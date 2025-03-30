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ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС

ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС - 30.03.2025 Украина.ру

ГПСУ обнаружила утопленника на маршруте бегства с Украины в ЕС

В приграничной реке Тисе обнаружен очередной утопленник. Об этом 30 марта сообщила Госпогранслужба Украины.

2025-03-30T10:48

2025-03-30T10:48

2025-03-30T10:48

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мобилизация

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"Сегодня утром во время мониторинга границы с Румынией пограничники Мукачевского отряда заметили в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде в 30 метрах от украинского берега", - сказано в официальном сообщении.На место происшествия вызваны спасатели и полицейские.Украинское пограничное ведомство опубликовало видеозапись с обнаруженным трупом, находящимся в воде. До этого ГПСУ публиковала устрашающие сообщения о рисках для уклонистов, пытающихся сбежать в Евросоюз.Ранее украинская погранслужба и другие ведомства сообщали о многочисленных случаях бегства уклонистов с Украины в Евросоюз вплавь через приграничную реку Тису. За несколько тысяч долларов предприимчивые украинцы предлагали соотечественникам акваланги и другие средства пересечения реки. Популярностью пользуются и наземные маршруты переправки украинских уклонистов в ЕС, с которым формально действует безвизовый режим.Ранее сообщилось, что Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС Также на эту тему: В Кременчуге военком получил пулю при преследовании "подозрительного прохожего"

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