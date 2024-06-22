Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море - 22.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240622/1055771356.html
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море - 22.06.2024 Украина.ру
Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море
Возможное перекрытие для РФ Балтийского моря, о чем говорят в некоторых странах, может закончится войной. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T06:02
2024-06-22T06:02
новости
балтийское море
сергей караганов
россия
дания
швеция
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102761/35/1027613552_0:366:2712:1892_1920x0_80_0_0_4d9fde47834e8c94f38830744da8d5f6.jpg
Западные политики в последнее время делают заявления о возможности блокировать снабжение Калининградской области и заблокировать российский флот на Балтике. По мнению Караганова, такое развитие событий в чистом виде casus belli — причина для начала войны. Политолог выразил при этом надежду, что "несмотря на все безумие, охватившее современные европейские элиты, до этого не дойдет".Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
балтийское море
россия
дания
швеция
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102761/35/1027613552_0:14:2712:2048_1920x0_80_0_0_e99e53f7c4740448d27bd3c73286b934.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, балтийское море, сергей караганов, россия, дания, швеция, запад
Новости, Балтийское море, Сергей Караганов, Россия, Дания, Швеция, Запад

Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море

06:02 22.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбол. Лига наций УЕФА. Матч Швеция - Россия
Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Швеция - Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать в
Возможное перекрытие для РФ Балтийского моря, о чем говорят в некоторых странах, может закончится войной. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Западные политики в последнее время делают заявления о возможности блокировать снабжение Калининградской области и заблокировать российский флот на Балтике.
По мнению Караганова, такое развитие событий в чистом виде casus belli — причина для начала войны.
"Можно представить, что произойдет с какой-нибудь бедной Данией или Швецией, если они попробуют перекрыть нам вход в Балтийское море. Они просто, скорее всего, перестанут существовать", - заявил он.
Политолог выразил при этом надежду, что "несмотря на все безумие, охватившее современные европейские элиты, до этого не дойдет".
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
 
НовостиБалтийское мореСергей КарагановРоссияДанияШвецияЗапад
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:44Уроки 22 июня 1941 года. Историк Александр Полищук о том, почему бои идут на Запорожье, а не под Ростовом
07:40Ветеран первой чеченской: заход "Ахмата" под Сумы не был разведкой боем
07:20"Это же как надо размазать самолеты": военный летчик указал на "истребительную" проблему Зеленского
07:00"Жертв может быть еще больше": эксперт назвал условие расширения конфликта на Украине
06:45Называйте это устрашением: Караганов об эскалации ядерного сдерживания
06:30Сразу станут летающими мишенями: военный летчик объяснил, чего не хватает F-16 "между ног"
06:15Следующим условием РФ будет часть "старого" приграничья: Кутырь о скрытых возможностях Украины
06:02Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море
05:45"Мальчики для битья": военный эксперт о том, что будет, если НАТО введет войска в Одессу
05:30Заслуженный военный летчик рассказал, что может "утенок" Су-34 в зоне СВО
05:15Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира
05:01Можем активничать: военный эксперт объяснил появление "Ахмата" в Сумской области
04:45"Придется возвращать ей веру в ад": Караганов о том, что России надо сделать с Европой
04:30Алехин ответил, чем так важна "Цитадель" в Волчанске
04:13Делали фейерверки: эксперт о том, почему РФ не трогает артиллерийские заводы под Сумами
04:00Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх
19:01"Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом
18:00Евразийская безопасность, НАТО готовится к войне. Итоги 21 июня на Украине
16:46Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем
16:40"Венгрия сойдёт с поезда": Будапешт не примет участие в миссии НАТО на Украине - Орбан
Лента новостейМолния