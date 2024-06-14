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Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО

Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО - 14.06.2024 Украина.ру

Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО

Главным сейчас будет Харьковское направление, где нужно создавать буферную зону. Для ВС РФ принципиально важно дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-14T04:10

2024-06-14T04:10

2024-06-14T04:10

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По поводу того, как я вижу ближайшие месяцы СВО, можно озвучить несколько прогнозов, сообщил обозреватель.Первое. В ближайшее время главным будет Харьковское направление. Это принципиально важно, потому что приказ президента РФ Владимира Путина есть приказ. Нам необходимо создать буферную зону. Сделать это будет непросто, рассказал эксперт.Для этого в Харьковскую область нужно заслать сотни диверсионных групп, чтобы определить позиции артиллеристов и ракетчиков ВСУ, откуда летит вся эта нечисть по Белгороду. Речь идет о зачистке огромного региона, отметил он.Третье. Опять начались разговоры о заморозке конфликта на Украине по корейскому сценарию. Вообще-то к переговорам стремится сторона, которая проигрывает войну. Переговоры вымаливают слабые, но я не думаю, что мы слабые, отметил он.Для ВС РФ принципиально важно дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка, поскольку эти города уже превращаются в "фортеци". Так я вижу ближайшие месяцы СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области

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