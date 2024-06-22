https://ukraina.ru/20240622/1055770846.html
Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх
Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх - 22.06.2024 Украина.ру
Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх
РФ заинтересована в том, чтобы в мире была установлена многосторонняя система ядерного сдерживания-устрашения, заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T04:00
2024-06-22T04:00
2024-06-22T04:00
новости
сергей караганов
россия
запад
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102032/70/1020327065_0:303:4368:2760_1920x0_80_0_0_66becec8973c9c01bf1def1828b2d378.jpg
Он рассказал, что спокойно относится к появлению новых ядерных держав, и к укреплению старых.Когда будет опущен ядерный порог, потенциальный противник начнет понимать, что выиграть в гонке обычных вооружений невозможно, добавил эксперт. То есть вы побеждаете в гонке обычных вооружений и получаете ядерный удар. Бессмысленно "гоняться", подытожил собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
россия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102032/70/1020327065_0:0:3884:2912_1920x0_80_0_0_f161a12bf4eda5631d0346999a94011d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей караганов, россия, запад, ядерное оружие
Новости, Сергей Караганов, Россия, Запад, Ядерное оружие
Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх
РФ заинтересована в том, чтобы в мире была установлена многосторонняя система ядерного сдерживания-устрашения, заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что спокойно относится к появлению новых ядерных держав, и к укреплению старых.
"Просто потому, что опора на разум человечества не работает. Необходимо, чтобы был страх", - заявил Караганов.
Когда будет опущен ядерный порог, потенциальный противник начнет понимать, что выиграть в гонке обычных вооружений невозможно, добавил эксперт.
То есть вы побеждаете в гонке обычных вооружений и получаете ядерный удар. Бессмысленно "гоняться", подытожил собеседник издания.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.