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Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель"

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель" - 19.06.2024 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель"

Агрегатный завод в Волчанске – это только малая часть Волчанска. Там есть многоэтажки и районы южнее города, которые ВСУ все еще удерживают. Но если мы еще немного поддавим в районе завода, враг там окажется без боеприпасов и продовольствия. Перед ним станет простой выбор: или сдаться, или лечь там навсегда

2024-06-19T05:13

2024-06-19T05:13

2024-06-19T05:13

интервью

вооруженные силы украины

россия

волчанск

харьков

купянск

завод

артиллерия

авиация

сво

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Во всяком случае, вырисовывается именно такая конфигурация, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Тимофеевич, помогите, пожалуйста, разобраться в обстановке, которая сегодня складывается в районе агрегатного завода в Волчанске. Одни источники сообщают, что ВСУ там заблокировали российские подразделения, а другие – наоборот, что мы там заблокировали противника.- У нас многие считают, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это разные предприятия. Это одно и то же. "Цитадель" - это название укрепрайона, которые выстроен на территории завода.Я не будут говорить, сколько территории завода в процентном отношении (40, 50 или 60%) мы контролируем. Это бессмысленно. Ситуация там меняется каждый час. Боестолкновения идут на расстоянии пяти-пятнадцати метров друг от друга. Наши штурмовики там сражаются с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ.В чем основная фишка? Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина.Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода).Да, противник пытался прорваться, но мы его прошерстили. И сейчас в район "Цитадели" мы наносим мощные огневые удары артиллерией, корректируемыми авиабомбами и ударными вертолетами.ВСУ пытаются через реку Волчья доставить на этот участок местности материально-техническое снабжение и продовольствие. Но мы перерезаем это дело. Только за последние несколько дней мы уничтожили три переправы, которые противник пытался навести. Да и вообще мы врага поддавливаем.Отмечу также, что агрегатный завод – это только малая часть Волчанска. Там есть многоэтажки и районы южнее города, которые ВСУ все еще удерживают. Но если мы еще немного поддавим в районе завода, враг там окажется без боеприпасов и продовольствия. Перед ним станет простой выбор: или сдаться, или лечь там навсегда.Во всяком случае, вырисовывается именно такая конфигурация.- По поводу Харьковского направления есть еще один штамп: "ВСУ подтягивают резервы и собираются контратаковать".- Да, ВСУ подтягивают резервы в район Волчанска из Чугуева и Старого Салтова. Одновременно подтягиваются резервы и под Липцы со стороны Русских Тишков и Черкасских Тишков. Но у нас есть мощная огневая поддержка с земли и с воздуха. Плюс, мы тоже подтянули туда резервы.Драпатый (новый командующий группировкой ВСУ "Харьков") прекрасно понимает, что если мы зацепились за Волчанск, то мы рано или поздно его возьмем. Враг прекрасно понимает, что оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы.Что касается Липцев, то мы там основательно закрепились в районе Глубокого.Там есть дачно-коттеджный кластер длинной в несколько километров вдоль Травянского водохранилища. Это – своеобразная высота, которую мы пока не контролируем. Там только работает наша разведка и спецназ, а также наносятся огневые удары. А Глубокое и Лукьянцы находится в низине (ближе к середине этого дачно-коттеджного кластера). Так вот ВСУ пытаются проводить там контратаки с двух сторон: со стороны дач вдоль водохранилища и со стороны трассы Харьков-Липцы-Терновая.Мы еще полностью не взяли эту дорогу под огневой контроль. Но контратаки отбиваем.В телеграм-каналах часто пишут: "На нас идут два батальона ВСУ". Какие два батальона? Там роте негде развернутся. Противник атакует максимум ротой при поддержке бронетехники. За последнюю неделю было три-четыре таких атаки, в ходе которых ВСУ теряли и личный состав, и технику.Более того, на Украине недавно было принято постановление минюста, что 4 тысячи зэков-добровольцев отправятся на фронт. Под Липцы зэков тоже бросили. Вражеская пропаганда утверждает, что это якобы мотивированные бойцы. Это полная ерунда. После каждой такой атаки ВСУ по два-три человека у них сдаются в плен. Среди них – те самые зэки.Причем у зэков свои счеты с "Кракеном*". Когда они две недели проходили обучения в лагерях подготовки, зэкам пообещали, что они будут выступать в качестве заградотрядов, но их бросили прямо на передовую.Так что никакой особой роли зэки под Харьковом не играют.Одновременно с этим Украина достраивает свою оборону. Первая линия у нее – Липцы-Волчанск. Вторая линия – по Харьковской окружной трассе. А резервы в основном перебрасываются через Люботин. Туда поступает личный состав, а потом он распределятся: кого на Волчанск, а кого на Липцы.Ситуация сложная и напряженная. Я позавчера видел, как десять наших самолетов одновременно шли на боевую работу. Обычно они летают парами, а тут сразу десять. Вы представляете, какая там наша огневая активность. Она идет каждый день.Повторюсь, в Волчанске идет крутая мясорубка. Нам тяжело. Мы бьемся за каждый дом. Но никакого окружения наших ребят на агрегатном заводе нет. Все это – ложь и провокация.- Уточню насчет завода. Правду ли говорят, что местность в этом районе легко простреливается, поэтому контроль над ним для нас принципиально ничего не изменит?- Да, на многих участках она простреливается. Но не надо думать, что этот завод как на ладони. Например, ближе к реке Волчья есть посадки, где можно укрыться. Наконец, можно спрятаться на территории самого завода, который сейчас представляет собой груду разрушенных зданий.Я бы еще отметил вот какой нюанс. Мы на некоторых участках расширяем фронт на два-три километра. Это позволяет нашим огневым средствам точнее вести огонь, чтобы не задеть своих же.Повторюсь, в основном мы уничтожаем вражескую логистику. В первую очередь – переправы на Печенежском водохранилище в районе Старого Салтова. Мы отслеживаем перемещения противника (в основном ВСУ перемещаются ночью) и бьем по его пунктам временной дислокации вокруг Волчанска, в самом Волчанске и в самой "Цитадели". Там уже ювелирно работают наши самолеты и вертолеты.- Какова обстановка в районе Волчанских хуторов? Пытаемся ли мы обойти сам город?- Там идут позиционные бои. И противник пытается подбрасывать силы, и мы пытаемся продвигаться. Но это пока только передвижения. Встречных боев пока нет. Но я не сомневаюсь, что скоро там будет шумно и весело.Понимаете, ВСУ в любом случае будут пытаться контратаковать. Поэтому они в любом случае будут перебрасывать туда резервы. Обученные они не обученные – не знаю. Это только бой покажет.Мы тоже перебрасываем резервы. Но в каком количестве – не скажу.- Вы сказали, что Люботин стал основным логистическим хабом ВСУ. Насколько там удается уничтожать эти глубинные резервы противника?- Мы по нему постоянно работаем.Когда я сказал, что Люботин стал основным логистическим хабом ВСУ, то это понятие условное. Сегодня это Люботин. Но ведь резервы могут перебрасываться через Дергачи и Слатино (ближе к Белгородскому приграничью). Да и в самом Харькове полно крупных железнодорожных станций (Левада, Основа, Балашовка, Мерефа). Через них перебрасывались резервы еще в мае.- Просто у людей возникает обывательский вопрос: "Допустим, у нас нет продвижения под Харьковом, потому что ВСУ туда перебросили много резервов. А почему эти резервы туда доехали, если у нас там все простреливается"?- Я сам этого не знаю. ВСУ же не идиоты, чтобы колоннами туда идти. Переброска резервов осуществляется по частям: и автомобильным, и железнодорожным транспортом. Например, противник еще в мае до нашей активизации перебросил целый парк через станцию "Харьков-Узловая". Они там хранят технику и боекомплект. Мы-то по ним работаем. Но, видимо, работы еще много.Кстати, одна из задач нашей войсковой операции состояла в том, чтобы вынудить противника перебросить резервы на север Харьковской области. Эту задачу мы уже выполнили. ВСУ вынуждены были бросить туда резервы из-под Купянска, из-под Часов Яра и даже из-под Киева. Мы втянули их в этим бои и начинам перемалывать.Всех планов нашего командования я не знаю. Но я бы связал воедино бои под Волчанском и бои под Часов Яром. Это - ключевые города для нашей летней кампании. Часов Яр – путь на Днепропетровск. Волчанск – путь в тыл Купянску и охват Харькова слева.И этот замысел мы сейчас попытаемся реализовать.- Есть опасения, что если мы начнем отходить от Белгородской границы, то мы можем лишиться артиллерийской поддержки (в которой немалую роль играют солдаты-срочники) и наша огневая мощь ослабнет?- Это наивные рассуждения.Во-первых, срочников мы задействуем не так много. Во-вторых, ствольная артиллерия, которая бьет на расстояние от 3 до 10 километров, движется за войсками. Наши орудия уже стоят в Глубоком и под Волчанском.Более того, РСЗО и "Искандеры", которые находятся на территории Белгородской области, вообще могут доставать до 100 километров.Так что с огневой мощью по мере нашего продвижения у нас все будет в порядке.*Организация признана экстремистской и запрещена в РФО ближайших планах ВС РФ в зоне СВО - в интервью Михаила Поликарпова: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Кирилл Курбатов

интервью, вооруженные силы украины, россия, волчанск, харьков, купянск, завод, артиллерия, авиация, сво, кракен, заключенные, вертолеты, авиабомбы