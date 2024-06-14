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Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО
Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО - 14.06.2024 Украина.ру
Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО
Главным сейчас будет Харьковское направление, где нужно создавать буферную зону. Для ВС РФ принципиально важно дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-06-14T04:10
2024-06-14T04:10
2024-06-14T04:10
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По поводу того, как я вижу ближайшие месяцы СВО, можно озвучить несколько прогнозов, сообщил обозреватель.Первое. В ближайшее время главным будет Харьковское направление. Это принципиально важно, потому что приказ президента РФ Владимира Путина есть приказ. Нам необходимо создать буферную зону. Сделать это будет непросто, рассказал эксперт.Для этого в Харьковскую область нужно заслать сотни диверсионных групп, чтобы определить позиции артиллеристов и ракетчиков ВСУ, откуда летит вся эта нечисть по Белгороду. Речь идет о зачистке огромного региона, отметил он.Третье. Опять начались разговоры о заморозке конфликта на Украине по корейскому сценарию. Вообще-то к переговорам стремится сторона, которая проигрывает войну. Переговоры вымаливают слабые, но я не думаю, что мы слабые, отметил он.Для ВС РФ принципиально важно дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка, поскольку эти города уже превращаются в "фортеци". Так я вижу ближайшие месяцы СВО, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области
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новости, россия, славянск, краматорск, виктор баранец, лариса шеслер, сво, харьков, прогноз, днр, лнр, переговоры
Новости, Россия, Славянск, Краматорск, Виктор Баранец, Лариса Шеслер, СВО, Харьков, прогноз, ДНР, ЛНР, переговоры
Жаркая схватка за Славянск и Краматорск и буферная зона в Харькове: полковник Баранец дал прогноз по СВО
Главным сейчас будет Харьковское направление, где нужно создавать буферную зону. Для ВС РФ принципиально важно дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
По поводу того, как я вижу ближайшие месяцы СВО, можно озвучить несколько прогнозов, сообщил обозреватель.
Первое. В ближайшее время главным будет Харьковское направление. Это принципиально важно, потому что приказ президента РФ Владимира Путина есть приказ. Нам необходимо создать буферную зону. Сделать это будет непросто, рассказал эксперт.
Для этого в Харьковскую область нужно заслать сотни диверсионных групп, чтобы определить позиции артиллеристов и ракетчиков ВСУ, откуда летит вся эта нечисть по Белгороду. Речь идет о зачистке огромного региона, отметил он.
"Второе. Было официально объявлено, что мы создадим новый федеральный округ из Крыма и новых регионов. Это же очень интересно. Только у полковника Баранца один вопрос: "Ребята, мы же контролируем только 50% Запорожской области. То же самое касается Донбасса и Херсона", - подчеркнул Баранец.
Третье. Опять начались разговоры о заморозке конфликта на Украине по корейскому сценарию. Вообще-то к переговорам стремится сторона, которая проигрывает войну. Переговоры вымаливают слабые, но я не думаю, что мы слабые, отметил он.
Для ВС РФ принципиально важно дойти до административных границ ДНР и ЛНР в Славянске и Краматорске. Там предстоит жаркая схватка, поскольку эти города уже превращаются в "фортеци". Так я вижу ближайшие месяцы СВО, заключил собеседник издания.
О том, почему важно развенчать все вредные и лживые мифы об украинской истории можно прочитать в интервью Ларисы Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области