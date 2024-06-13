https://ukraina.ru/20240613/1055623032.html

Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область

Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область - 13.06.2024 Украина.ру

Новое направление фронта: историк рассказал, нужно ли "глубоко и серьезно" заходить в Сумскую область

Украинские диверсионные группы исключительно для пиара пытались заходить в Теткино, чтобы показать, что они якобы вторглись на территорию России. Сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-06-13T04:40

2024-06-13T04:40

2024-06-13T04:40

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За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда противник совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).Рыжевка — это небольшой населенный пункт, который находится в 30 метрах от Теткино. Фактически – это один населенный пункт, по территории которого прошла российско-украинская граница. Это была серая зона, рассказал эксперт.Украинские диверсионные группы исключительно для пиара пытались заходить в Теткино, чтобы показать, что они якобы вторглись на территорию России. Сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области, добавил он.По мнению историка, глубоко и серьезно заходить на территорию Сумской области было бы ошибочно. Для этого потребуется огромное количество сил Нацгвардии, парамилитарных сил или просто менее боеспособных соединений, чтобы они обеспечивали снабжение войск, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.руО том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС

https://ukraina.ru/20240612/1055614895.html

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новости, россия, сумская область, курская область, нацгвардия, вс рф, наступление, украина, всу