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ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС
ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС - 30.03.2025 Украина.ру
ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС
В приграничной реке Тисе обнаружен очередной утопленник. Об этом 30 марта сообщила Госпогранслужба Украины.
2025-03-30T10:48
2025-03-30T10:48
2025-03-30T10:48
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сво
безвизовый режим
мобилизация
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"Сегодня утром во время мониторинга границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда заметили в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега", - сказано в официальном сообщении.На место происшествия вызваны спасатели и полицейские.Украинское пограничное ведомство опубликовало видеозапись с обнаруженным трупом, находящимся в воде. До этого ГПСУ публиковала устрашающие сообщения о рисках для уклонистов, пытающихся сбежать в Евросоюз.Ранее украинская погранслужба и другие ведомства сообщали о многочисленных случаях бегства уклонистов с Украины в Евросоюз вплавь через приграничную реку Тису. За несколько тысяч долларов предприимчивые украинцы предлагали соотечественникам акваланги и другие средства пересечения реки. Популярностью пользуются и наземные маршруты переправки украинских уклонистов в ЕС, с которым формально действует безвизовый режим.Ранее сообщилось, что Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС Также на эту тему: В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"
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новости, украина, румыния, кременчуг, ес, госпогранслужба, уклонисты, сво, безвизовый режим, мобилизация, всу, евроинтеграция, соглашение с ес, украина-ес, граница, нелегалы
Новости, Украина, Румыния, Кременчуг, ЕС, Госпогранслужба, уклонисты, СВО, безвизовый режим, мобилизация, ВСУ, евроинтеграция, соглашение с ЕС, Украина-ЕС, граница, нелегалы
ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС
В приграничной реке Тисе обнаружен очередной утопленник. Об этом 30 марта сообщила Госпогранслужба Украины.
"Сегодня утром во время мониторинга границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда заметили в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега", - сказано в официальном сообщении.
На место происшествия вызваны спасатели и полицейские.
"Личность утопленника устанавливается", - сообщили также в ГПСУ.
Украинское пограничное ведомство опубликовало видеозапись с обнаруженным трупом, находящимся в воде. До этого ГПСУ публиковала устрашающие сообщения о рисках для уклонистов, пытающихся сбежать в Евросоюз.
Ранее украинская погранслужба и другие ведомства сообщали о многочисленных случаях бегства уклонистов с Украины в Евросоюз вплавь через приграничную реку Тису. За несколько тысяч долларов предприимчивые украинцы предлагали соотечественникам акваланги и другие средства пересечения реки. Популярностью пользуются и наземные маршруты переправки украинских уклонистов в ЕС, с которым формально действует безвизовый режим.