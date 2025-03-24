https://ukraina.ru/20250324/1062013457.html

"Тактика тысячи порезов": эксперт о том, как "закрытой колодой" ВС РФ держат в постоянном напряжении ВСУ

"Тактика тысячи порезов": эксперт о том, как "закрытой колодой" ВС РФ держат в постоянном напряжении ВСУ - 24.03.2025 Украина.ру

"Тактика тысячи порезов": эксперт о том, как "закрытой колодой" ВС РФ держат в постоянном напряжении ВСУ

На Запорожском фронте долгое время ничего не происходило, но недавно ВС РФ освободили несколько сел под Ореховом, тем самым создав угрозу для группировок ВСУ, обороняющих Каменское возле Днепра и сам Орехов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-03-24T20:45

2025-03-24T20:45

2025-03-24T20:45

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Для ВС РФ выгодно растягивать коммуникации ВСУ и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины "некомпенсированную слабость", считает эксперт. А еще лучше – создавать врагу по всему фронту потенциальную угрозу, добавил он.И тут уже ВС РФ по внутренним линиям из условного Курска могут нанести удар на Глухов и на Сумы или перекинуть силы под Белгород и ударить на Купянск. То есть мы, не связывая свои силы в прямых боях, решаем, когда именно их использовать, указал эксперт."Например, все уже давно забыли про Запорожский фронт, потому что там ничего не происходило, но мы вдруг освободили несколько сел под Ореховом. Тем самым мы создали угрозу для группировок ВСУ, которые обороняют Каменское возле Днепра и сам Орехов", — отметил Анпилогов.Не знаю, можно ли назвать это "тактикой тысячи порезов", но этот маневр резервами и постоянное создание угроз держит Украину в ситуации постоянного напряжения, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.О том, насколько России выгодно "энергетическое перемирие" — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062009962.html

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