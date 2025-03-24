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Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова

Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова - 24.03.2025 Украина.ру

Атака БПЛА ВСУ в Краснодарском крае говорит об отказе Киева от мира – Захарова

Атака украинских беспилотников на объект энергетики в Краснодарском крае накануне переговоров в Эр-Рияде между Россией и США говорит о ненужности мира для нынешнего руководства Украины. Об этом 24 марта заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-24T17:47

2025-03-24T17:47

2025-03-24T17:47

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энергетика

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"Каждый раз одна и та же история. Перед любыми контактами, в том числе и во время визитов в Москву делегаций зарубежных, киевский режим совершает террористические акты, нападения на гражданскую инфраструктуру, на гражданские объекты, экстремистские акты и так далее… Им не нужен мир. Они об этом заявляли неоднократно", - сказала Захарова.Также 24 марта Минобороны России информировало об атаке украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Подробности в публикации Украинский БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию КТК в Краснодарском крае Минобороны России информировало также и о других атаках украинских БПЛА на российские объекты энергетики после состоявшихся 18 марта переговоров президентов России и США. подробности в публикации ПВО РФ отразила атаки ВСУ на объекты энергетики в Крыму и в Белгородской области

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новости, россия, краснодарский край, сша, вооруженные силы украины, всу, терроризм, бпла, беспилотники, энергетика, инфраструктура, сво, переговоры, перемирие, минобороны рф