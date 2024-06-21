https://ukraina.ru/20240621/1055752290.html
"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск
"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск - 21.06.2024 Украина.ру
"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск
Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем Украина.ру, 21.06.2024
2024-06-21T06:00
2024-06-21T06:00
2024-06-21T06:00
новости
харьков
россия
геннадий алехин
нато
всу
купянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306589_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_6eaa90de3e41e3e82bbdb9c38c16bbc1.jpg
Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы.Что касается Липцев, то мы там основательно закрепились в районе Глубокого. Там есть дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров вдоль Травянского водохранилища.Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем.В телеграм-каналах часто пишут: "На нас идут два батальона ВСУ". Какие два батальона? Там роте негде развернуться. Противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники.За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику, добавил Геннадий Алехин.Полная версия интервью здесь.О действиях российской авиации в зоне СВО Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова
харьков
россия
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055306589_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_19a75ae8577e883fbade90624ae051d8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, россия, геннадий алехин, нато, всу, купянск
Новости, Харьков, Россия, Геннадий Алехин, НАТО, ВСУ, Купянск
Новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Драпатый прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы.
Что касается Липцев, то мы там основательно закрепились в районе Глубокого. Там есть дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров вдоль Травянского водохранилища.
"Это своеобразная высота, которую мы пока не контролируем. Там только работает наша разведка и спецназ, а также наносятся огневые удары. А Глубокое и Лукьянцы находится в низине (ближе к середине этого дачно-коттеджного кластера). Так вот ВСУ пытаются проводить там контратаки с двух сторон: со стороны дач вдоль водохранилища и со стороны трассы Харьков — Липцы — Терновая", - сказал эксперт.
Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем.
В телеграм-каналах часто пишут: "На нас идут два батальона ВСУ". Какие два батальона? Там роте негде развернуться. Противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники.
За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику, добавил Геннадий Алехин
.
Полная версия интервью здесь
.