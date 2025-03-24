https://ukraina.ru/20250324/1062003796.html

Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района

Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района - 24.03.2025 Украина.ру

Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района

Всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет армии купировать эти риски. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-03-24T20:00

2025-03-24T20:00

2025-03-24T20:00

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украина

россия

алексей анпилогов

граница

курская область

белгородская область

суджа

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наступление

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Сейчас ВСУ на территории Курской области за счет контроля над высотами по-прежнему удерживают район поселков Гуево, Горналь и Олешня. При этом противник не оставляет попыток прорваться в Краснояружский район, расположенный на стыке Курской и Белгородской областей.По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь они займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника."Да, сейчас у нас там серьезная линия инженерных сооружений, но ее все равно надо прикрывать. Чем более развитое предполье мы будем иметь на украинской территории, тем проще будет оборонять нашу государственную границу", — подчеркнул Анпилогов.Он отметил, что при этом всегда надо учитывать фактор дальнобойных обстрелов ВСУ с помощью ракет собственного и западного производства. Чем дальше будут расположены районы пусковых установок, тем проще будет купировать эти риски, указал Анпилогов."Грубо говоря, каждые 10 километров вглубь Украины – это минус 10 километров по российским территориям, по которым киевский режим может наносить удары", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1061966654.html

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