https://ukraina.ru/20240622/1055771356.html
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море - 22.06.2024 Украина.ру
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море
Возможное перекрытие для РФ Балтийского моря, о чем говорят в некоторых странах, может закончится войной. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T06:02
2024-06-22T06:02
2024-06-22T06:02
новости
балтийское море
сергей караганов
россия
дания
швеция
запад
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Западные политики в последнее время делают заявления о возможности блокировать снабжение Калининградской области и заблокировать российский флот на Балтике. По мнению Караганова, такое развитие событий в чистом виде casus belli — причина для начала войны. Политолог выразил при этом надежду, что "несмотря на все безумие, охватившее современные европейские элиты, до этого не дойдет".Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
балтийское море
россия
дания
швеция
запад
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, балтийское море, сергей караганов, россия, дания, швеция, запад
Новости, Балтийское море, Сергей Караганов, Россия, Дания, Швеция, Запад
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море
Возможное перекрытие для РФ Балтийского моря, о чем говорят в некоторых странах, может закончится войной. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру