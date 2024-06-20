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Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций - 20.06.2024 Украина.ру

Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 20 июня согласовали новый 14-й по счету пакет санкций против России. Об этом говорится в сообщении бельгийского председательства в сети X

2024-06-20T12:24

2024-06-20T12:24

2024-06-20T12:24

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"Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины. Этот пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода", - сказано в материале.Несмотря на давление Запада, в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкциями. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Подробнее об антироссийских санкциях - в материале Павла Котова Новые антироссийские санкции: против кого и зачем на сайте Украина.ру.

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