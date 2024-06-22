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Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира
Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира - 22.06.2024 Украина.ру
Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира
Россия должна сделать так, чтобы с территории Европы никогда больше не исходила угроза для нашей страны. Такое мнение доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-06-22T05:15
2024-06-22T05:15
2024-06-22T05:15
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сергей караганов
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По итогам конфликта с Западом Россия одержит победу, обеспечит свой суверенитет и безопасность, а заодно освободит мир от "пятисотлетнего западного ига", отметил он. Нынешние правящие круги Европы вызывают в большинстве своем брезгливое презрение. Будем надеяться, они будут сменены, резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.
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Украина.ру
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новости, сергей караганов, европа, россия, запад
Новости, Сергей Караганов, Европа, Россия, Запад
Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира
Россия должна сделать так, чтобы с территории Европы никогда больше не исходила угроза для нашей страны. Такое мнение доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил в интервью изданию Украина.ру
По итогам конфликта с Западом Россия одержит победу, обеспечит свой суверенитет и безопасность, а заодно освободит мир от "пятисотлетнего западного ига", отметил он.
"Я надеюсь, что мы ни перед чем не остановимся, чтобы c территорий Европы никогда больше не исходила угроза войны. Европа — это исчадие зла для всего мира. Именно там зародились все мировые войны, в которых участвовало не одно поколение и о которых европейцы потеряли всякую память, как, впрочем, и, судя по всему, последние мозги", - заявил Караганов.
Нынешние правящие круги Европы вызывают в большинстве своем брезгливое презрение. Будем надеяться, они будут сменены, резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.