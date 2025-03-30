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Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde

Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde - 30.03.2025 Украина.ру

Экономические соглашение Украины с США выглядит как захват ресурсов вассала - Le Monde

Предложенная Вашингтоном схема экономического сотрудничества с Украиной выглядит как превращение постсоветской республики в вассала с передачей США прав на все её ресурсы и инфраструктуру. Об этом говорится в опубликованной 29 марта статье французской газеты Le Monde.

2025-03-30T10:32

2025-03-30T10:32

2025-03-30T10:32

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"Предложенная администрацией Трампа схема "экономического партнерства" выглядит как полная вассализация Украины, предполагающая передачу прав на все ее ресурсы и инфраструктуру", - констатировало французское издание.Из администрации Белого дома в Киев была передан новый вариант соглашения об украинских ресурсах, которые должны послужить США. Владимир Зеленский изучает новый документ, отметило французское издание, и его отказ может разгневать Дональда Трампа.Зеленский сообщил 28 марта прессе об изучении нового документа. По его словам, документ не будет подписан так быстро, как надеялся Вашингтон - то есть "к следующей неделе" или между 31 марта и 6 апреля, как говорил глава Минфина США Скотт Бессент.Поэтому от Украины требуется вернуть "всю помощь США — бюджетную, военную, гуманитарную, предоставленную после широкомасштабного российского вторжения в 2022 году", сказано в преданной публичности новой версии соглашения, обратила внимание французская газета.Ранее на Украине информация о содержании нового соглашения по ресурсной сделке вызвала шок. Многие охарактеризовали документ как кабальный и свидетельствующий о фактической колонизации Украины. Подробности в публикации США ужесточили требования, а украинцы предполагают тянуть. Главное на Украине на утро 29 мартаТакже на эту тему: Киев предложит США новое масштабное экономическое соглашение - Bloomberg

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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, минфин, природные ресурсы, колония, постсоветское пространство, военная помощь, международные отношения, международная политика