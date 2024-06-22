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Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море

Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море - 22.06.2024 Украина.ру

Караганов описал страшный финал Дании и Швеции, если они перекроют России Балтийское море

Возможное перекрытие для РФ Балтийского моря, о чем говорят в некоторых странах, может закончится войной. Об этом доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-22T06:02

2024-06-22T06:02

2024-06-22T06:02

новости

балтийское море

сергей караганов

россия

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Западные политики в последнее время делают заявления о возможности блокировать снабжение Калининградской области и заблокировать российский флот на Балтике. По мнению Караганова, такое развитие событий в чистом виде casus belli — причина для начала войны. Политолог выразил при этом надежду, что "несмотря на все безумие, охватившее современные европейские элиты, до этого не дойдет".Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

балтийское море

россия

дания

швеция

запад

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новости, балтийское море, сергей караганов, россия, дания, швеция, запад