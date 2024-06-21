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"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск

"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск - 21.06.2024 Украина.ру

"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск

Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем Украина.ру, 21.06.2024

2024-06-21T06:00

2024-06-21T06:00

2024-06-21T06:00

новости

харьков

россия

геннадий алехин

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всу

купянск

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Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы.Что касается Липцев, то мы там основательно закрепились в районе Глубокого. Там есть дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров вдоль Травянского водохранилища.Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем.В телеграм-каналах часто пишут: "На нас идут два батальона ВСУ". Какие два батальона? Там роте негде развернуться. Противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники.За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику, добавил Геннадий Алехин.Полная версия интервью здесь.О действиях российской авиации в зоне СВО Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова

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новости, харьков, россия, геннадий алехин, нато, всу, купянск