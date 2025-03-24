Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган - 24.03.2025 Украина.ру
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Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган
Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган - 24.03.2025 Украина.ру
Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган
Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику её европейских партнёров. Об этом 24 марта заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
2025-03-24T19:07
2025-03-24T19:07
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эрдоган
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евроинтеграция
членство
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В обращении к нации после заседания кабинета министров Эрдоган заявил, что ожидает политической воли от своих партнёров в Европе."Бурные дебаты последних недель показали, что европейская безопасность невозможна без Турции. Они осознают важность отношений с Турцией. Мы рассматриваем это как многообещающие события для будущего отношений Турции и ЕС. Турция готова развивать свои отношения с европейскими странами и Союзом в рамках общих интересов и взаимного уважения. Конечно, это не та воля, которую Турция может проявить в одиночку. Важно, чтобы такая же воля присутствовала и у наших собеседников. Я верю, что последовательный стратегический подход Турции будет определять политику наших европейских партнеров", - заявил Эрдоган.Как сообщает РИА Новости, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС). В 1987 году страна подала заявку на членство в организации. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Эрдоган ранее заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".Ранее в МИД Венгрии рассказали о перспективах членства Украины в Евросоюзе. Подробности в публикации "Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии Также в новостях: Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии
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новости, турция, украина, европа, эрдоган, ес, евроинтеграция, членство, евразия
Новости, Турция, Украина, Европа, Эрдоган, ЕС, евроинтеграция, членство, Евразия

Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику ЕС – Эрдоган

19:07 24.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Последовательный стратегический подход Турции будет определять политику её европейских партнёров. Об этом 24 марта заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
В обращении к нации после заседания кабинета министров Эрдоган заявил, что ожидает политической воли от своих партнёров в Европе.
"Бурные дебаты последних недель показали, что европейская безопасность невозможна без Турции. Они осознают важность отношений с Турцией. Мы рассматриваем это как многообещающие события для будущего отношений Турции и ЕС. Турция готова развивать свои отношения с европейскими странами и Союзом в рамках общих интересов и взаимного уважения. Конечно, это не та воля, которую Турция может проявить в одиночку. Важно, чтобы такая же воля присутствовала и у наших собеседников. Я верю, что последовательный стратегический подход Турции будет определять политику наших европейских партнеров", - заявил Эрдоган.
Как сообщает РИА Новости, Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с европейским интеграционным объединением (в то время - Европейским экономическим сообществом, ЕЭС). В 1987 году страна подала заявку на членство в организации. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Эрдоган ранее заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Ранее в МИД Венгрии рассказали о перспективах членства Украины в Евросоюзе. Подробности в публикации "Невозможно, чтобы Украина вступила в Евросоюз раньше, чем страны Западных Балкан" - МИД Венгрии
Также в новостях: Вступление Украины в ЕС разрушительно скажется на экономике и безопасности союза – МИД Венгрии
 
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