Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет армии купировать эти риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Сейчас ВСУ на территории Курской области за счет контроля над высотами по-прежнему удерживают район поселков Гуево, Горналь и Олешня. При этом противник не оставляет попыток прорваться в Краснояружский район, расположенный на стыке Курской и Белгородской областей.
По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь они займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника.
"Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу", — подчеркнул Анпилогов.
Он отметил, что при этом всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет купировать эти риски, указал Анпилогов.
"Грубо говоря, каждые 10 километров вглубь Украины – это минус 10 километров по российским территориям, по которым киевский режим может наносить удары", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.
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