Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область
Украинские диверсионные группы исключительно для пиара пытались заходить в Теткино, чтобы показать, что они якобы вторглись на территорию России. Сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда противник совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).
Рыжевка — это небольшой населенный пункт, который находится в 30 метрах от Теткино. Фактически – это один населенный пункт, по территории которого прошла российско-украинская граница. Это была серая зона, рассказал эксперт.
Украинские диверсионные группы исключительно для пиара пытались заходить в Теткино, чтобы показать, что они якобы вторглись на территорию России. Сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области, добавил он.
"Более того, если наши войска по-настоящему закрепятся в Рыжевке, ВСУ будут бомбить Теткино ракетами и БПЛА. Особого смысла я в этом не вижу. Смысл есть в раздергивании сил противника. Чтобы они отвлекли какие-то свои подразделения и части еще и на прикрытие границы вдоль Курской области", - отметил Стаценко.
По мнению историка, глубоко и серьезно заходить на территорию Сумской области было бы ошибочно. Для этого потребуется огромное количество сил Нацгвардии, парамилитарных сил или просто менее боеспособных соединений, чтобы они обеспечивали снабжение войск, заключил собеседник издания.
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