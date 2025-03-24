Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине - 24.03.2025 Украина.ру
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Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине - 24.03.2025 Украина.ру
Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине
Журнал Time рассказал о том, как живёт Владимир Зеленский. Некоторые детали интерьера его резиденции вызвали вопросы у наблюдателей
2025-03-24T18:44
2025-03-24T18:44
эксклюзив
хроники
владимир зеленский
константин бондаренко
кремль
украина
россия
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Журнал Time выпустил репортаж из резиденции Владимира Зеленского. Среди прочего там рассказывалось и об интерьерах."Только в глубине его кабинета, за украинской версией стола Resolute, есть пространство, которое кажется Зеленскому домом — небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он сам выбрал", — отмечалось в публикации.При этом подчёркивалось, что эти картины — не музейные экспонаты."Они не музейные экспонаты. На местном базаре подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что они олицетворяют. На той, что висит над его (Зеленского — Ред.) кроватью, изображен российский военный корабль, тонувший в Чёрном море. На другой — украинские войска, недавно воюющие на территории России. На третьей, любимой Зеленским, изображен Кремль, охваченный пламенем", — указывалось в репортаже.Сам Зеленский заявил, что "каждая из них — о победе".На этот репортаж отреагировали в мире."Зеленский в своем офисе позирует фотографу Times на фоне картины с горящим Кремлём. Справа, по идее, должен быть портрет Аркаши Бабченко, въезжающем на Красную площадь через Спасские ворота верхом на "Абрамсе". Показушник хренов. Хвостик от хрюшки тебе, Володя, а не полыхающий Кремль", — прокомментировал в своём телеграм-канале фото Time российский военкор Александр Коц.Публицист Святослав Павлов отметил, что Зеленский делает "всё вокруг себя максимально убогим и провинциальным"."Картина с горящим Кремлём - это уровень даже не затхлого краеведческого музея, а натурально сельского ДК. А ещё похоже, что он купил курсы Блиновской и решил "визуализировать свои желания". Впрочем, как мы знаем, курсы Блиновской никого еще до добра не доводили", — отметил Павлов.Обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня", историк и политолог Владимир Корнилов напомнил Зеленскому о судьбе того, кто ранее любовался горящей Москвой."Фотография из свежего американского журнала Time. Автор утверждает, что картина горящего Кремля - любимая для Зеленского. Больные люди - они именно такие! Причём это касается и лично Зеленского, и авторов Time, которые такое публикуют. Надо Зеленскому подсказать, что Наполеон тоже любовался горящим Кремлём. Потом сдох на забытом Богом острове…", — отметил он.Ирландский журналист Чейз Бойз раскритиковал Зеленского."Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да", — написал он в соцсети X.Тем временем украинский политолог Константин Бондаренко рассказал о том, что не верит в победу Украины."Я, очевидно, отношусь к тем, кого можно назвать "пораженцами". Я не верю в нашу победу. И проблема в том, то очень, очень многие люди, с которыми я общаюсь – из различных сфер, групп, слоев общества – думают точно так же, не особо распространяясь на публику. Излучать оптимизм в нынешней ситуации и говорить, что "победа будет на нами" - это продуцировать откровенную ложь", — подчеркнул Бондаренко.По его словам, Украина проиграла в конфликте."Я давно говорю о том, что Украина эту войну – увы! – проиграла. И теперь исход её зависит не от ситуации на поле боя. Он зависит от того, что удастся выторговать на переговорах", — указал политолог.Бондаренко раскритиковал тех, кто выступает против перемирия."В таких условиях отказываться от перемирия, переговоров или провоцировать новое разгорание конфликта в надежде, что "заграница нам поможет" - это уже преступление, потому что финал войны очевиден, и теперь можно вести споры только о том, насколько серьёзными окажутся наши территориальные, экономические и человеческие потери. И как смягчить поражение, идеологически обернув его в видимость победы", — указал эксперт.Он сослался на опросы, которые в своих телеграм-каналах провели его коллеги. Согласно им, более 90% опрошенных выступают за мир. Бондаренко признал, что эта выборка несовершенна и призвал провести нормальные социсследования в стране."Необходимо спрашивать не с точки зрения восприятия тех или иных официальных лозунгов власти, а с точки зрения готовности человека проявить реальную сопричастность к ситуации. "Готов – не готов", "буду – не буду" – вот что будет реальным индикатором, а не "поддерживаю – не поддерживаю"", - указал Бондаренко.По его словам, война на Украине нужна только трём категориям её населения."Тем, кто боятся понести наказание за злоупотребление властью и нарушение законов; тем, для кого война – это бизнес; тем, кто не знает, чем заняться после войны (для кого война стала смыслом жизни). Все они в меньшинстве. В подавляющем меньшинстве. Но проблема в том, что у них сегодня сосредоточены основные ресурсы – финансовые, медийные, административные. И они могут себе позволить купить социологов. Самых настоящих. Тех, которые, согласно их же исследованиям, официально не продаются", — подытожил Бондаренко.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил 24 марта о том, что в окружении Зеленского зреет серьёзный конфликт."В окружении Зеленского зреет серьёзный конфликт. По информации из источников, близких к Офису президента, в команде президента нарастает напряжение из-за разногласий по ключевым вопросам войны и внешней политики. Влияние Ермака стремительно ослабевает — его обвиняют в провале дипломатических переговоров и неэффективной кадровой политике", — отмечалось в публикации канала.При этом министр обороны Украины Рустем Умеров настаивает на радикальном увеличении мобилизации, в то время как часть команды выступает за более осторожный подход, опасаясь потерь на фронте и роста протестных настроений в тылу."На фоне этого в кулуарах заговорили о возможных перестановках в правительстве. По словам одного из участников закрытого совещания в ОП, между Зеленским и Ермаком уже нет былой связи и президент стал прислушиваться не только к мнению главы Офиса", — писали авторы канала.По их информации, "ощущение политического кризиса уже ухватила оппозиция, элиты и региональные лидеры, которые начали готовиться к сценарию смены власти и ищут новых политических партнёров".О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег".
https://ukraina.ru/20250324/1062002760.html
https://ukraina.ru/20250324/1061989917.html
https://ukraina.ru/20250323/1061985588.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир зеленский, константин бондаренко, кремль, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Кремль, Украина, Россия

Зеленский мечтает о Кремле, но есть нюанс. Итоги 24 марта на Украине

18:44 24.03.2025
 
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Журнал Time рассказал о том, как живёт Владимир Зеленский. Некоторые детали интерьера его резиденции вызвали вопросы у наблюдателей
Журнал Time выпустил репортаж из резиденции Владимира Зеленского. Среди прочего там рассказывалось и об интерьерах.
"Только в глубине его кабинета, за украинской версией стола Resolute, есть пространство, которое кажется Зеленскому домом — небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он сам выбрал", — отмечалось в публикации.
При этом подчёркивалось, что эти картины — не музейные экспонаты.
"Они не музейные экспонаты. На местном базаре подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что они олицетворяют. На той, что висит над его (Зеленского — Ред.) кроватью, изображен российский военный корабль, тонувший в Чёрном море. На другой — украинские войска, недавно воюющие на территории России. На третьей, любимой Зеленским, изображен Кремль, охваченный пламенем", — указывалось в репортаже.
Сам Зеленский заявил, что "каждая из них — о победе".
На этот репортаж отреагировали в мире.
"Зеленский в своем офисе позирует фотографу Times на фоне картины с горящим Кремлём. Справа, по идее, должен быть портрет Аркаши Бабченко, въезжающем на Красную площадь через Спасские ворота верхом на "Абрамсе". Показушник хренов. Хвостик от хрюшки тебе, Володя, а не полыхающий Кремль", — прокомментировал в своём телеграм-канале фото Time российский военкор Александр Коц.
13:00
Зеленского поймали на лжи, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 мартаМинобороны России привело пример лжи Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по этому региону России
Публицист Святослав Павлов отметил, что Зеленский делает "всё вокруг себя максимально убогим и провинциальным".
"Картина с горящим Кремлём - это уровень даже не затхлого краеведческого музея, а натурально сельского ДК. А ещё похоже, что он купил курсы Блиновской и решил "визуализировать свои желания". Впрочем, как мы знаем, курсы Блиновской никого еще до добра не доводили", — отметил Павлов.
Обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня", историк и политолог Владимир Корнилов напомнил Зеленскому о судьбе того, кто ранее любовался горящей Москвой.
"Фотография из свежего американского журнала Time. Автор утверждает, что картина горящего Кремля - любимая для Зеленского. Больные люди - они именно такие! Причём это касается и лично Зеленского, и авторов Time, которые такое публикуют. Надо Зеленскому подсказать, что Наполеон тоже любовался горящим Кремлём. Потом сдох на забытом Богом острове…", — отметил он.
Ирландский журналист Чейз Бойз раскритиковал Зеленского.
"Диктатор Зеленский стоит на платформе перед своей картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да", — написал он в соцсети X.
Тем временем украинский политолог Константин Бондаренко рассказал о том, что не верит в победу Украины.
"Я, очевидно, отношусь к тем, кого можно назвать "пораженцами". Я не верю в нашу победу. И проблема в том, то очень, очень многие люди, с которыми я общаюсь – из различных сфер, групп, слоев общества – думают точно так же, не особо распространяясь на публику. Излучать оптимизм в нынешней ситуации и говорить, что "победа будет на нами" - это продуцировать откровенную ложь", — подчеркнул Бондаренко.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2025
09:39
Переговоры в Саудовской Аравии. Главное на Украине на утро 24 мартаВ Саудовской Аравии завершились переговоры между украинской и американской делегациями
По его словам, Украина проиграла в конфликте.
"Я давно говорю о том, что Украина эту войну – увы! – проиграла. И теперь исход её зависит не от ситуации на поле боя. Он зависит от того, что удастся выторговать на переговорах", — указал политолог.
Бондаренко раскритиковал тех, кто выступает против перемирия.
"В таких условиях отказываться от перемирия, переговоров или провоцировать новое разгорание конфликта в надежде, что "заграница нам поможет" - это уже преступление, потому что финал войны очевиден, и теперь можно вести споры только о том, насколько серьёзными окажутся наши территориальные, экономические и человеческие потери. И как смягчить поражение, идеологически обернув его в видимость победы", — указал эксперт.
Он сослался на опросы, которые в своих телеграм-каналах провели его коллеги. Согласно им, более 90% опрошенных выступают за мир. Бондаренко признал, что эта выборка несовершенна и призвал провести нормальные социсследования в стране.
"Необходимо спрашивать не с точки зрения восприятия тех или иных официальных лозунгов власти, а с точки зрения готовности человека проявить реальную сопричастность к ситуации. "Готов – не готов", "буду – не буду" – вот что будет реальным индикатором, а не "поддерживаю – не поддерживаю"", - указал Бондаренко.
По его словам, война на Украине нужна только трём категориям её населения.
"Тем, кто боятся понести наказание за злоупотребление властью и нарушение законов; тем, для кого война – это бизнес; тем, кто не знает, чем заняться после войны (для кого война стала смыслом жизни). Все они в меньшинстве. В подавляющем меньшинстве. Но проблема в том, что у них сегодня сосредоточены основные ресурсы – финансовые, медийные, административные. И они могут себе позволить купить социологов. Самых настоящих. Тех, которые, согласно их же исследованиям, официально не продаются", — подытожил Бондаренко.
Вчера, 18:15
Цена слова Зеленского и начало переговоров. Итоги 23 марта на УкраинеВ России и на Украине оценили цену слова Владимира Зеленского. В ближайшее время должны начаться переговоры между США и Украиной и США и Россией
Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил 24 марта о том, что в окружении Зеленского зреет серьёзный конфликт.
"В окружении Зеленского зреет серьёзный конфликт. По информации из источников, близких к Офису президента, в команде президента нарастает напряжение из-за разногласий по ключевым вопросам войны и внешней политики. Влияние Ермака стремительно ослабевает — его обвиняют в провале дипломатических переговоров и неэффективной кадровой политике", — отмечалось в публикации канала.
При этом министр обороны Украины Рустем Умеров настаивает на радикальном увеличении мобилизации, в то время как часть команды выступает за более осторожный подход, опасаясь потерь на фронте и роста протестных настроений в тылу.
"На фоне этого в кулуарах заговорили о возможных перестановках в правительстве. По словам одного из участников закрытого совещания в ОП, между Зеленским и Ермаком уже нет былой связи и президент стал прислушиваться не только к мнению главы Офиса", — писали авторы канала.
По их информации, "ощущение политического кризиса уже ухватила оппозиция, элиты и региональные лидеры, которые начали готовиться к сценарию смены власти и ищут новых политических партнёров".
О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Удары по России, американцы хотят забрать АЭС, а Зеленский по традиции хочет денег".
 
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