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ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области

ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области - 24.03.2025 Украина.ру

ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области

Украинские беспилотники вечером 23 марта атаковали глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму, а 22 марта - газораспределительную станцию "Валуйки" в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

2025-03-24T17:38

2025-03-24T17:38

2025-03-24T17:38

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Вечером 23 марта с 21.00 по 21.50 российскими средствами ПВО была отражена атака четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, сообщили в Минобороны России. Месторождение использовалось для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова.Накануне, 22 марта с 5.00 по 8.45 киевским режимом нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйки" в н.п. Шведуновка Белгородской области, сказано в сообщении. В результате которого было повреждено технологическое оборудование газораспределительной станции.Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае

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новости, россия, крым, белгородская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, инфраструктура, энергетика, газопровод, сво, бпла, пво, минобороны, беспилотники