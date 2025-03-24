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Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова - 24.03.2025 Украина.ру
Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
Атака украинских беспилотников на объект энергетики в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между Россией и США говорит о ненужности мира для нынешнего руководства Украины. Об этом 24 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-03-24T17:47
2025-03-24T17:47
2025-03-24T17:47
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"Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно", - сказала Захарова.Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае Минобороны России информировало также и о других атаках украинских БПЛА на российские объекты энергетики после состоявшихся 18 марта переговоров президентов России и США. подробности в публикации ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, краснодарский край, сша, вооруженные силы украины, всу, терроризм, бпла, беспилотники, энергетика, инфраструктура, сво, переговоры, перемирие, минобороны рф
Новости, Россия, краснодарский край, США, Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, БПЛА, беспилотники, энергетика, инфраструктура, СВО, переговоры, перемирие, Минобороны РФ
Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова
Атака украинских беспилотников на объект энергетики в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между Россией и США говорит о ненужности мира для нынешнего руководства Украины. Об этом 24 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно", - сказала Захарова.
Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае
Минобороны России информировало также и о других атаках украинских БПЛА на российские объекты энергетики после состоявшихся 18 марта переговоров президентов России и США. подробности в публикации ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области