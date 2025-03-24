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ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области - 24.03.2025 Украина.ру
ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
Украинские беспилотники вечером 23 марта атаковали глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, а 22 марта - газораспределительную станцию "Валуйки" в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-03-24T17:38
2025-03-24T17:38
2025-03-24T17:38
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Вечером 23 марта с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны России. Месторождение использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Накануне, 22 марта с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйки" в н.п. Шведуновка Белгородской области, сказано в сообщении. В результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
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новости, россия, крым, белгородская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, инфраструктура, энергетика, газопровод, сво, бпла, пво, минобороны, беспилотники
Новости, Россия, Крым, Белгородская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, инфраструктура, энергетика, газопровод, СВО, БПЛА, ПВО, Минобороны, беспилотники
ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
Украинские беспилотники вечером 23 марта атаковали глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, а 22 марта - газораспределительную станцию "Валуйки" в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Вечером 23 марта с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны России. Месторождение использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.
Накануне, 22 марта с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйки" в н.п. Шведуновка Белгородской области, сказано в сообщении. В результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.
"Таким образом, вопреки заявлениям Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает атаки с применением ударных БПЛА и реактивных систем залпового огня HIMARS по энергетической инфраструктуре, в том числе международной, на территории Российской Федерации, - констатировали в Минобороны РФ. - Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима".
Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае
. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае