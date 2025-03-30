Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Черниговско-Припятская операция. Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов (справа) с офицерами на командном пункте.
Во время Великой Отечественной войны Павел Батов командовал 65-й армией, сражаясь в составе различных фронтов.
В Сталинградской битве его войска отличились при окружении и уничтожении 6-й немецкой армии. В Курской битве активно действовали в обороне, а в сражении за Днепр в 1943 году армия продвинулась на 300 км, форсировала реки и освободила несколько городов. За это Батов получил звание Героя Советского Союза.
В Берлинской наступательной операции его армия форсировала Одер, освободила Росток и Штеттин, за что Батов стал дважды Героем Советского Союза.
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкХарьковское направление. Догорающие обломки фашистского самолета, сбитого советскими зенитчиками. 2-й Украинский фронт.
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Харьковское направление. Догорающие обломки фашистского самолета, сбитого советскими зенитчиками. 2-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Галина Санько / Перейти в фотобанкБелгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" проводилась с 3 по 23 августа 1943 года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте.
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Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" проводилась с 3 по 23 августа 1943 года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте.
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкКомандир артиллерии Сумского партизанского соединения под командованием С.А. Ковпака Алексей Ильич Коренев.
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Командир артиллерии Сумского партизанского соединения под командованием С.А. Ковпака Алексей Ильич Коренев.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкЖители освобожденного Харькова беседуют с солдатами советской армии.
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Жители освобожденного Харькова беседуют с солдатами советской армии.
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Харьковское направление. Догорающие обломки фашистского самолета, сбитого советскими зенитчиками. 2-й Украинский фронт.
2 из 4
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" проводилась с 3 по 23 августа 1943 года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте.
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Командир артиллерии Сумского партизанского соединения под командованием С.А. Ковпака Алексей Ильич Коренев.
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Жители освобожденного Харькова беседуют с солдатами советской армии.
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