Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России - 24.03.2025 Украина.ру
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Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России
Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России - 24.03.2025 Украина.ру
Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России
Пояс безопасности на границе – насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке. ВС РФ уже приступили к его созданию к северу от Купянска, где через госграницу идет сворачивание линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-03-24T19:45
2025-03-24T19:45
новости
россия
украина
купянск
кубань
санитарная зона
государственная граница
граница
сумская область
купянское направление
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По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника, какие он предпринимает в Краснояружском районе.Он отметил, что войска будут предпринимать усилия по созданию такой буферной зоны не только напротив Суджанского района, но и вдоль всей границы с Украиной. Также это может стать одним из факторов во время переговоров, добавил Анпилогов."Потому что киевский режим, несмотря на договоренности о прекращении ударов по энергетике (более того, мы после приказа Верховного сами сбили свои дроны, которые летели бомбить объекты под Николаевом), осуществил налет БПЛА на Кубань и продолжает бить по Саратовской области", — подчеркнул эксперт.По его мнению, пояс безопасности – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня. ВС РФ уже занимаются этим к северу от Купянска, где через госграницу идет сворачивание линии фронта, добавил он."Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250314/1061798762.html
россия
украина
купянск
кубань
сумская область
купянское направление
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новости, россия, украина, купянск, кубань, санитарная зона, государственная граница, граница, сумская область, купянское направление, переговоры, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Купянск, Кубань, санитарная зона, государственная граница, граница, Сумская область, Купянское направление, переговоры, ВС РФ, СВО, Спецоперация

Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России

19:45 24.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Пояс безопасности на границе – насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке. ВС РФ уже приступили к его созданию к северу от Купянска, где через госграницу идет сворачивание линии фронта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По словам эксперта, ВС РФ уже выполнили основные задачи операции по вытеснению ВСУ из Суджанского района и теперь займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье от новых наскоков противника, какие он предпринимает в Краснояружском районе.
Он отметил, что войска будут предпринимать усилия по созданию такой буферной зоны не только напротив Суджанского района, но и вдоль всей границы с Украиной. Также это может стать одним из факторов во время переговоров, добавил Анпилогов.
"Потому что киевский режим, несмотря на договоренности о прекращении ударов по энергетике (более того, мы после приказа Верховного сами сбили свои дроны, которые летели бомбить объекты под Николаевом), осуществил налет БПЛА на Кубань и продолжает бить по Саратовской области", — подчеркнул эксперт.
По его мнению, пояс безопасности – это насущная необходимость, которая постоянно будет стоять на повестке дня. ВС РФ уже занимаются этим к северу от Купянска, где через госграницу идет сворачивание линии фронта, добавил он.
"Мы этим занимаемся в Басовке и Журавке в Сумской области. Все это сложится в единую ситуацию, когда противник будет вынужден отодвинуть войска от границы на максимально безопасное расстояние", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
14 марта, 12:15
Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской областиВоенный аналитик Юрий Подоляка подтвердил, что войска ВС РФ уже начали подготовку для создания буферной зоны, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. Между тем военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин отметил, что зона безопасности должна создаваться на территории противника
 
НовостиРоссияУкраинаКупянскКубаньсанитарная зонагосударственная границаграницаСумская областьКупянское направлениепереговорыВС РФСВОСпецоперация
 
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