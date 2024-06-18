https://ukraina.ru/20240618/1055700857.html

Хроника энергетической войны: Успех России, Саудовская Аравия уходит от доллара, в США - иск прокуроров

Хроника энергетической войны: Успех России, Саудовская Аравия уходит от доллара, в США - иск прокуроров - 18.06.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Успех России, Саудовская Аравия уходит от доллара, в США - иск прокуроров

В мае 2024 года доходы РФ от нефтеэкспорта оказались на 2,4 млрд долларов выше, чем год назад. А импорт газа из России в Европу впервые с сентября 2022 года превысил поставки этого энергоносителя из США.

2024-06-18T05:41

2024-06-18T05:41

2024-06-18T05:50

сша

россия

европа

джо байден

дональд трамп

ес

bloomberg

reuters

brent

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Российский нефтегаз бьёт рекорды, невзирая на санкции ЗападаРоссия в мае 2024 года увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с) к апрелю текущего года – до 7,7 млн б/с, сообщили 12 июня аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). Экспорт сырой нефти упал на 100 тысяч баррелей в сутки – до 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов вырос на 200 тысяч – до 2,7 млн б/с.Доходы российских нефтяных компаний от экспорта на фоне снижения цен на нефть в мае уменьшились всего на $0,6 млн и составили $16,8 млрд, однако доходы от нефтеэкспорта РФ оказались на $2,4 млрд выше, чем в мае 2023 года.Китай снизил покупку российской продукции на 100 тысяч баррелей в сутки – до 2,2 млн б/с, продажи Индии упали на 0,8 млн б/с – до 1,5 млн б/с. Поставки в страны Евросоюза и Турцию сохранились на уровне 0,4 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.В отчете МЭА говорится, что средняя стоимость основных российских сортов, включая Urals, Siberian Light и ESPO, держалась на уровне $70,08 за баррель, хотя в апреле была $77,2. При этом скидка к Brent в мае выросла до $12,8 за баррель, хотя месяцем ранее составляла $11,77.Кроме этого, в мае объем импорта газа из России в Европу впервые с сентября 2022 года превысил поставки топлива из США. Это следует из данных консалтинговой компании ICIS, которые 16 июня привело британское издание The Financial Times (FT).С 2023 года газ из США составлял примерно пятую часть от объема импорта топлива в Европу. Однако в мае на долю американского газа пришлось 14% от общего объема импорта в страны ЕС, Великобританию, Швейцарию, Боснию и Герцеговину, Сербию и Северную Македонию. Это стало худшим показателем с августа 2022 года. В то же время доля российского газа в регионе составила 15% от общего объема импорта.FT отмечает, что изменения произошли на фоне общего увеличения европейского импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). По данным газеты, на это повлияли "разовые факторы", в частности, сбой на крупном предприятии по экспорту СПГ из США на фоне увеличения Россией прокачки через Турцию в преддверии планового техобслуживания в июне. В то же время спрос на газ в Европе остается относительно слабым, а уровень запасов топлива близок к рекордно высокому для этого времени года, пишет издание.Глава отдела газовой аналитики компании ICIS Том Марзек-Мансер считает, что это изменение "вряд ли продлится долго", поскольку летом Россия сможет поставлять СПГ по Северному морскому пути в Азию. Это, по его оценкам, может привести к сокращению поставок в Европу, в то время как производство СПГ в США увеличится вновь."Россия обладает ограниченной гибкостью, чтобы удержать эту долю в Европе, поскольку спрос на газ вырастет следующей зимой, в то время как общее производство СПГ в США только растёт, и к концу года на мировой рынок выйдут новые мощности", – заявил он.По оценкам американского агентства Bloomberg, Россия продолжает поставлять газ в европейские страны в объёме около 15 миллиардов кубометров в год через Украину и Турцию. В основном поставки топлива из России идут в Австрию и Словакию, отмечало агентство. Европа также импортирует российский СПГ морским путем, и не вводит против него санкции, как в случае с нефтью. При этом ЕС заявлял о планах отказаться от российского газа к 2027 году.Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. В связи с этим власти ЕС ведут переговоры о возможном продолжении поставок по украинским газопроводам, сообщал Bloomberg. Один из вариантов – закачивать в них закупленный в Азербайджане газ. При этом в Киеве исключали любой план, который предполагает сотрудничество с российским "Газпромом". В ЕС же заявляли, что не будут просить Украину продлить транзитный контракт.По информации FT, Еврокомиссия поддерживает усилия по разработке инвестиционного плана по расширению пропускной способности трубопроводов в рамках Южного газового коридора между ЕС и Азербайджаном. Высокопоставленный чиновник ЕС заявил изданию, что поставок по этому маршруту в настоящее время недостаточно для покрытия объемов импорта российского газа, который поступает через Украину.Саудовская Аравия отказалась продавать свою нефть только за долларыСаудовская Аравия не продлила договор 50-летней давности с США о безопасности, который включал в себя пункт о продаже нефти только за американские доллары. Об этом 12 июня сообщили СМИ королевства.Таким образом, нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный ещё в 8 июня 1974 года, закончил своё действие. Он предусматривал создание двух совместных комиссий – по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии. Вашингтон тогда уговорил саудитов торговать нефтью только за доллары США, и это прочно вошло в мировую торговлю нефтью.Формально с 9 июня 2024 года Саудовская Аравия больше не обязана продавать сырье только за американскую валюту. Такой шаг Эр-Рияда со временем может также серьезно изменить мировую финансовую систему, поскольку подрывает одну из её основы, а именно нефтедоллары.Несмотря на то, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что королевство и США готовят новый договор о безопасности, о заключении нового соглашения пока ничего не известно. А вот подписанный 50 лет назад документ впервые решили не продлевать.Теперь Эр-Рияд может продавать свою нефть за юани, евро, иены, а может перейти и на цифровые валюты. Аналитики отмечается, что заявление саудитов о непродлении договора последовало как раз в день оглашения новых санкций США против России, в частности, против её банковского сектора.Напомним, недавно Саудовская Аравия объявила о своем участии в проекте mBridge, в рамках которого изучается платформа цифровой валюты (CBDC) в партнерстве с несколькими центральными банками (Израиля, Франции, Египта, ЕЦБ, МВФ и др.)Нефтяники и производители биоэтанола борются с продвижением электромобилей в СШАКрупнейшая нефтеторговая группа, в которую входят нефтегазовые мейджоры США ExxonMobil и Chevron, 13 июня подала федеральный иск с целью заблокировать усилия администрации Байдена по сокращению выбросов легковыми и грузовыми автомобилями и стимулированию перехода на электромобили. Иск подан в Окружной апелляционный суд округа Колумбия, сообщило британское агентство Reuters.Напомним, в марте 2024 года Агентство по охране окружающей среды США опубликовало новые правила по выбросам выхлопных газов, которые заставят автопроизводителей страны производить и продавать больше электромобилей, чтобы соответствовать новым стандартам. Администрация США прогнозирует, что в период с 2030 по 2032 год до 56% всех продаж автомобилей будут электрическими. В апреле генеральные прокуроры-республиканцы из 25 штатов подали в суд на Агентство по охране окружающей среды с требованием заблокировать эти правила.В окончательном постановлении Байден снизил планку по внедрению электромобилей на фоне негативной реакции работников автомобильной промышленности, но смягчение меры не помогло успокоить нефтяную отрасль. Для Байдена и для его соперника-республиканца Дональда Трампа путь к Белому дому лежит через промышленные штаты Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, где рабочие опасаются, что переход на электромобили поставит под угрозу рабочие места, отмечает Reuters.Американский институт нефти (API), который поддерживает иск ExxonMobil и Chevron, считает, что Агентство по охране окружающей среды превысило свои установленные Конгрессом полномочия, приняв постановление, которое устранит большинство новых бензиновых автомобилей и традиционных гибридов с рынка США менее чем за десять лет. "Сегодня мы предпринимаем меры для защиты американских потребителей, американских производственных рабочих и с трудом завоеванной энергетической безопасности нашей страны от этого навязчивого правительственного мандата", – заявил Райан Мейерс, главный юрисконсульт API.Стоит отметить, что к иску нефтяников присоединились также производители биоэтанола: Национальная ассоциация производителей кукурузы и Федерация американских фермерских бюро. По их мнению, Агентство по охране окружающей среды проигнорировало доказанные преимущества этанола в сокращении выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата. Кроме того, иск поддержали также шесть ведущих автомобильных дилеров США.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240611/1055595029.html

https://ukraina.ru/20240524/1055272837.html

сша

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, россия, европа, джо байден, дональд трамп, ес, bloomberg, reuters, brent, эксклюзив