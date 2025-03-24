Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района - 24.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250324/1062003796.html
Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района
Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района - 24.03.2025 Украина.ру
Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района
Всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет армии купировать эти риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-03-24T20:00
2025-03-24T20:00
новости
украина
россия
алексей анпилогов
граница
курская область
белгородская область
суджа
вс рф
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d2e8ebebc954463124c6417c7459564b.jpg
Сейчас ВСУ на территории Курской области за счет контроля над высотами по-прежнему удерживают район поселков Гуево, Горналь и Олешня. При этом противник не оставляет попыток прорваться в Краснояружский район, расположенный на стыке Курской и Белгородской областей.По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь они займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника."Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу", — подчеркнул Анпилогов.Он отметил, что при этом всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет купировать эти риски, указал Анпилогов."Грубо говоря, каждые 10 километров вглубь Украины – это минус 10 километров по российским территориям, по которым киевский режим может наносить удары", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1061966654.html
украина
россия
курская область
белгородская область
суджа
краснояружский район
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ce292bafe2d1ee32474e552e4dc5434b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, алексей анпилогов, граница, курская область, белгородская область, суджа, вс рф, наступление, всу, краснояружский район, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, граница, Курская область, Белгородская область, Суджа, ВС РФ, наступление, ВСУ, Краснояружский район, СВО, Спецоперация, война

Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района

20:00 24.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет армии купировать эти риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Сейчас ВСУ на территории Курской области за счет контроля над высотами по-прежнему удерживают район поселков Гуево, Горналь и Олешня. При этом противник не оставляет попыток прорваться в Краснояружский район, расположенный на стыке Курской и Белгородской областей.
По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь они займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника.
"Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу", — подчеркнул Анпилогов.
Он отметил, что при этом всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет купировать эти риски, указал Анпилогов.
"Грубо говоря, каждые 10 километров вглубь Украины – это минус 10 километров по российским территориям, по которым киевский режим может наносить удары", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
06:30
Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с РоссиейМир ближе, потому что Украина все дальше и дальше от жизни. Витальность из нее испаряется. Украины не будет, мы с США всё равно будем вести переговоры. Украины не было, мы с США вели переговоры в качестве СССР. До СССР была Российская империя, и тогда мы вели переговоры с США. И будем вести переговоры потом.
 
НовостиУкраинаРоссияАлексей АнпилоговграницаКурская областьБелгородская областьСуджаВС РФнаступлениеВСУКраснояружский районСВОСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил
20:30Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
20:17Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО
20:10Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
20:00Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района
19:54Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
19:45Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России
19:31СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
19:30Сергей Сазонов: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова
19:20"Звучит двояко": эксперт объяснил, почему Трамп предложил передать во владение США украинские АЭС
19:19СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
19:07Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган
18:48США ввели пошлину для стран, торгующих с Венесуэлой
18:44Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
18:21Каспийский трубопроводный консорциум осудил украинские террористические атаки
17:47Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
17:38ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
17:32Трамп vs Минобр США: война не на жизнь, а на трансгендеров. Почему опять проиграет Европа
17:18США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной
17:12В офисе Зеленского висят картины с горящим Кремлем и тонущим кораблем ВС РФ
Лента новостейМолния