал Гладков. - В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля".
Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
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