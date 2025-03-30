https://ukraina.ru/20250330/1062123391.html

Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами

Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами - 30.03.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-03-30T10:19

2025-03-30T10:19

2025-03-30T10:19

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото — Черниговско-Припятская операция. Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов (справа) с офицерами на командном пункте. Во время Великой Отечественной войны Павел Батов командовал 65-й армией, сражаясь в составе различных фронтов. В Сталинградской битве его войска отличились при окружении и уничтожении 6-й немецкой армии. В Курской битве активно действовали в обороне, а в сражении за Днепр в 1943 году армия продвинулась на 300 км, форсировала реки и освободила несколько городов. За это Батов получил звание Героя Советского Союза. В Берлинской наступательной операции его армия форсировала Одер, освободила Росток и Штеттин, за что Батов стал дважды Героем Советского Союза.

https://ukraina.ru/20250327/1062095901.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история