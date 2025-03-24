Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм - 24.03.2025 Украина.ру
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Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм - 24.03.2025 Украина.ру
Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
Украинская армия атаковала три населённых пункта Белгородской области. Об этом вечером 24 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
2025-03-24T19:54
2025-03-24T19:54
новости
белгородская область
курская область
вячеслав гладков
всу
храм
военные преступления
кто
дроны
беспилотники
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"Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале.Он рассказал, что в Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. В этом же населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия."В селе Черемошное в результате обстрела выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор частного домовладения. Также перебита линия электропередачи, - рассказал Гладков. - В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля".Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
https://ukraina.ru/20250324/1062016144.html
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новости, белгородская область, курская область, вячеслав гладков, всу, храм, военные преступления, кто, дроны, беспилотники
Новости, Белгородская область, Курская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, храм, Военные преступления, КТО, дроны, беспилотники

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм

19:54 24.03.2025
 
дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородском районе в селе Ясные Зори
дрон ВСУ атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Белгородском районе в селе Ясные Зори
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Украинская армия атаковала три населённых пункта Белгородской области. Об этом вечером 24 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что в Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. В этом же населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия.
"В селе Черемошное в результате обстрела выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор частного домовладения. Также перебита линия электропередачи, - рассказал Гладков. - В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля".
Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской областиУголовное дело возбуждено по признакам ряда преступлений, зафиксированных по факту обстрела украинскими военнослужащими храма XIX века в Курской области. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
 
НовостиБелгородская областьКурская областьВячеслав ГладковВСУхрамВоенные преступленияКТОдроныбеспилотники
 
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