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Володин: часть депутатов Верховной Рады уже обсуждает предложения Путина

Володин: часть депутатов Верховной Рады уже обсуждает предложения Путина - 15.06.2024 Украина.ру

Володин: часть депутатов Верховной Рады уже обсуждает предложения Путина

Часть депутатов Верховной рады Украины уже начала обсуждение предложений президента России Владимира Путина. Об этом 15 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в телеграм

2024-06-15T09:09

2024-06-15T09:09

2024-06-15T09:44

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Сегодня единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада, только она может участвовать в выполнении каких-либо договорённостей, сообщил Володин.Он отметил, по информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала обсуждать предложения Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине."Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде.В такой ситуации — стоять в стороне нельзя", - заключил Володин.14 июня президент России Владимир Путин на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине. По словам президента, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет войска из новых регионов РФ. "Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.По словам российского лидера, киевские власти должны на официальном отказаться от планов вступления в НАТО. Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию.Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку."Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении", - заявил президент России.Если Киев и Запад откажутся от российского мирного предложения, ответственность за кровопролитие будет на них, а условия для переговоров изменятся, сказал Путин.Подробнее о мирной инициативе Путина читайте в материале Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров

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новости, украина, россия, киев, владимир путин, вячеслав володин, верховная рада, нато, мир, переговоры