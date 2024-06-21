"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск - 21.06.2024 Украина.ру
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"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск
"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск - 21.06.2024 Украина.ру
"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск
Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем Украина.ру, 21.06.2024
2024-06-21T06:00
2024-06-21T06:00
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Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы.Что касается Липцев, то мы там основательно закрепились в районе Глубокого. Там есть дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров вдоль Травянского водохранилища.Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем.В телеграм-каналах часто пишут: "На нас идут два батальона ВСУ". Какие два батальона? Там роте негде развернуться. Противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники.За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику, добавил Геннадий Алехин.Полная версия интервью здесь.О действиях российской авиации в зоне СВО Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова
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новости, харьков, россия, геннадий алехин, нато, всу, купянск
Новости, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, НАТО, ВСУ, Купянск

"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск

06:00 21.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы.
Что касается Липцев, то мы там основательно закрепились в районе Глубокого. Там есть дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров вдоль Травянского водохранилища.
"Это своеобразная высота, которую мы пока не контролируем. Там только работает наша разведка и спецназ, а также наносятся огневые удары. А Глубокое и Лукьянцы находится в низине (ближе к середине этого дачно-коттеджного кластера). Так вот ВСУ пытаются проводить там контратаки с двух сторон: со стороны дач вдоль водохранилища и со стороны трассы Харьков — Липцы — Терновая", - сказал эксперт.
Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем.
В телеграм-каналах часто пишут: "На нас идут два батальона ВСУ". Какие два батальона? Там роте негде развернуться. Противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники.
За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику, добавил Геннадий Алехин.
Полная версия интервью здесь.
О действиях российской авиации в зоне СВО Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова
 
НовостиХарьковРоссияГеннадий АлехинНАТОВСУКупянск
 
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