Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх - 22.06.2024 Украина.ру
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Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх
Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх - 22.06.2024 Украина.ру
Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх
РФ заинтересована в том, чтобы в мире была установлена многосторонняя система ядерного сдерживания-устрашения, заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T04:00
2024-06-22T04:00
новости
сергей караганов
россия
запад
ядерное оружие
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Он рассказал, что спокойно относится к появлению новых ядерных держав, и к укреплению старых.Когда будет опущен ядерный порог, потенциальный противник начнет понимать, что выиграть в гонке обычных вооружений невозможно, добавил эксперт. То есть вы побеждаете в гонке обычных вооружений и получаете ядерный удар. Бессмысленно "гоняться", подытожил собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
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новости, сергей караганов, россия, запад, ядерное оружие
Новости, Сергей Караганов, Россия, Запад, Ядерное оружие

Караганов: опора на разум человечества не работает, необходим страх

04:00 22.06.2024
 
© Михаил СамошкинСергей Караганов
Сергей Караганов
© Михаил Самошкин
Читать в
РФ заинтересована в том, чтобы в мире была установлена многосторонняя система ядерного сдерживания-устрашения, заявил доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что спокойно относится к появлению новых ядерных держав, и к укреплению старых.
"Просто потому, что опора на разум человечества не работает. Необходимо, чтобы был страх", - заявил Караганов.
Когда будет опущен ядерный порог, потенциальный противник начнет понимать, что выиграть в гонке обычных вооружений невозможно, добавил эксперт.
То есть вы побеждаете в гонке обычных вооружений и получаете ядерный удар. Бессмысленно "гоняться", подытожил собеседник издания.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу ядерного оружия в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
 
НовостиСергей КарагановРоссияЗападЯдерное оружие
 
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