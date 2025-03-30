https://ukraina.ru/20250330/1062144956.html

Со спортивного батута на политическое дно. Шесть лиц толерантной до изнеможения Анналены Бербок

Со спортивного батута на политическое дно. Шесть лиц толерантной до изнеможения Анналены Бербок - 30.03.2025 Украина.ру

Со спортивного батута на политическое дно. Шесть лиц толерантной до изнеможения Анналены Бербок

При внимательном изучении она могла бы стать наглядным пособием того, как для прыжков на батуте нельзя делать помещение с низким потолком – спортсмен в полете вверх может удариться головой и вниз упасть уже с дефектом. Разной степени и глубины.

2025-03-30T10:49

2025-03-30T10:49

2025-03-30T10:49

россия

германия

украина

анналена бербок

владимир путин

джордж буш

мид

оон

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1e/1062146859_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_0a519df09e4223f7c76aaf7887559ccc.jpg

О ней никто не скажет, что, занимаясь в юности прыжками на батуте и даже трижды заняв третье место в чемпионате Германии, она когда-либо ударялась головой о твердый потолок или приземлялась темечком об пол. То ли, повторяю, не следили, то ли проглядели сие. Но травма, мешающая адекватно мыслить и так же воспринимать действительность, явно у нее налицо.Зовут ее Анналена Бербок. Она сейчас пока еще – министр иностранных дел Германии, первая немецкая женщина на этом посту, которая по числу благоглупостей, произнесенных ею на полном серьезе в самого разного толка дискуссиях, уверенно занимает одно из первых мест в мире. А в Европе с нею не могут соперничать даже украинские политики, – те еще, как говорят в Одессе, поцы.Но если бы она молчала, то вполне могла бы сойти за умную. Потому что она, как минимум, симпатична внешне. На любителя, конечно, но что есть, то есть – она, как некоторые в той же Европе или в Украине, не вызывает сразу рвотные позывы. Пока, еще раз повторюсь, молчит. Но когда открывает рот…Она – не Анна и не Елена. Она – Анналена, и это соединение напоминает гибрид ужа с ежом, полтора метра колючей проволоки на выходе, хотя рост Анналены – 160 см и весит она всего 54 кг. Это нормально. Прочая же неопределенная сдвоенность – это, похоже, сущность этой фрау.Она – формально как бы немецкий политик, но по сути своей – так называемый общечеловек. Продукт сознательной политической селекции – выведения современных мировых политиков последних десятилетий, которые должны были на всех материках воплощать в жизнь смесь глобалистской и леволиберальной идеологий, отказ от национальной идентичности в пользу абстрактных общечеловеческих ценностей, бесплотной толерантности и выхолощенной политкорректности.Этим политикам – и фрау Бербок в особенности –характерны, во-первых, эклектический набор новомодных веяний и клише ­– от феминизма до увлеченности зеленой энергетикой, ЛГБТ*-повесткой, гендерными изысканиями в пользу извращенцев. Бербок – как раз воинствующая и бездумная феминистка, для которой права женщин, даже доведенные до абсурда, – безусловный приоритет. Хотя сама она до недавнего времени была замужем, жила, как ни странно, с мужчиной и как бы воспитывала двух дочерей;Во-вторых,космополитичный глобализм евроатлантического толка – безусловное трансграничное и наднациональное объединение стран Запада под сенью общих ценностей, которые должны быть навязаны всему остальному миру. С одной стороны, как бы поддерживая беспредел, который бесконтрольные мигранты организовали в Германии и в других странах Европы, Бербок всегда поддерживала право Запада диктовать всеми миру свои правила игры. Пример – безусловная поддержка Израиля на Ближнем Востоке.В-третьих, патологическая, фактически зоологическая русофобия на грани мании – ненависть к России, ее президенту Владимир Путину и даже всем странам, которое позволяют себе симпатизировать Москве. Бербок откровенно называет Путина "диктатором" и не скрывает, что ее цель ­– уничтожить Россию любой ценой;И, наконец, в-четвертых, примитивизм на грани банальной безграмотности и необразованности. В мире много политиков, прославившихся чудными и парадоксальными высказываниями. Есть "бушизмы" – изречения президента США Джорджа Буша-младшего на актуальные темы, есть "черномырдинки" – то, как видел мир экс-премьер России Виктор Черномырдин. Но мысли этих людей не лишены, извините за тавтологию, мысли, остроумны и даже в чем-то философичны. А набор "бербокизмов" – это торжество дремучей безграмотности, примитивности, тупости и глупости. Один ее "поворот на 360 градусов" как символ изменения позиции открывает в Бербок невиданного геометра…А в чем только не обвиняли Анналену – от занятий проституцией в юные безмятежные годы до финансовых махинаций, сокрытия доходов, незаконного приписывания себе научных званий, плагиата, буйной истеричности, растраты бюджетных средств в личных целях и даже потворства неонацистам, как наследникам членов ее семьи (дедушки-гитлеровца). Все – как с гуся вода: Анналена такая, как она есть, явно пока нужна была глобалистским элитам во главе МИД Германии. И потому никто даже не подумал, чтобы накласть на нее "схиму" из-под хвоста и уволить за некомпетентность.Глобалисты уверены в Бербок – она выполнит все, что им нужно. А она и не скрывает этого: еще в 2022 году в Чехии сказала, что ей плевать на то, что от нее требуют ее немецкие избиратели, для нее главное – интересы Украины, которая воюет с Россией. При этом она прямо говорила, что и Евросоюз воюет с Россией. И будет воевать: сейчас Бербок потребовала от Путина, чтобы он безоговорочно прекратил огонь на фронтах СВО и дал возможность Украине оправиться от поражений. Ну, такая она "ястребица-феминистка". За это ее и держат……В декабре этого года Анналене стукнет 45 лет – тот возраст, когда она, как всякая баба, снова может почувствовать себя ягодкой. И не простой, а опять – в кресле министра. Ее Партия зеленых уже сделала услугу победившей на парламентских выборах партии ХДС/ХСС, скорее всего давшей Германии нового канцлера Фридриха Мерца (лидера ХДС) – добавила недостающие голоса для увеличения порога заимствований на вооружения, что нужно для помощи Украине и войны против России.Если ХДС/ХСС создаст правящую коалицию с немецкими социал-демократами (СДПГ), то голосов у нее будет 328, и этого достаточно для простого большинства (315+1 из всех 630 членов бундестага). Но это, как говорится, на тоненькую. Да и ХДС/ХСС вряд ли захотят так уж зависеть от своих друзей/недругов из СДПГ, создавая коалицию на двоих. Возможно, для пущей прочности и устойчивости зеленые войдут в коалицию третьим компонентом (еще 85 мандатов), и тогда Бербок опять может обломиться министерский пост. Может, не МИД, а что-то иное. Но по нынешним немецким политическим показателям, Бербок точно заслужила, чтобы оставаться на плаву и определять либо немецкую политику, либо даже повыше – олицетворять весь глобалистский ландшафт и его перспективы.Известно сегодня, что Анналену планируют отправить на пост ни много ни мало председателя Генеральной Ассамблеи в ООН. В шоке даже многие немцы и даже глобалисты – внучку активного гитлеровца, которая гордится такими подвигами деда, делать своеобразным лицом витрины мировой дипломатии и даже, если хотите, всемирного представительства всего человечества - это уже слишком даже для талерантов Европы.Многие отметили, что возмущен даже лояльный к глобалистам политик, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, который хотел пристроить в Генассамблее ООН экс-генсека ОБСЕ 64-летнюю Хельгу Шмид. В интервью изданию Tagesspiegel Хойсген заявил: "Это бесстыдство – заменить лучшего немецкого дипломата с самым большим международным опытом на устаревшую модель". Это и есть то политическое дно, с которого очень сложно подниматься наверх."Устаревшая модель" – это Анналена. Но она-то думает иначе, если к ней вообще применим этот глагол…Эссе Владимира Скачко о президенте Франции Макроне - "Девять лиц Макрона. Как семейно-альковной грязью мировая элита держит президента Франции на крючке"*движение признано в России экстремистским

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, германия, украина, анналена бербок, владимир путин, джордж буш, мид, оон, ес, эксклюзив