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Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм - 24.03.2025 Украина.ру

Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм

Украинская армия атаковала три населённых пункта Белгородской области. Об этом вечером 24 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

2025-03-24T19:54

2025-03-24T19:54

2025-03-24T19:54

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курская область

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беспилотники

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"Три населённых пункта подверглись атакам ВСУ. Предварительно, пострадавших нет", - сообщил губернатор Белгородской области в своём телеграм-канале.Он рассказал, что в Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанёс удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — повреждён купол. В этом же населённом пункте от прилёта боеприпаса повреждён один из корпусов сельскохозяйственного предприятия."В селе Черемошное в результате обстрела выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор частного домовладения. Также перебита линия электропередачи, - рассказал Гладков. - В городе Шебекино системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены остекление многоквартирного дома и социального объекта. Также посечены осколками три легковых автомобиля".Губернатор отметил, что информация о последствиях уточняется.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине

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новости, белгородская область, курская область, вячеслав гладков, всу, храм, военные преступления, кто, дроны, беспилотники