https://ukraina.ru/20240622/1055766907.html

Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира

Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира - 22.06.2024 Украина.ру

Караганов: Европа - это исчадие зла для всего мира

Россия должна сделать так, чтобы с территории Европы никогда больше не исходила угроза для нашей страны. Такое мнение доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил в интервью изданию Украина.ру

2024-06-22T05:15

2024-06-22T05:15

2024-06-22T05:15

новости

сергей караганов

европа

россия

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102032/69/1020326975_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1a003a99d38b23aa093140fa6d26f4d0.jpg

По итогам конфликта с Западом Россия одержит победу, обеспечит свой суверенитет и безопасность, а заодно освободит мир от "пятисотлетнего западного ига", отметил он. Нынешние правящие круги Европы вызывают в большинстве своем брезгливое презрение. Будем надеяться, они будут сменены, резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Сергея Караганова по поводу конфликта России и Украины в материале издания Украина.ру Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада.

европа

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей караганов, европа, россия, запад