https://ukraina.ru/20240613/1055637819.html

Новые антироссийские санкции: против кого и зачем

Новые антироссийские санкции: против кого и зачем - 13.06.2024 Украина.ру

Новые антироссийские санкции: против кого и зачем

В среду, 12 июня, когда в РФ отмечался День России, Соединенные Штаты ввели новые масштабные санкции

2024-06-13T17:37

2024-06-13T17:37

2024-06-13T17:37

эксклюзив

санкции

россия

московская биржа

сша

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Санкции против физических лицВсего под очередные санкции попали около 300 физических и юридических лиц из России, а также из Китая.Физических лиц в санкционном списке 33. Большинство из них – россияне, есть также граждане Белоруссии, Молдавии, Украины, КНР и ЮАР.Среди них: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, уполномоченный по правам человека в ЛНР Инна Швенк, глава Минобразования ЛНР Иван Кусов, экс-руководитель проекта международных автомобильных ралли "Шелковый путь" Булат Янборисов, исполнительный директор ОАО "Беларусьрезинотехника" Олег Шпаков, начальник главного штаба движения "Юнармия" Никита Нагорный, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев и др.Два гражданина Южно-Африканской Республики попали под санкции за то, что они якобы были связаны с ЧВК "Вагнер".В списке также фигурирует глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Таким образом американцы "наказали" ее за сотрудничество с молдавским политиком Илоном Шором."Увидеть себя в санкционных списках США - не сюрприз для меня. Это было ожидаемо. Ровно так, как ведет себя команда Санду, действуют и их кураторы. Им невыгодно, что мы совместно с благонадежными партнерами улучшаем условия жизни молдаван и, в частности, гагаузов. Зато теперь про гагаузов узнает гораздо больше людей", - прокомментировала она у себя в телеграм-канале.Санкции против юридических лицСписок юридических лиц, попавших под санкции, оказался более обширным.Так, под ограничения попали финансовые организации: Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу "Московская биржа"), а также страховая компания СОГАЗ и банк "Точка.Отдельно в санкционный список включены компании, связанные с энергоресурсами. Это АО "Русгаздобыча", "Газпром инвест", нефтесервисная компания "Мекаминефть". Там же фигурируют "дочки" "Новотэка": "Арктик СПГ - 1", "Арктик СПГ - 2", "Мурманск СПГ", ООО "Мурманск - трансгаз" и ООО "Обский ГХК".В черный список также попали компания "Эльга" (добыча и транспортировка угля), золотодобытчик "Селигдар", машиностроительный холдинг "Синара - транспортные машины", компания Sitronics KT (разработка морских интеллектуальных решений), АО "Уралвагонзавод", Муромский машиностроительный завод, конструкторское бюро "Луч", "81-й БТРЗ".Кроме того, под санкции попали российские судостроительные и судоремонтные предприятия, а также суда, перевозящие СПГ.Помимо этого, в санкционном списке также фигурирует движение детей и молодежи "Движение первых".Соединенные Штаты также наложили санкции на компании, которые якобы помогают РФ обходить введенные ранее ограничения. Среди них фирмы с Кипра, из Лихтенштейна, ОАЭ и Китая. Также под санкции попал ряд компаний из Белоруссии.Московская биржаНаиболее серьезные по своим последствиям ограничения коснулись Московской биржи и экспорта в РФ и Белоруссию программного обеспечения.Следующий после введения санкций Московская биржа начала без торгов долларом и евро на валютном рынке."Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров", - заявили там.Согласно сообщении Центробанка, сделки с долларом и евро будут и дальше совершаться на внебиржевом рынке.Финансовый регулятор подготовился к введению санкций в отношении Мосбиржи заранее, еще в 2022 году. Так, для установления курса доллара и евро будет задействован альтернативный порядок на основе банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.Отмечается, что все счета россиян в этих валютах никуда не исчезнут, сохраняется возможность покупать или продавать доллары и евро через российские банки.Одна из составляющих готовности финансовой системы РФ к такому развитию событий – снижение оборота валюты через биржевой валютный рынок – к концу прошлого года он составлял менее 50%. На этом фоне растет доля юаня."Что будет с курсом доллара и прочих валют. Ну, полетает он, конечно же, в первые дни. Это без сомнений. И стабилизируется, скорее всего, достаточно быстро. Причем, полагаю, весьма близко с курсом до санкций. В дальнейшем я бы не исключил и некоторого укрепления рубля. Вопрос пока открыт", - написал у себя в телеграм-канале инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган.По словам эксперта, вопросов по нынешним санкциям остается немало, но он полагает, что большинство проблем будут так или иначе решены, главное – не совершать резких и опрометчивых поступков.Ограничения на экспорт программного обеспеченияЦель ограничений на поставки программного обеспечения – "прекратить зависимость российского военно-промышленного комплекса от иностранных IT-систем", заявили в США.Под запрет попадают: предоставление любому лицу в России услуг по консультированию и проектированию в области IT, а также услуги IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.Оговаривается, что введенные ограничения, которые начнут действовать с 12 сентября, не касаются гражданских систем, так как Соединенные Штаты якобы выступают за "свободный обмен информацией и коммуникации в мире".По-прежнему американцы не посягают на экспорт услуг, привычных для рядового интернет-пользователя: электронная почта, чаты, обмен сообщениями, обмен фото и видео, блоги, соцсети, игры и др.).В отдельных случаях разрешаются поставки софта и оборудования для коммуникации в сети, однако такие поставки не должны оплачиваться со счетов подсанкционных Министерства финансов, Центробанка или Фонда национального благосостояния России. Такие же ограничения действуют в отношении ряда СМИ, например, "Первого канала" и т.д.Как пишет РБК со ссылкой на представителей отрасли, нынешние санкции нацелены на отрыв российских компаний от систем управления бизнесом и систем автоматизированного проектирования, которые используют в промышленности.Отмечается, что российские аналоги этих бизнес-приложений и систем есть, но они недостаточно развиты. Нивелировать эффект санкций также призвана работа с более лояльными поставщиками, однако здесь также могут быть сложности, если под давлением санкций эти поставщики решат изменить свои взгляды на сотрудничество с РФ.О том, на какие украинские ресурсы нацелились США в материале издания Украина.ру Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов.

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Павел Котов

Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, санкции, россия, московская биржа, сша