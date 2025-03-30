Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde - 30.03.2025 Украина.ру
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Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde
Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde - 30.03.2025 Украина.ру
Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde
Предложенная Вашингтоном схема экономического сотрудничества с Украиной выглядит как превращение постсоветской республики в вассала с передачей США прав на все её ресурсы и инфраструктуру. Об этом говорится в опубликованной 29 марта статье французской газеты Le Monde.
2025-03-30T10:32
2025-03-30T10:32
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"Предложенная администрацией Трампа схема "экономического партнерства" выглядит как полная вассализация Украины, предполагающая передачу прав на все ее ресурсы и инфраструктуру", - констатировало французское издание.Из администрации Белого дома в Киев была передан новый вариант соглашения об украинских ресурсах, которые должны послужить США. Владимир Зеленский изучает новый документ, отметило французское издание, и его отказ может разгневать Дональда Трампа.Зеленский сообщил 28 марта прессе об изучении нового документа. По его словам, документ не будет подписан так быстро, как надеялся Вашингтон - то есть "к следующей неделе" или между 31 марта и 6 апреля, как говорил глава Минфина США Скотт Бессент.Поэтому от Украины требуется вернуть "всю помощь США — бюджетную, военную, гуманитарную, предоставленную после широкомасштабного российского вторжения в 2022 году", сказано в преданной публичности новой версии соглашения, обратила внимание французская газета.Ранее на Украине информация о содержании нового соглашения по ресурсной сделке вызвала шок. Многие охарактеризовали документ как кабальный и свидетельствующий о фактической колонизации Украины. Подробности в публикации США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 мартаТакже на эту тему: Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, минфин, природные ресурсы, колония, постсоветское пространство, военная помощь, международные отношения, международная политика
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Минфин, природные ресурсы, колония, постсоветское пространство, военная помощь, международные отношения, Международная политика

Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde

10:32 30.03.2025
 
© pixabayУкраина, подсолнухи, поле
Украина, подсолнухи, поле
© pixabay
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Предложенная Вашингтоном схема экономического сотрудничества с Украиной выглядит как превращение постсоветской республики в вассала с передачей США прав на все её ресурсы и инфраструктуру. Об этом говорится в опубликованной 29 марта статье французской газеты Le Monde.
"Предложенная администрацией Трампа схема "экономического партнерства" выглядит как полная вассализация Украины, предполагающая передачу прав на все ее ресурсы и инфраструктуру", - констатировало французское издание.
Из администрации Белого дома в Киев была передан новый вариант соглашения об украинских ресурсах, которые должны послужить США. Владимир Зеленский изучает новый документ, отметило французское издание, и его отказ может разгневать Дональда Трампа.
"Стремясь захватить природные ресурсы Украины, администрация США передала Киеву стратегических полезных ископаемых, которую украинское правительство внимательно изучает. Обсуждения продолжаются, и окончательная версия может отличаться", - сказано в публикации.
Зеленский сообщил 28 марта прессе об изучении нового документа. По его словам, документ не будет подписан так быстро, как надеялся Вашингтон - то есть "к следующей неделе" или между 31 марта и 6 апреля, как говорил глава Минфина США Скотт Бессент.
"Отвечая на вопрос о содержании нового соглашения, г-н Зеленский, по-видимому, осторожничал, неточно ссылаясь на "многие вещи, которые не обсуждались, а некоторые уже были отвергнуты сторонами", - отметило издание. - Он был тверд в одном: помощь, предоставленная его стране предыдущей администрацией США, является даром, а не долгом, в соответствии с тем, что было согласовано с бывшим президентом Джо Байденом. Нынешний президент Дональд Трамп, напротив, считает это долгом".
Поэтому от Украины требуется вернуть "всю помощь США — бюджетную, военную, гуманитарную, предоставленную после широкомасштабного российского вторжения в 2022 году", сказано в преданной публичности новой версии соглашения, обратила внимание французская газета.
Ранее на Украине информация о содержании нового соглашения по ресурсной сделке вызвала шок. Многие охарактеризовали документ как кабальный и свидетельствующий о фактической колонизации Украины. Подробности в публикации США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 марта
Также на эту тему: Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg
 
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