https://ukraina.ru/20240613/1055622573.html

Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области

Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области - 13.06.2024 Украина.ру

Лариса Шеслер о подставе для Николаева, "пророссийском" Тернополе и перемудрившей Запорожской области

Когда армия России возьмет под контроль всю территорию Украины, нашей главной задачей будет развенчание этих вредных и лживых мифов об украинской истории. Это тяжелейшая задача

2024-06-13T06:50

2024-06-13T06:50

2024-06-13T06:50

интервью

запорожская область

тернополь

николаев

украина

правый сектор

экономика

сбу

националисты

ссср

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Нам нужно будет ввести в школьную программу книги Николая Ульянова и Олеся Бузины, которые глубоко изучили эту тему и развенчали все эти мифы. Иначе мы не исцелим поколения людей, отравленных этой ложью, считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.руСейчас мы наблюдаем, как киевский режим издевается над населением Украины. Мы видим отключение света, повышение тарифов на услуги ЖКХ, беспредел ТЦК (когда людей избивают на улицах, чтобы отправить на смерть) и максимально непонятные посадки неугодных (когда людей сажают за то, что они якобы сфотографировали объект, адрес которого известен всем).- Лариса Виленовна, где предел терпения у населения? Мы же помним, как украинцы объявляли себя самым свободным народом на земле и обещали чуть что сменить власть. Понятно, что в таких условиях сопротивляться сложно. И тем не менее – что граждане Украины могут сделать прямо сейчас?- Украинские эксперты и простые люди открыто говорят, что киевский режим сделал из их страны огромный концлагерь, где из населения делают рабов. Украинских мужчин можно делать пушечным мясом, обдирать до нитки и избивать на улице. За это не последует никакого наказания, потому что население Украины потеряло все гражданские права.Один украинский экономист определил, что затраты Киева на армию (около 900 миллиардов гривен в год) уже сравнялись с затратами на внутренних силовиков. То есть затраты на солдат в окопах сравнялись с затратами на СБУ, ТЦК, полицию, пограничников и таможенников (тоже около 900 миллиардов гривен в год). А почему? Потому что украинская власть при управлении собственным народом использует только кнут. Она порет собственных граждан везде, где только можно. И любая попытка инакомыслия подавляется жесточайшим образом.Огромный вал политических репрессий на Украине нарастает с каждым днем.Например, недавно один безобидный болтолог-политолог Корнийчук ляпнул в эфире, что США договариваются по Украине. Его взяли под домашний арест и вычистили все эфиры с ним. А что будет с теми, кто выступит с конкретной оппозиционной позицией в отношении киевского режима?Более того, украинские силовики, чтобы оправдать свой беспредел и затраты на свое содержание, начинают откровенно сочинять дела. Делается это очень просто.Они в социальных сетях ищут людей, которые отмечают 9 мая или 8 марта. Пишут этим людям от имени "пророссийских активистов", а потом пытаются обвинить их в государственной измене за безобидное высказывание по поводу общей культуры и истории России с Украиной.Я призываю всех граждан, которые живут на подконтрольных Киеву территориях – не поддавайтесь на эти провокации.Вот вам еще один пример. Буквально сегодня я прочитала новость: "В церковной лавке в Николаеве нашли антиукраинскую литературу". Вообще-то в церковной лавке не продают никаких книг о политике. Но поскольку в лавке были религиозные тексты от Русской православной церкви, они уже сочли из антиукраинскими.Весь абсурд этой ситуации состоит в том, что эти "антиукраинские" книги были напечатаны не в Сергиев-Посаде, а в тернопольской типографии. Вы можете себе представить, чтобы в Тернополе издали и напечатали какую-то пророссийскую литературу?Все это нужно украинским властям, чтобы посадить в тюрьмы как можно больше неугодных и запугать всех, кто может открыть рот.На весь этот беспредел накладывается тяжелейшая экономическая ситуация.Вы упомянули рост тарифов на услуги ЖКХ. Их подняли на электроэнергию. Теперь за киловатт в час украинцы платят 4,32 гривны (10 рублей). Это больше, чем в России, но это не кажется таким уж катастрофическим. Только мы не учитываем, что 50% украинских пенсионеров получают пенсию на сумму менее 3000 гривен. Для них платить 500-600 гривен за электроэнергию – это огромные траты.Более того, во многих городах Украины отсутствует горячее водоснабжение, когда люди нагревают воду в бойлерах. Это приводит к тому, что среднемесячное потребление семьи не может быть меньше 200 киловатт. Посчитайте, какие-то огромные деньги для каждого домохозяйства.Я уже не говорю о том, что угроза мобилизации заставляет мужчин сидеть дома. В основном семьи живут за счет женщин, пенсий стариков и случайных заработков.Большая часть населения Украины пребывает в удручающем состоянии.- Вы сказали, что сами украинцы называют свою страну концлагерем. Но есть те, кому из этого концлагеря удалось выбраться. И многие из них хотели бы сбежать не в Европу, а в Россию. А со въездом в РФ есть проблемы. Граждан Украины впускают сюда только через Шереметьево и только после жесткой фильтрации. Нельзя ли сделать так, чтобы люди ждали в этой фильтрации не в аэропорту, а в специальных поселениях, откуда они бы могли ехать куда угодно со всеми документами, подтвердив свою дееспособность и вменяемость?- Если мы организуем такие поселения, Украина и Запад будет называть их концлагерями. Потому что это будет поселение, где твое право на передвижение будет ограничено по определению. Этого нельзя допустить.Поэтому я считаю, что нам надо продолжать обустраивать пункты фильтрации в аэропортах, где есть для этого минимальные условия (еда, вода и крыша над головой). Да, это вызывает неудобство, раздражение и обиду. Но это лучше, чем организовывать специальные поселения. Кто их будет охранять? Какой у них будет статус? А самое главное, какой будет статус у людей, которые будут там находиться?Понимаете, когда человек находится в аэропорту, он формально находится в нейтральной зоне. Он еще не въехал на территорию РФ. А если гражданин Украины выедет из аэропорта, он уже будет в России. И как мы его будем доставлять в эти поселения? Получается, что он будет человеком, у которого ограничили свободу передвижения.- И все-таки, как нам принять всех желающих, особенно, если Европа все же примет решение депортировать всех украинских мужчин, чтобы киевский режим смог загнать их на фронт. Ведь если мы откажем им во въезде в РФ, мы фактически обречем их на смерть?- Давайте не будем драматизировать ситуацию. Те, кого не пустили в Россию, уехали в Турцию, в Азербайджан и в Армению. Конечно, бывают очень грубые ошибки, когда человек, сотрудничавший с изданием Украина.ру, получил запрет на въезд в РФ. И эти ошибки надо исправлять.А теперь давайте посмотрим на эту ситуацию под другим углом.Я поддерживаю контакт не только с нашими единомышленниками на Украине. Ко мне за консультациями обращаются все подряд. Пишет мне одна женщина: "Меня не пустили в РФ, потому что у меня на аватарке стоял флажок "Правого сектора"*. А что такого? Я же украинка. Это россияне раздули из "Правого сектора"* что-то такое". Она искренне не понимает, что такой аватаркой она демонстрирует ненависть к России и удивляется, что ей запретили въезд в РФ.Или другой пример. "Да, я написал в соцсетях проклятия в адрес России, когда ехал из Донецкой области в Запорожье. Но это же не значит, что я не могу сюда въехать?". Так это как раз и означает, что если ты писал про Россию гадости, то в ближайшее время тебя сюда точно не пустят.То есть за подавляющим большинством украинцев, которых не пустили в РФ, есть какой-то косяк.А что касается адекватных украинцев, то я считаю, что нам надо расшивать узкое место. В аэропортах у нас работают мало сотрудников, из-за чего ожидание тянется до 40 часов. Надо увеличить количество проверяющих групп. В этом случае они могут принимать больше, чем сотни людей, которые ежедневно пребывают в РФ через Шереметьево.- Я бы хотел обсудить с вами еще одну проблему. В Запорожской области у нас раз за разом происходят эпизоды, когда пособника СБУ или ВСУ не сажают в тюрьму, а выдворяют на подконтрольную Киеву территорию. Как это вообще соотносится с законами РФ?- Это совершенно порочная практика, которая несовместима с законодательствами РФ.Да, в российских законах предусмотрена депортация иностранца за пределы РФ за административное правонарушение. Но этих людей нельзя назвать приехавшими иностранцами, потому что они постоянно жили в Запорожской области до начала СВО. Их выдворение – это грубейшее нарушение их гражданских прав.Да, в годы Великой Отечественной войны у нас была депортация крымских татар, немцев и чеченцев. Но то, что происходит сейчас в Запорожской области – юридический нонсенс.Если вы заподозрили человека в антигосударственной деятельности, вы должны доказать его вину и наказать его по всей строгости закона. Есть же масса статей УК РФ, которые определяют его ответственность. Не должно у нас быть ситуаций, когда мы кого-то выдворяем на подконтрольную Киеву территорию, потому что он поддерживает Украину.Запорожская область – территория РФ. В Крыму почему-то пособников СБУ никуда не депортируют. Их судят и сажают в тюрьму.Теоретически, если человек сознался в преступлении, с ним можно заключить правовое соглашение, чтобы он не сидел в тюрьме в Запорожской области, а вернулся на Украину. Мне все же кажется, что юридически это невозможно.Так что власти Запорожской области или перемудрили, или не поняли, что они теперь находятся в правовом поле РФ.- Поговорим на еще одну "веселую" тему. В украинской власти полно выходцев из КПСС, которые, проклиная советское прошлое, воплощают в жизнь худшие мифы об СССР. Почему они делают это без всякого стеснения?- Мы знаем много псевдокоммунистов, которые перекрасились и стали украинскими националистами. В комсомоле состояли Фарион, Тягнибок, Турчинов и Тимошенко. Недавно выяснилось, что украинский пропагандист Виталий Портников, на котором клейма негде ставить, был членом КПСС. В каждой стране есть люди, которые рассматривают правящую партию в качестве трамплина для будущей карьеры. Когда Союз распался, этот трамплин стал им не нужен, и они стали националистами.Я не согласна с тем, что именно в Советском Союзе были рождены мифы, которыми кормится современное украинское государство. Большинство из них зародилось в Австро-Венгрии, но основную свою подпитку они получили в канадских центрах украинской диаспоры.Именно там были разработаны мифы о "героях Крут" (гимназистах, которые "защитили Киев от большевистских орд Муравьева"). Там был разработан лживый миф о Голодоморе-геноциде украинской нации. Там же был разработан самый вредоносный миф о том, что УПА** якобы боролась с гитлеровской Германией. Хотя все официальные и неофициальные документы подтверждают, что украинские националисты времен Второй мировой войны активно сотрудничали с Третьим Рейхом.Посмотрите, какую символику используют нынешние украинские националисты – волчий крюк и свастику. Как бы Запад не пытался это замалчивать, это все равно вылезает наружу.Несмотря на то, что эти мифы лживые, это не мешает им прочно укорениться в украинском названии.Знаете, что вам скажет школьник в Харькове или в Запорожье, если вы его спросите, что такое СС "Галичина"? "СС – это "Сечевые Стрельцы" – украинское подразделение австро-венгерской армии времен Первой мировой. В честь них и назвали "Галичину"".С такими глупостями нам придется столкнуться, когда армия России возьмет под контроль всю территорию Украины. Нашей главной задачей будет развенчание этих вредных и лживых мифов. Это тяжелейшая задача.Мне кажется, что нам нужно будет ввести в школьную программу книги Николая Ульянова и Олеся Бузины, которые глубоко изучили эту тему и развенчали все эти мифы. Иначе мы не исцелим поколения людей, отравленных этой ложью.*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.*** Организация запрещенная в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, запорожская область, тернополь, николаев, украина, правый сектор, экономика, сбу, националисты, ссср, провокация, мобилизация