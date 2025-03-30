Со спортивного батута на политическое дно. Шесть лиц толерантной до изнеможения Анналены Бербок
Бербок и Шольц
При внимательном изучении она могла бы стать наглядным пособием того, как для прыжков на батуте нельзя делать помещение с низким потолком – спортсмен в полете вверх может удариться головой и вниз упасть уже с дефектом. Разной степени и глубины.
О ней никто не скажет, что, занимаясь в юности прыжками на батуте и даже трижды заняв третье место в чемпионате Германии, она когда-либо ударялась головой о твердый потолок или приземлялась темечком об пол. То ли, повторяю, не следили, то ли проглядели сие. Но травма, мешающая адекватно мыслить и так же воспринимать действительность, явно у нее налицо.
Зовут ее Анналена Бербок. Она сейчас пока еще – министр иностранных дел Германии, первая немецкая женщина на этом посту, которая по числу благоглупостей, произнесенных ею на полном серьезе в самого разного толка дискуссиях, уверенно занимает одно из первых мест в мире. А в Европе с нею не могут соперничать даже украинские политики, – те еще, как говорят в Одессе, поцы.
Бербок
Бербок
Но если бы она молчала, то вполне могла бы сойти за умную. Потому что она, как минимум, симпатична внешне. На любителя, конечно, но что есть, то есть – она, как некоторые в той же Европе или в Украине, не вызывает сразу рвотные позывы. Пока, еще раз повторюсь, молчит. Но когда открывает рот…
Она – не Анна и не Елена. Она – Анналена, и это соединение напоминает гибрид ужа с ежом, полтора метра колючей проволоки на выходе, хотя рост Анналены – 160 см и весит она всего 54 кг. Это нормально. Прочая же неопределенная сдвоенность – это, похоже, сущность этой фрау.
Она – формально как бы немецкий политик, но по сути своей – так называемый общечеловек. Продукт сознательной политической селекции – выведения современных мировых политиков последних десятилетий, которые должны были на всех материках воплощать в жизнь смесь глобалистской и леволиберальной идеологий, отказ от национальной идентичности в пользу абстрактных общечеловеческих ценностей, бесплотной толерантности и выхолощенной политкорректности.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Этим политикам – и фрау Бербок в особенности –характерны, во-первых, эклектический набор новомодных веяний и клише – от феминизма до увлеченности зеленой энергетикой, ЛГБТ*-повесткой, гендерными изысканиями в пользу извращенцев. Бербок – как раз воинствующая и бездумная феминистка, для которой права женщин, даже доведенные до абсурда, – безусловный приоритет. Хотя сама она до недавнего времени была замужем, жила, как ни странно, с мужчиной и как бы воспитывала двух дочерей;
Во-вторых,космополитичный глобализм евроатлантического толка – безусловное трансграничное и наднациональное объединение стран Запада под сенью общих ценностей, которые должны быть навязаны всему остальному миру. С одной стороны, как бы поддерживая беспредел, который бесконтрольные мигранты организовали в Германии и в других странах Европы, Бербок всегда поддерживала право Запада диктовать всеми миру свои правила игры. Пример – безусловная поддержка Израиля на Ближнем Востоке.
Зеленский вручил медали
Зеленский вручил медали
В-третьих, патологическая, фактически зоологическая русофобия на грани мании – ненависть к России, ее президенту Владимир Путину и даже всем странам, которое позволяют себе симпатизировать Москве. Бербок откровенно называет Путина "диктатором" и не скрывает, что ее цель – уничтожить Россию любой ценой;
И, наконец, в-четвертых, примитивизм на грани банальной безграмотности и необразованности. В мире много политиков, прославившихся чудными и парадоксальными высказываниями. Есть "бушизмы" – изречения президента США Джорджа Буша-младшего на актуальные темы, есть "черномырдинки" – то, как видел мир экс-премьер России Виктор Черномырдин. Но мысли этих людей не лишены, извините за тавтологию, мысли, остроумны и даже в чем-то философичны. А набор "бербокизмов" – это торжество дремучей безграмотности, примитивности, тупости и глупости. Один ее "поворот на 360 градусов" как символ изменения позиции открывает в Бербок невиданного геометра…
А в чем только не обвиняли Анналену – от занятий проституцией в юные безмятежные годы до финансовых махинаций, сокрытия доходов, незаконного приписывания себе научных званий, плагиата, буйной истеричности, растраты бюджетных средств в личных целях и даже потворства неонацистам, как наследникам членов ее семьи (дедушки-гитлеровца). Все – как с гуся вода: Анналена такая, как она есть, явно пока нужна была глобалистским элитам во главе МИД Германии. И потому никто даже не подумал, чтобы накласть на нее "схиму" из-под хвоста и уволить за некомпетентность.
Глобалисты уверены в Бербок – она выполнит все, что им нужно. А она и не скрывает этого: еще в 2022 году в Чехии сказала, что ей плевать на то, что от нее требуют ее немецкие избиратели, для нее главное – интересы Украины, которая воюет с Россией. При этом она прямо говорила, что и Евросоюз воюет с Россией. И будет воевать: сейчас Бербок потребовала от Путина, чтобы он безоговорочно прекратил огонь на фронтах СВО и дал возможность Украине оправиться от поражений. Ну, такая она "ястребица-феминистка". За это ее и держат…
…В декабре этого года Анналене стукнет 45 лет – тот возраст, когда она, как всякая баба, снова может почувствовать себя ягодкой. И не простой, а опять – в кресле министра. Ее Партия зеленых уже сделала услугу победившей на парламентских выборах партии ХДС/ХСС, скорее всего давшей Германии нового канцлера Фридриха Мерца (лидера ХДС) – добавила недостающие голоса для увеличения порога заимствований на вооружения, что нужно для помощи Украине и войны против России.
© REUTERS / Ukrainian Foreign Ministry/Handout
© REUTERS / Ukrainian Foreign Ministry/Handout
Если ХДС/ХСС создаст правящую коалицию с немецкими социал-демократами (СДПГ), то голосов у нее будет 328, и этого достаточно для простого большинства (315+1 из всех 630 членов бундестага). Но это, как говорится, на тоненькую. Да и ХДС/ХСС вряд ли захотят так уж зависеть от своих друзей/недругов из СДПГ, создавая коалицию на двоих. Возможно, для пущей прочности и устойчивости зеленые войдут в коалицию третьим компонентом (еще 85 мандатов), и тогда Бербок опять может обломиться министерский пост. Может, не МИД, а что-то иное. Но по нынешним немецким политическим показателям, Бербок точно заслужила, чтобы оставаться на плаву и определять либо немецкую политику, либо даже повыше – олицетворять весь глобалистский ландшафт и его перспективы.
Известно сегодня, что Анналену планируют отправить на пост ни много ни мало председателя Генеральной Ассамблеи в ООН. В шоке даже многие немцы и даже глобалисты – внучку активного гитлеровца, которая гордится такими подвигами деда, делать своеобразным лицом витрины мировой дипломатии и даже, если хотите, всемирного представительства всего человечества - это уже слишком даже для талерантов Европы.
Бербок
Бербок
Многие отметили, что возмущен даже лояльный к глобалистам политик, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который хотел пристроить в Генассамблее ООН экс-генсека ОБСЕ 64-летнюю Хельгу Шмид. В интервью изданию Tagesspiegel Хойсген заявил: "Это бесстыдство – заменить лучшего немецкого дипломата с самым большим международным опытом на устаревшую модель". Это и есть то политическое дно, с которого очень сложно подниматься наверх.
"Устаревшая модель" – это Анналена. Но она-то думает иначе, если к ней вообще применим этот глагол…
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