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Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх

Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх - 22.06.2024 Украина.ру

Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх

РФ заинтересована в том, чтобы в мире была установлена многосторонняя система ядерного сдерживания-устрашения, заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-06-22T04:00

2024-06-22T04:00

2024-06-22T04:00

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сергей караганов

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ядерное оружие

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Он рассказал, что спокойно относится к появлению новых ядерных держав, и к укреплению старых.Когда будет опущен ядерный порог, потенциальный противник начнет понимать, что выиграть в гонке обычных вооружений невозможно, добавил эксперт. То есть вы побеждаете в гонке обычных вооружений и получаете ядерный удар. Бессмысленно "гоняться", подытожил собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей караганов, россия, запад, ядерное оружие