https://ukraina.ru/20240611/1055587715.html

Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей

Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей - 11.06.2024 Украина.ру

Алексей Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей

Когда Советский Союз погнал Гитлера на запад, он заранее думал о том, что будет в Польше, в Венгрии и в Чехословакии. Мы создавали подразделения, состоявшие из граждан этих стран, которые потом вырастали до частей и соединений. В них зарождались лояльные нам кадры, которые потом управляли этими странами

2024-06-11T05:40

2024-06-11T05:40

2024-06-11T05:40

интервью

россия

вооруженные силы украины

сво

великая отечественная война

сша

украина

запад

мобилизация

экономика

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Украинцам сейчас тоже надо объяснять, что они стали пешками в этой геополитической игре, и что США используют их как расходный материал. Если мы это сделаем, мы получим самых пламенных союзников. Только с этим надо работать, считает военный историк и публицист Алексей Стаценко.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руНа днях исполнилось 80-лет со дня высадки в союзников в Нормандии (6 июня 1944 года), которая стала одним из поворотных моментов во Второй мировой войне.Особенность состоит в том, что Адольф Гитлер уже с конца 1943 года буквально молился, чтобы союзники открыли второй фронт как можно скорее. Он рассчитывал быстро сбросить их в море, а освободившиеся силы перебросить на восток для борьбы с Красной Армией. Этот расчет не удался.В случае с СВО Украина и Запад тоже полгода заявляли о готовящемся наступлении России на Харьковском направлении, видимо, тоже рассчитывая заманить туда наши войска и уничтожить. Тем не менее, ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжовка (Сумская область), откуда враг совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).- Алексей, можно ли считать, что мы окончательно открыли второй фронт? Если да, насколько это у нас получилось?- Второй фронт мы не открыли. Второй фронт может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Мы пока просто открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки.Противник скорее всего заманивал нас туда. Обстрелы Белгорода и Шебекино были провокацией, чтобы вызвать наши ответные действия.Что касается Сумской области, то я бы не спешил с громкими заявлениями по поводу того, что мы там начали наступление.Рыжовка – это небольшой населенный пункт, который находится в 30 метрах от Теткино. У меня бывший тесть из этих мест. Фактически – это один населенный пункт, по территории которого прошла граница. Фронта там не было. Это была серая зона. Украинские товарищи исключительно для пиара заходили в Теткино, чтобы показать, что они вторглись на территорию России. А сейчас была наша ответная операция, когда уже мы показали, что зашли на территорию Сумской области. Реальных боевых действий там нет.Более того, если наши войска по-настоящему закрепятся в Рыжовке, ВСУ будут бомбить Теткино ракетами и БПЛА. Особого смысла я в этом не вижу.Смысл есть в раздергивании сил противника. Чтобы они отвлекли какие-то свои подразделения и части еще и на прикрытие границы вдоль Курской области.Я по-прежнему считаю, что глубоко и серьезно заходить на территорию Сумской области было бы для нас ошибкой. Нам понадобится огромное количество сил Нацгвардии, парамилитарных сил или просто менее боеспособных соединений, чтобы они обеспечивали снабжение войск, которые зайдут на достаточную глубину.Обеспечить наземную транспортировку грузов там очень сложно. Потому что ВСУ легко могут устроить там засаду на автомобильной дороге или железнодорожных путях.Для борьбы с этим нам придется делать то же, что делали немцы в 1940х годах. И то у них это особенно не получалось. Все равно наши партизаны взрывали мосты, пускали под откос эшелоны и нападали на автомобильные колонны.Повторюсь, прорываться на Сумском направлении я не вижу смысла. Смысл есть лишь в том, чтобы растягивать резервы противника.- Что именно сказано в военной теории по поводу растягивания резервов противника? Просто мы часто говорим: "нам надо расширять линию фронта, чтобы растянуть их силы", а что конкретно имеется в виду непонятно?- Ничего сложного в этом нет. Необходимо вести наступление на широком фронте, чтобы противник не успевал отражать все удары и не понимал, где вы нанесете основной удар, и поэтому был вынужден прикрывать своими войсками большое количество направлений.У ВСУ сейчас большие проблемы с мобилизацией. Посмотрите на выполнение плана за первый месяц, который киевский режим сам себе напридумывал: 7% призывников пришли сами, 20% наловили представители ТЦК, и на этом все. Получается, что они выполнили план лишь чуть больше, чем не четверть.У противника еще хватает живой силы, чтобы прикрывать все направления и даже проводить контрнаступление в Волчанске. Но они это делают в ущерб своим планам начать полноценное наступление через Днепр в Херсонской области, для которого они создали корпус морской пехоты. Вроде бы 36-я бригада морпехов поехала под Харьков, и за счет этого мы сняли напряжение на юге.Если же мы возьмем за образец Великую Отечественную войну, то после победы на Курской дуге мы начали наступление на всей протяженности фронта с севера на юг. Мы воспользовались тем, что немцы истратили много резервов, и им было трудно парировать все наши удары. Наибольших успехов мы добились на юге. В сентябре 1943 года мы вышли к Днепру и захватили первые плацдармы на Правобережье.Помимо этого, у нас было продвижение в Смоленской области, когда мы частично зашли на территорию Белоруссии. Еще одним результатом этого наступление стал январь 1944 года, когда мы прорвали блокаду Ленинграда. Одним словом, это наше продолжающиеся движение на всем протяженном фронте завершилось летом 1944 года на юге. Зато тем же летом 1944 года в Белоруссии "Багратион" бабахнул так, что немцы фактически всю группу армий "Центр" потеряли.Это работает именно так. Никакой сверхсложной идеи в этой стратегии нет. Все понятно и прозрачно. Дьявол кроется в тактических деталях и в обеспечении слаженной работы всех родов войск, о чем мы уже язык стерли говорить. В СВО у нас по-прежнему с этим проблемы. Об этом говорят солдаты и офицеры, напрямую участвующие в боях.Проблемы решаются, но медленно и со скрипом. Иногда у нас бывают удачные тактические операции. Идет кровавая работа в нашем стиле. Мы по-прежнему долго запрягаем. Надеюсь, что быстро поедем.- "Быстро поедем" - это когда?- Не знаю. Многое будет зависеть от человеческого фактора. Прежде всего, от наших генералов.Сейчас начались рокировки и посадки. Чем они закончатся? Не знаю. Я не уверен, что даже наверху до конца понимают, как именно им нужно действовать. Вот они методом проб и ошибок и будут продвигаться дальше.- Есть такой штамп, что армия может научиться воевать на третий год войны. Мы научились воевать?- В той же Харьковской области у нас есть проблемы взаимодействия между операторами БПЛА и подразделениями РЭБ, когда наши комплексы глушат наши же дроны. Из-за этого "птички" не долетают до противника. Получается, что командиров не посадили рядом и они не договорились, как именно они будут взаимодействовать. Эта проблема до сих пор не решена.- И это притом, что Харьковское направление у нас считается идеалом в части работы дронов-камикадзе, судя по видео с уничтоженной украинской техникой.- Если у нас все так шоколадно, почему нет результатов в виде продвижения? Допустим, ВСУ перебросили туда множество резервов. А почему эти резервы туда смогли доехать?В 1941-1942 годах, немцы, используя свое господство в воздухе, бомбили наши эшелоны с танками и личным составом. А сейчас обе стороны говорят, что "фронт прозрачен на много километров в глубину". Тем не менее, ВСУ как-то доезжают до поля боя. Может, фронт не такой уж и прозрачный. Или они так хорошо маскируются. Или все не так хорошо с нашей авиацией?- Может, высокотехнологичной высокоточки не хватает?- Может. А почему ее не хватает на третий год войны?Эти вопросы задаю не я. Эти вопросы мне задают сами люди, которые там сражаются.Судя по тому, что мы взялись за украинскую энергетику, дело движется в правильном направлении. Может, и за мосты когда-нибудь возьмемся. Пока у нас по-прежнему много просчетов. Их уже меньше, но они есть.- А в годы Великой Отечественной на такие просчеты обращали внимание? Или сейчас они заметны, потому что у нас есть более широкий доступ к информации?- Во времена Сталина была знаменитая поговорка: "У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество".На мой взгляд, сейчас у нас еще не до конца произошла смена генералитета мирного времени на генералитет военного времени. Да, у нас начались перестановки в Минобороны, включая смену самого министра. Приведет ли это к результату? Все опять же упирается в человеческий фактор.Мы не знаем, есть ли у нового министра обороны необходимый кадровый резерв, которым он может заменить людей, которые не соответствует своей должности.Мы не знаем, понимает ли министр, что эти люди не соответствуют своей должности.А, может быть, эти люди соответствуют своей должности, просто у них недостаточно ресурсов для решения боевых задач (снарядов, БПЛА, средств РЭБ и комплексов ПВО).Мы и не должны это знать, потому что это – военная тайна.Кстати, ситуация с генералом Поповым, который год назад рассказал о проблемах в армии, произошла именно потому, что он вынес сор из избы. В армии считают, что он не должен был этого делать. Он должен был дойти до верховного главнокомандующего и доложить о проблемах, а не вываливать это на публику. Для армии это просто харам.Я общался по этому поводу с высокопоставленными военными в отставке. Они о Попове как о командире отзываются хорошо, но считают его поступок неэтичным.- Если мы эти проблемы не решим, какого максимума мы можем добиться на поле боя?- Мы – не сферический конь в вакууме. Есть враг, а есть – мы. У противника тоже огромные проблемы. А в любой войне всегда побеждает тот, у кого меньше бардака.В том же Вермахте даже в 1941-1942 годах бардака тоже хватало. Просто у нас его было на порядок больше. И когда мы победили этот бардак, а наша военная машина заработала лучше немецкой, мы немцев погнали назад. Они уже были не рады, что выучили нас на свою голову.Сейчас и ВСУ, и ВС РФ учатся. У них есть фора, что их поддерживает Запад. У нас есть фора, что у нас промышленность менее убитая. Хотя и тут есть проблемы. На днях один из кураторов ОПК Денис Мантуров сообщил, что у нас не хватает 160 тысяч рабочих. А где их взять? Чтобы вырастить современного слесаря шестого разряда, тебе нужен не один год. Они вымерли за эти 30 лет, пока у нас падало промышленное производство.У меня отец занимается торговлей промышленным оборудованием. У нас по-прежнему огромное количество импорта. А ведь все это используется и в оборонке. Особенно то, что касается электроники. Не секрет, что у нас еще с советских времен существовала проблема с элементной базой.Что будет дальше? Не знаю. Это зависит от того, какие люди пришли в Минобороны и не только. Проблема же не только в ОПК, а во всей промышленности. Она у нас отстает очень сильно. И, к сожалению, финансово-экономическая политика государства мне непонятна.Вместо того, чтобы стимулировать развитие экономики дешевыми кредитами и доступными инвестициями, у нас под предлогом борьбы с инфляцией увеличивается учетная ставка Центробанка. В итоге и бизнес стонет, и инфляция не снижается.Послушайте, что говорит тот же Сергей Глазьев – человек, которого пророчили на должность главы ЦБ РФ, но в результате Центробанк возглавила Набиуллина. Некоторые вообще называют такую политику вредительством. Работают только прямые инвестиции, которые государство направляет в ОПК. А все остальное находится в предстагнационном состоянии. Почему так? Никто не объясняет.Вопросов много. У тех же арестованных чиновников из Минобороны наград на кителе столько, что этим "иконостасом" можно кабанчика убить, если сильно постараться. А тем же морпехам из 810-й бригады, которые сыграли огромную роль в освобождении Мариуполя, за этот штурм не дали ни одного Героя России.Даже одному из их командиров Дмитрию Вострикову, который ценой своей жизни вывел 4,5 тысячи гражданских из-под огня ВСУ, дали только "Мужика" (Орден Мужества). Вся бригада говорит, что он заслуживает звания Героя России. Но у нас правила такое: за подвиг награждают один раз и решение о награде очень редко когда пересматривают.Но все равно, как сказал мне один боевой офицер, в СВО мы все равно конечно победим. Просто потерь будет больше.У этой проблемы есть и другая сторона медали. А что с Украиной делать? Чем дольше длится война, тем больше там вдов и сирот и тем дольше потом будет затягиваться эта рана. Как им потом объяснять, что виновны в начале этой войны не мы? Как с ними потом договариваться о будущей жизни? На эти вопросы у нас пока никто даже не пытается дать ответы. А ведь это и будет определять отношения русских и украинцев на ближайшие десятилетия, если не столетия.- Вы сказали, что Советский Союз победил Гитлера, потому что победил бардак. Что именно вы имеете в виду?- Во-первых, все время, пока длилась война, шли постоянные перестановки в высшем командном составе, пока не была сформирована команда будущих Маршалов Победы. Людей снимали, снова назначали на какие-то должности, кого-то отправляли командовать военными училищами, а кто-то вообще сел, но это случалось не так часто. Например, у нас действительно были генералы, которые после запоя теряли плацдармы и из-за них гибли люди. Но их не расстреливали. Их просто отправляли в тыл.Во-вторых, мы отработали взаимодействие различных родов войск. Проблемы, конечно, оставались вплоть до 1945 года, но с каждым годом этих проблем становилось меньше. Это привело к эталонной операции "Багратион", когда работающая как часы наша военная машина позволила четырем фронтам разорвать как тузик грелку группу армий "Центр".И на фронте, и в тылу ждут, что в ходе СВО у нас тоже выкристализуется команда будущих Маршалов Победы, которые научатся сражаться таким образом, что враг просто не сможет остановить нашу военную машину.Поскольку мы не проводим тотальную мобилизацию, у нас нет достаточно сил на фронте. К тому же, промышленность не удовлетворяет все потребности военных. Вот мы, похоже, и работаем на выматывание и выбивание наиболее боеспособных сил противника. На Украине по этому поводу действительно стоит в пабликах вой, что новые мобилизованные воевать не могут и не хотят.Как только настанет момент, когда эти мобилизованные начнут стрелять в своих самых буйных офицеров и переходить на нашу сторону, противник, как говорят в боксе, "поплывет". Пока же он, как заявляют некоторые эксперты, никуда не поплыл. Он пока только делает шаги назад. А иногда и вперед. Но когда он поплывет, его просто надо будет добивать.- Если ВСУ в месяц действительно теряют по 50 тысяч человек (25 тысяч санитарные и 25 тысяч безвозвратные), когда они поплывут?- Для ВСУ такие потери действительно большие. Если на передовой у них действительно воюет 300-400 тысяч человек, а мобилизация их не спасает, то такими темпами они закончатся за полгода. Но они почему-то не заканчиваются. Не вытанцовываются пока эти цифры.Может быть, ВСУ действительно теряют в месяц по 50 тысяч человек, может быть мобилизация эти потери все же восполняет, а нами они специально рассказывают, что у них там что-то не получается, чтобы мы о себе слишком хорошо думали. Может быть, у них медицина хорошо работает, когда они из этих 50 тысяч успевают вернуть в строй 40. Не знаю.То, что на Украине все плохо с экономикой – правда. То, что у них на три четверти вышиблены электрогенерирующие мощности (даже в Киеве начались регулярные веерные отключения света) и они не знают, как будут зимовать – тоже правда. То, что народ массово бежит из страны, а у предприятий нехватка рабочих рук – тоже правда. Коллапс рано или поздно наступит.Повторюсь, у меня в связи с этим только два вопроса: "Когда наступит этот коллапс?" и "Что будет потом?". И вот вопрос "Что будет потом" надо решать уже сейчас.На днях Джо Байден, после того, как вышел из очередного общения с потусторонним миром, разоткровенничался. Он сказал, что США никогда не ставили своей целью победу Украины. США ставили своей целью уничтожить Германию и Европу в качестве экономического конкурента (они этого добились). И они ставили своей целью остановить развитие России, сперва бросив на нее Украину, а потом оставив от Украины выжженную землю, чтобы мы потом тащили этот чемодан без ручки (пока им это тоже удается).- Не совсем удается. Выжженная земля только в Донбассе, а остальная территория цела.- Из Украины уже сбежали десять миллионов человек. Если война затянется, там могут остаться 15 миллионов населения, большинство из которых – старики, вдовы и сироты. И они нас ненавидят. И бросить их нельзя, потому что из них снова будут готовить таран против России. И что делать с ними – пока в России никто не знает и, похоже, даже пока не задумывается на эту тему. А об этом надо думать уже сейчас.- Я согласен, что с ними работать надо. Просто я не считаю, что нам надо вокруг них устраивать танцы с бубном.- Я не говорю, что нам надо вокруг них устраивать танцы с бубном. Я говорю о том, что нам надо разработать тактику по переманиванию их на свою сторону. Их же обманули. Запад начал эту игру еще в 1990-е годы. Была разработана стратегия, которую они шаг за шагом реализовывали. В нулевые после Майдана реализация этого проекта ускорилась. Украина стала двойным тараном. И против Европы, и против России.Украинцам надо объяснять, что они стали пешками в этой геополитической игре, и что США используют их как расходный материал. Если мы это сделаем, мы получим самых пламенных союзников. Только с этим надо работать.Сейчас это не всегда возможно, потому что украинцы живут в замкнутом информационном пространстве. Но как только они из этого пространства выйдут и окажутся в другой реальности, у них начнется информационная ломка, в которой они все равно будут цепляться за прежний миф: "Злая и жадная Россия напала на Украину, которая получила независимость и хотела развиваться, и стукнула ею об пол, разрушив все мечты и надежды". Но это же не так.Информационная война сейчас важнее реальных боевых действий. Если бы не было информационной обработки украинцев, не было бы и войны.Знаете, когда я общался с далеко не глупыми людьми на Украине, я им пытался сказать: "Ребята, Донбасс обстреливают восемь лет. Это же неправильно". А мне они отвечали: "Они сами виноваты – это их выбор". Кто-то же вложил им в голову эту мысль. И нам теперь надо думать, как ее из их голов вынуть.Когда Советский Союз погнал Гитлера в Восточную Европу, он заранее думал о том, что будет в Польше, в Венгрии и в Чехословакии. Мы создавали подразделения, состоявшие из граждан этих стран, которые потом вырастали до частей и соединений. В них зарождались лояльные нам кадры, которые потом управляли этими странами. И в случае с Украиной то же самое надо делать уже сейчас.Об особенностях украинских реалий в интервью Армена Гаспаряна: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, сво, великая отечественная война, сша, украина, запад, мобилизация, экономика, опк, сумская область, белоруссия