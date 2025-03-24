https://ukraina.ru/20250324/1062005692.html

Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России

Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России - 24.03.2025 Украина.ру

Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России

Пояс безопасности на границе – насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке. ВС РФ уже приступили к его созданию к северу от Купянска, где через госграницу идет сворачивание линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-03-24T19:45

2025-03-24T19:45

2025-03-24T19:45

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По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника, какие он предпринимает в Краснояружском районе.Он отметил, что войска будут предпринимать усилия по созданию такой буферной зоны не только напротив Суджанского района, но и вдоль всей границы с Украиной. Также это может стать одним из факторов во время переговоров, добавил Анпилогов."Потому что киевский режим, несмотря на договоренности о прекращении ударов по энергетике (более того, мы после приказа Верховного сами сбили свои дроны, которые летели бомбить объекты под Николаевом), осуществил налет БПЛА на Кубань и продолжает бить по Саратовской области", — подчеркнул эксперт.По его мнению, пояс безопасности – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня. ВС РФ уже занимаются этим к северу от Купянска, где через госграницу идет сворачивание линии фронта, добавил он."Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250314/1061798762.html

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новости, россия, украина, купянск, кубань, санитарная зона, государственная граница, граница, сумская область, купянское направление, переговоры, вс рф, сво, спецоперация