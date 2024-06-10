Ростислав Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
© Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
© Нина Зотина
Турция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически. Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, Турция снова изъявила желание вступить в БРИКС. Несколько лет назад Эрдоган уже это декларировал, и в Кремле ответили, что Россия приветствует интерес властей Турции к БРИКС. На ваш взгляд, присоединится ли Турция к БРИКС в этот раз?
- Во-первых, Турция находится в процессе. То есть Турция является наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества. Турция активно в это время прорабатывала вопрос присоединения в каком-то виде Евразийскому экономическому союзу. Сейчас Турция говорит о БРИКС. Наверное, для неё это наиболее удобный вариант.
Что такое Брикс? Его не случайно сравнивают с Семёркой. Собрались на саммит, поговорили. Выработали какие-то общие критерии. Это не организация экономическая, не военные блоки, не экономический союз. Это не какая-то структура. Это форум для обсуждения. Почему я говорил, что механическое расширение БРИКС, приём туда, кого попало, это не лучшая идея, потому что в своё время БРИКС оформлялся как пять наиболее динамично развивавшихся экономик незападного мира. Соответственно, речь могла идти о приёме наиболее динамично развивающихся экономик.
Турция вполне вписывается в БРИКС. Это динамично развивающаяся экономика регионального лидера, которая претендует даже на повышение своего статуса в нынешнем глобальном мире, активно над этим работает. При этом надо понимать, что Турция, так же, как и другие страны, беспокоится не о том, чтобы стать членом БРИКС и БРИКС было хорошо, и не о том, чтобы России было хорошо. Про дружбу народов можно забыть. Она осталась в учебниках истории. Мы давным-давно вернулись на грешную землю, и пора заниматься реальной политикой.
У Турции есть свои интересы. Она их пыталась решить при помощи западного блока, частично решила. Она избежала оккупации Советским Союзом проливов. А это было поставлено Сталиным на повестку дня сразу после Великой Отечественной войны.
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Турция не вступила в войну на стороне Германии, она сохранила нейтралитет. Но тем не менее, вопрос о проливах Советский Союз продолжал будировать. И не вступи Турция в НАТО, скорее всего, проливы были бы заняты. Возможно, даже Турцию ужали бы до пределов, которые были в свое время определены Версальским договором, потому что Иосиф Виссарионович такой человек, что мог не только проливы прихватить, но и бывшие армянские территории. Он сам бы решил, где армяне жили, где не жили, где коренной народ, где не коренной.
А там речь шла о том, что граница могла продвинуться за Трапезунд с востока. Короче, Турция при помощи блока НАТО проблему своей безопасности решила. Но Турцию интересовало еще вступление в ЕС.
- Зачем Анкаре членство в Евросоюзе?
- По многим причинам. В том числе и потому, что Турция достаточно активно работает с Европой на европейском рынке. Соответственно, для нее не последнюю роль играли льготы, которые получали члены ЕС, возможности, которые получали члены ЕС на этом рынке. Потому что иначе Турция оказывалась в такой же позиции, как, допустим, Украина и другие страны, которые пытаются с ЕС сотрудничать и привязываться к ее рынку.
- А теперь Турция отчаялась ждать вступления в ЕС?
- Дело не в том, что она отчаялась ждать. Турция оказалась в ситуации, когда она должна выполнять все европейские требования, а экономические компенсации не получает. И она готова была ждать и дальше, но Европа стала выдвигать политические требования с подачи Соединенных Штатов. Вплоть до изменения решений, принятых парламентом, до изменения структуры политической, ну, еще немножко и стали бы говорить, кто должен быть президентом, а кто не должен быть президентом Турции. Госпереворот Штаты тоже попытались там устроить.
Столкнувшись с такой ситуацией, в Анкаре сообразили, это было несложно, что теперь политическая угроза исходит не с востока, а с запада. Экономически, да, они к западу все еще привязаны. Привязаны серьезно. Но оттуда исходит политическая угроза. Они стали политически дистанцироваться. Поэтому, кстати, Турция занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в украинском кризисе. Да, она продает Украине оружие, конечно. В некоторых случаях даже поддерживает ее политически.
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Турция постоянно заявляет, что она считает Крым украинским, но не более того. По сравнению с тем, что делает Европа, Турция вообще не участвует в процессе. Турция после первого кризиса со сбитием нашего самолета, занимает достаточно благоприятную по отношению к России позицию в сирийском кризисе и координирует свои действия с нами.
Хотя там у нас много противоречащих друг другу интересов, но тем не менее мы договариваемся с Турцией по Сирии тоже.
Турция так же, как Россия 20 лет или даже больше работала над переориентацией своих торговых потоков на восток. Прежде чем это стало реальностью, ее очень удивила Европа и Соединенные Штаты, которые собирались убить Россию, разорвав цепочку экономического сотрудничества с Западом. Но проблемы некоторые возникли, даже серьезные проблемы, но не критические, потому что над решением этих проблем уже работали десятилетиями.
Газопроводы строили, и газоперерабатывающие заводы строили, и нефтеперерабатывающие заводы строили на территории России. Много чего строили, договаривались, рынки сбыта искали, и альтернативные источники и продукции тоже искали, которые должны были заместить западную.
Где-то нашли, где-то не нашли, где-то люди вообще провалили задачу, просто сложили деньги в карманы, сейчас сидят на том же Западе. Так всегда бывает. Во всяком случае, в целом, проблему решили. Сейчас Турция решает подобную проблему. Она не может сказать Западу сегодня "до свидания", разорвать все экономические связи и сесть в лужу. То есть у нее просто начнется экономическая катастрофа, она слишком сильно зависит от Запада. Но Запад активно использует экономическую финансовую зависимость для подрыва внутренней стабильности в Турции.
И для того, чтобы минимизировать вот эти вот удары с Запада, Турция все активнее пристраивается на Восток и ищет, в том числе и в БРИКС, понятную ей опору, для того, чтобы выскочить из односторонней зависимости от Запада.
Сейчас в политическом плане она сбалансировала свои позиции. Она член НАТО, да. Но с другой стороны, она во многих случаях выступает против интересов НАТО, против интересов Соединенных Штатов, а в интересах, как раз, тех, с кем сейчас НАТО воюет. Вот сейчас она пытается точно так же сбалансировать свои экономические позиции и постепенно начать переориентацию на Восток.
- Какое место стремится занять Турция в новых геополитических реалиях?
- Это не значит, что Турция собирается попасть в одностороннюю зависимость от России и от Китая. Она хочет быть равноправным партнером, сильным партнером. Она хочет защищать свои интересы. Она хочет вернуть себе статус великой державы. Она хочет быть региональным лидером. И в этом плане она еще будет конкурировать с Ираном. Сейчас у них общие интересы отбиться от Запада, а дальше будет конкуренция. То есть это не простой партнер. И это не значит, что это партнер навсегда.
У нас бегают и кричат с утра "Турки друзья!" вечером, "Турки враги!". Да они не друзья, и не враги. Они просто турки, они работают с нами. И от нашего искусства, от их искусства, от дипломатичности, от умения уступать, находить компромиссные варианты, зависит, как долго успешно будем работать. Поэтому не надо переоценивать стремление Турции в БРИКС, и не надо его недооценивать. Это важный шаг. Но повторяю, это не значит, что теперь можно сидеть и говорить, "О, сейчас мы еще турецкую армию пошлем завоевывать Францию или Испанию". Мы никого не пошлем, потому что нас пошлют.
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