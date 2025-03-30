Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами - 30.03.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами
Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами - 30.03.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-03-30T10:19
2025-03-30T10:19
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — Черниговско-Припятская операция. Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов (справа) с офицерами на командном пункте. Во время Великой Отечественной войны Павел Батов командовал 65-й армией, сражаясь в составе различных фронтов. В Сталинградской битве его войска отличились при окружении и уничтожении 6-й немецкой армии. В Курской битве активно действовали в обороне, а в сражении за Днепр в 1943 году армия продвинулась на 300 км, форсировала реки и освободила несколько городов. За это Батов получил звание Героя Советского Союза. В Берлинской наступательной операции его армия форсировала Одер, освободила Росток и Штеттин, за что Батов стал дважды Героем Советского Союза.
https://ukraina.ru/20250327/1062095901.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов с офицерами

10:19 30.03.2025
 
© РИА Новости . Семен Альперин / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Семен Альперин
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Черниговско-Припятская операция. Командующий 65-й армией генерал-лейтенант Павел Иванович Батов (справа) с офицерами на командном пункте.
Во время Великой Отечественной войны Павел Батов командовал 65-й армией, сражаясь в составе различных фронтов.
В Сталинградской битве его войска отличились при окружении и уничтожении 6-й немецкой армии. В Курской битве активно действовали в обороне, а в сражении за Днепр в 1943 году армия продвинулась на 300 км, форсировала реки и освободила несколько городов. За это Батов получил звание Героя Советского Союза.
В Берлинской наступательной операции его армия форсировала Одер, освободила Росток и Штеттин, за что Батов стал дважды Героем Советского Союза.
© РИА Новости . Яков Рюмкин / Перейти в фотобанкХарьковское направление. Догорающие обломки фашистского самолета, сбитого советскими зенитчиками. 2-й Украинский фронт.
Фотоальбом Победы
1 из 4
Харьковское направление. Догорающие обломки фашистского самолета, сбитого советскими зенитчиками. 2-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Яков Рюмкин
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© РИА Новости . Галина Санько / Перейти в фотобанкБелгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" проводилась с 3 по 23 августа 1943 года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" проводилась с 3 по 23 августа 1943 года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте.
© РИА Новости . Галина Санько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Леонид Коробов / Перейти в фотобанкКомандир артиллерии Сумского партизанского соединения под командованием С.А. Ковпака Алексей Ильич Коренев.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Командир артиллерии Сумского партизанского соединения под командованием С.А. Ковпака Алексей Ильич Коренев.
© РИА Новости . Леонид Коробов
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© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкЖители освобожденного Харькова беседуют с солдатами советской армии.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Жители освобожденного Харькова беседуют с солдатами советской армии.
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
1 из 4
Харьковское направление. Догорающие обломки фашистского самолета, сбитого советскими зенитчиками. 2-й Украинский фронт.
© РИА Новости . Яков Рюмкин
Перейти в фотобанк
2 из 4
Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция "Румянцев" проводилась с 3 по 23 августа 1943 года с целью нанесения поражения белгородско-харьковской группировке вермахта, освобождения Харьковского промышленного района, создания предпосылок для окончательного освобождения Левобережной Украины. Реактивная артиллерийская установка "Катюша" на фронте.
© РИА Новости . Галина Санько
Перейти в фотобанк
3 из 4
Командир артиллерии Сумского партизанского соединения под командованием С.А. Ковпака Алексей Ильич Коренев.
© РИА Новости . Леонид Коробов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Жители освобожденного Харькова беседуют с солдатами советской армии.
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Спецпроект - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
27 марта, 16:47
Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию ПобедыОсобое внимание среди городов, которые СССР восстанавливал после Великой Отечественной войны следует уделить Киеву. Оккупация и боевые действия нанесли городу чудовищный урон. В городе были разрушены тысячи домов, уничтожены все мосты через Днепр, выведена из строя инфраструктура
 
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