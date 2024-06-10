https://ukraina.ru/20240610/1055559431.html

Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС

Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС - 10.06.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС

Турция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе

2024-06-10T05:30

2024-06-10T05:30

2024-06-10T05:30

интервью

турция

россия

запад

эрдоган

иосиф сталин

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ростислав ищенко

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Турция снова изъявила желание вступить в БРИКС. Несколько лет назад Эрдоган уже это декларировал, и в Кремле ответили, что Россия приветствует интерес властей Турции к БРИКС. На ваш взгляд, присоединится ли Турция к БРИКС в этот раз?- Во-первых, Турция находится в процессе. То есть Турция является наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества. Турция активно в это время прорабатывала вопрос присоединения в каком-то виде Евразийскому экономическому союзу. Сейчас Турция говорит о БРИКС. Наверное, для неё это наиболее удобный вариант.Что такое Брикс? Его не случайно сравнивают с Семёркой. Собрались на саммит, поговорили. Выработали какие-то общие критерии. Это не организация экономическая, не военные блоки, не экономический союз. Это не какая-то структура. Это форум для обсуждения. Почему я говорил, что механическое расширение БРИКС, приём туда, кого попало, это не лучшая идея, потому что в своё время БРИКС оформлялся как пять наиболее динамично развивавшихся экономик незападного мира. Соответственно, речь могла идти о приёме наиболее динамично развивающихся экономик.Турция вполне вписывается в БРИКС. Это динамично развивающаяся экономика регионального лидера, которая претендует даже на повышение своего статуса в нынешнем глобальном мире, активно над этим работает. При этом надо понимать, что Турция, так же, как и другие страны, беспокоится не о том, чтобы стать членом БРИКС и БРИКС было хорошо, и не о том, чтобы России было хорошо. Про дружбу народов можно забыть. Она осталась в учебниках истории. Мы давным-давно вернулись на грешную землю, и пора заниматься реальной политикой.У Турции есть свои интересы. Она их пыталась решить при помощи западного блока, частично решила. Она избежала оккупации Советским Союзом проливов. А это было поставлено Сталиным на повестку дня сразу после Великой Отечественной войны.Турция не вступила в войну на стороне Германии, она сохранила нейтралитет. Но тем не менее, вопрос о проливах Советский Союз продолжал будировать. И не вступи Турция в НАТО, скорее всего, проливы были бы заняты. Возможно, даже Турцию ужали бы до пределов, которые были в свое время определены Версальским договором, потому что Иосиф Виссарионович такой человек, что мог не только проливы прихватить, но и бывшие армянские территории. Он сам бы решил, где армяне жили, где не жили, где коренной народ, где не коренной.А там речь шла о том, что граница могла продвинуться за Трапезунд с востока. Короче, Турция при помощи блока НАТО проблему своей безопасности решила. Но Турцию интересовало еще вступление в ЕС.- Зачем Анкаре членство в Евросоюзе?- По многим причинам. В том числе и потому, что Турция достаточно активно работает с Европой на европейском рынке. Соответственно, для нее не последнюю роль играли льготы, которые получали члены ЕС, возможности, которые получали члены ЕС на этом рынке. Потому что иначе Турция оказывалась в такой же позиции, как, допустим, Украина и другие страны, которые пытаются с ЕС сотрудничать и привязываться к ее рынку.- А теперь Турция отчаялась ждать вступления в ЕС?- Дело не в том, что она отчаялась ждать. Турция оказалась в ситуации, когда она должна выполнять все европейские требования, а экономические компенсации не получает. И она готова была ждать и дальше, но Европа стала выдвигать политические требования с подачи Соединенных Штатов. Вплоть до изменения решений, принятых парламентом, до изменения структуры политической, ну, еще немножко и стали бы говорить, кто должен быть президентом, а кто не должен быть президентом Турции. Госпереворот Штаты тоже попытались там устроить.Столкнувшись с такой ситуацией, в Анкаре сообразили, это было несложно, что теперь политическая угроза исходит не с востока, а с запада. Экономически, да, они к западу все еще привязаны. Привязаны серьезно. Но оттуда исходит политическая угроза. Они стали политически дистанцироваться. Поэтому, кстати, Турция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически.Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе. Турция после первого кризиса со сбитием нашего самолета, занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в сирийском кризисе и координирует свои действия с нами.Хотя там у нас много противоречащих друг другу интересов, но тем не менее мы договариваемся с Турцией по Сирии тоже.Турция так же, как Россия 20 лет или даже больше работала над переориентацией своих торговых потоков на восток. Прежде чем это стало реальностью, ее очень удивила Европа и Соединенные Штаты, которые собирались убить Россию, разорвав цепочку экономического сотрудничества с Западом. Но проблемы некоторые возникли, даже серьезные проблемы, но не критические, потому что над решением этих проблем уже работали десятилетиями. Газопроводы строили, и газоперерабатывающие заводы строили, и нефтеперерабатывающие заводы строили на территории России. Много чего строили, договаривались, рынки сбыта искали, и альтернативные источники и продукции тоже искали, которые должны были заместить западную.Где-то нашли, где-то не нашли, где-то люди вообще провалили задачу, просто сложили деньги в карманы, сейчас сидят на том же Западе. Так всегда бывает. Во всяком случае, в целом, проблему решили. Сейчас Турция решает подобную проблему. Она не может сказать Западу сегодня "до свидания", разорвать все экономические связи и сесть в лужу. То есть у нее просто начнется экономическая катастрофа, она слишком сильно зависит от Запада. Но Запад активно использует экономическую финансовую зависимость для подрыва внутренней стабильности в Турции.И для того, чтобы минимизировать вот эти вот удары с Запада, Турция все активнее пристраивается на Восток и ищет, в том числе и в БРИКС, понятную ей опору, для того, чтобы выскочить из односторонней зависимости от Запада.Сейчас в политическом плане она сбалансировала свои позиции. Она член НАТО, да. Но с другой стороны, она во многих случаях выступает против интересов НАТО, против интересов Соединенных Штатов, а в интересах, как раз, тех, с кем сейчас НАТО воюет. Вот сейчас она пытается точно так же сбалансировать свои экономические позиции и постепенно начать переориентацию на Восток.- Какое место стремится занять Турция в новых геополитических реалиях?- Это не значит, что Турция собирается попасть в одностороннюю зависимость от России и от Китая. Она хочет быть равноправным партнером, сильным партнером. Она хочет защищать свои интересы. Она хочет вернуть себе статус великой державы. Она хочет быть региональным лидером. И в этом плане она еще будет конкурировать с Ираном. Сейчас у них общие интересы отбиться от Запада, а дальше будет конкуренция. То есть это не простой партнер. И это не значит, что это партнер навсегда.У нас бегают и кричат с утра "Турки друзья!" вечером, "Турки враги!". Да они не друзья, и не враги. Они просто турки, они работают с нами. И от нашего искусства, от их искусства, от дипломатичности, от умения уступать, находить компромиссные варианты, зависит, как долго успешно будем работать. Поэтому не надо переоценивать стремление Турции в БРИКС, и не надо его недооценивать. Это важный шаг. Но повторяю, это не значит, что теперь можно сидеть и говорить, "О, сейчас мы еще турецкую армию пошлем завоевывать Францию или Испанию". Мы никого не пошлем, потому что нас пошлют.О том, как конфликт на Украине обострил угрозу ядерной войны, в материале Украинский конфликт: на грани ядерной войны

https://ukraina.ru/20240607/1055548202.html

https://ukraina.ru/20240401/1054236201.html

https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html

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2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, турция, россия, запад, эрдоган, иосиф сталин, брикс, ес, нато, ростислав ищенко