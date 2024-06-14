https://ukraina.ru/20240614/1055652467.html

Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров

Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров - 14.06.2024 Украина.ру

Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров

В пятницу, 14 июня, на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ президент России Владимир Путин обозначил условия переговоров с Украиной и прекращения огня на линии боестолкновения. Глава государства также рассказал о перспективах БРИКС и легитимности Владимира Зеленского

2024-06-14T15:34

2024-06-14T15:34

2024-06-14T15:34

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Не перемирие, а окончательное завершение конфликтаРоссия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, но на тех условиях, которые сегодня предлагает Москва. Суть предложения не в каком-то перемирии, а в окончательном завершении конфликта, сказал Путин, перечислив требования к началу переговоров:1. Полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах на момент 1991 года;2. Четкое заявление Киева о невступлении Украины в НАТО:"Как только Украина начнёт эти процессы, нами незамедлительно, буквально в ту же минуту будет дан приказ о прекращении огня и начале переговоров. Естественно, гарантируем безопасный и беспрепятственный отход украинских боевых соединений", — подчеркнул президент.Путин выразил надежду, что решения о выводе войск, внеблоковом статусе и диалоге с Россией в Киеве будут принимать самостоятельно.3. Нейтральный, безблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.4. Обеспечение прав и свобод русскоязычных граждан Украины.5. Отмена всех западных санкций против России, которая должна быть зафиксирована в виде фундаментальных международных договоренностей.Легитимность Владимира Зеленского, по его словам, нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов – "спектакль", но Путин подчеркнул: на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.Ранее президент заявлял, что, согласно украинскому законодательству, во время действия военного положения полномочия Верховной Рады – парламента – продлеваются автоматически.В случае отсутствия на Украине легитимно избранного в результате демократически выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер ВР, как это было в 2014 году после госпереворота с Александром Турчиновым. Сейчас эту должность занимает Руслан Стефанчук.Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими, а ответственность за дальнейшее кровопролитие окажется на них, подчеркнул Путин."Это настоящая агрессия"Президент напомнил о предпосылках к конфликту и переломном моменте в нем: переговорах в Стамбуле в марте 2022 году.Спустя год после неудавшихся переговоров глава украинской переговорной делегации, на тот момент лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался журналистам, что предложения России были отвергнуты Киевом по настоянию бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Москва в марте 2022 не исключала сохранения суверенитета Украины над Херсонской и Запорожской областями, но при условии сухопутного доступа для России в Крым", — отметил Путин.Сейчас возращение к этому вопросу, по словам президента, невозможно: жители Херсонской и Запорожской областей выразили свою позицию по вхождению в РФ, "этот вопрос навсегда закрыт".Он напомнил и о Минских соглашениям, российские инициативы по которым были отвергнуты, и о том, что Россия была согласна с гарантиями безопасности для Украины по формулировкам Киева ради того, чтобы остановить кровопролитие, и о том, что Украина готовила атаку на Донбасс и Новороссию. По это причине Москва признала их независимость, подчеркнул Путин."Точка невозврата": о Западе и БРИКСМир стремительно меняется. Как прежде уже не будет, заявил Путин, отметив, что мир "подошел недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России демонстрирует запредельный авантюризм"."Россия заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шел в том числе в стенах ООН. В конце ХХ века у мира был уникальный шанс построить надежную систему безопасности. Россия была за это, но Запад счёл по-другому. Все наши попытки вразумить собеседников не находили никакого ответа. Западные страны просто игнорировали другие мнения", — рассказал он.Постоянно звучащие заявления о том, что Россия собирается напасть на Европу, Путин назвал "абсолютным бредом". Главная угроза для Европы, по его словам – тотальная зависимость от США, все больше сдвигающая Европу на обочину глобального экономического развития."Если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей нужно быть в хороших отношениях с Россией, необходимо начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии", — подчеркнул президент.В изменившемся мире ничего не будет по-прежнему – ни в политике, ни в экономике, количество стран, которые борются за свой суверенитет и независимость растет, идет формирование многополярности и это внушает оптимизм, отметил Путин.Москва, по его словам, будет приветствовать плавное включение новых участников БРИКС, а организация со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов.БРИКС, скорее всего, не станет военно-политическим союзом, так как члены организации, в частности, Бразилия и ЮАР, занимают равноудаленную позицию в конфликтах, а новые члены – ОАЭ и Египет едва ли возьмут на себя военные обязательства, рассказал в интервью изданию Украина.ру научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Иван Лошкарев."Я бы не ставил на БРИКС как на военный блок, это блок прежде всего политический, экономический. Для Евразии прообразом такого военно-политического союза можно считать Шанхайскую организацию сотрудничества, которая уже борется с нетрадиционными вызовами безопасности. Отсюда остаётся один шаг до традиционных вызовов", – объяснил он.Некоторые страны – члены НАТО, ориентированные на комфортные взаимоотношения с Россией в перспективе, тоже могут присоединиться к системе безопасности, о которой говорит Путин, считает он."В настоящий момент вполне очевидно, что это Венгрия, в какой-то степени Словакия. Я бы подумал еще и об Италии, потому что там тоже сильны настроения, которые осуждают такой конфронтационный курс НАТО в отношении России", – отметил эксперт.Не дать пустить дискуссию по ложному следуРечь президента России прозвучала накануне украинского "Саммита мира", который стартует 15 июня в швейцарском Бюргенштоке."Конференция в Швейцарии по Украине —это уловка, чтобы пустить дискуссию по ложному следу, обозначить легитимность киевских властей", — подчеркнул Путин.Инициируя это мероприятие, Зеленский обозначил его как "мирную конференцию", однако ни о каком мире речи не шло — целью политика было собрать как можно большее количество стран и продвинуть собственную "формулу мира", которая на самом деле представляет собой ни что иное, как план капитуляции России. Зеленский сам в интервью агентству Reuters от 21 мая прямым текстом сказал: "Прежде всего, повестка этой встречи — политическое давление на Россию и привлечение мирового большинства".Более того, мирная конференция предполагает обсуждение конфликтующими сторонами — при необходимости пользуясь услугами посредников - путей выхода из кризиса. Однако Россию на мероприятие в Швейцарию не пригласили, из-за чего целый ряд стран предпочли бойкотировать мероприятие. Этот момент президент также прокомментировал:"Запад лицемерно призывает РФ к переговорам, но Украине запрещает их вести, что выглядит идиотски", — сказал он.Россия в лице своего президента 14 июня озвучила и свою готовность к переговорам, и условия, при соблюдении которых они могут состояться. Кроме того, глава государства отметил существование легитимных властей, то есть субъекта диалога на Украине."Наши предложения выдвинуты сегодня. Есть возможность в самое ближайшее время их рассмотреть. Надеюсь, что так будет сделано", — подытожил, отвечая на вопросы журналистов после речи Путина помощник резидента Юрий Ушаков.Подробнее о позиции России, Китая и других стран в отношении швейцарского саммита — в материале Павла Котова "Саммит мира" в Швейцарии: позиции России, США и Китая. А главное - что потом на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240613/1055632664.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, брикс, нато