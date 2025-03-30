Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde
© pixabayУкраина, подсолнухи, поле
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Предложенная Вашингтоном схема экономического сотрудничества с Украиной выглядит как превращение постсоветской республики в вассала с передачей США прав на все её ресурсы и инфраструктуру. Об этом говорится в опубликованной 29 марта статье французской газеты Le Monde.
"Предложенная администрацией Трампа схема "экономического партнерства" выглядит как полная вассализация Украины, предполагающая передачу прав на все ее ресурсы и инфраструктуру", - констатировало французское издание.
Из администрации Белого дома в Киев была передан новый вариант соглашения об украинских ресурсах, которые должны послужить США. Владимир Зеленский изучает новый документ, отметило французское издание, и его отказ может разгневать Дональда Трампа.
"Стремясь захватить природные ресурсы Украины, администрация США передала Киеву стратегических полезных ископаемых, которую украинское правительство внимательно изучает. Обсуждения продолжаются, и окончательная версия может отличаться", - сказано в публикации.
Зеленский сообщил 28 марта прессе об изучении нового документа. По его словам, документ не будет подписан так быстро, как надеялся Вашингтон - то есть "к следующей неделе" или между 31 марта и 6 апреля, как говорил глава Минфина США Скотт Бессент.
"Отвечая на вопрос о содержании нового соглашения, г-н Зеленский, по-видимому, осторожничал, неточно ссылаясь на "многие вещи, которые не обсуждались, а некоторые уже были отвергнуты сторонами", - отметило издание. - Он был тверд в одном: помощь, предоставленная его стране предыдущей администрацией США, является даром, а не долгом, в соответствии с тем, что было согласовано с бывшим президентом Джо Байденом. Нынешний президент Дональд Трамп, напротив, считает это долгом".
Поэтому от Украины требуется вернуть "всю помощь США — бюджетную, военную, гуманитарную, предоставленную после широкомасштабного российского вторжения в 2022 году", сказано в преданной публичности новой версии соглашения, обратила внимание французская газета.
Ранее на Украине информация о содержании нового соглашения по ресурсной сделке вызвала шок. Многие охарактеризовали документ как кабальный и свидетельствующий о фактической колонизации Украины. Подробности в публикации США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта
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