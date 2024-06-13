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Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области
Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области - 13.06.2024 Украина.ру
Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области
Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Пока российские военные открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
2024-06-13T05:20
2024-06-13T05:20
2024-06-13T05:20
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За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда противник совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).Нужно понимать, что второй фронт ВС РФ не открыли. Потому что его может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт, рассказал историк.Пока на севере российские военные открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки. Обстрелы Белгорода и Шебекино были провокацией, чтобы вызвать ответные действия ВС РФ. Что касается Сумской области, то не нужно спешить с заявлениями по поводу того, что там началось наступление, добавил он.Украинские ДРГ исключительно для пиара заходили в Теткино, чтобы показать, что они якобы "вторглись на территорию России". А сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области. Реальных боевых действий там нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.руО том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС
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новости, россия, сумская область, белоруссия, всу, харьковская область, сво, север, северный поток, фронт, наступление
Новости, Россия, Сумская область, Белоруссия, ВСУ, Харьковская область, СВО, север, Северный поток, фронт, наступление
Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области
Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Пока российские военные открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда противник совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).
Нужно понимать, что второй фронт ВС РФ не открыли. Потому что его может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт, рассказал историк.
Пока на севере российские военные открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки. Обстрелы Белгорода и Шебекино были провокацией, чтобы вызвать ответные действия ВС РФ. Что касается Сумской области, то не нужно спешить с заявлениями по поводу того, что там началось наступление, добавил он.
"Рыжевка — это небольшой населенный пункт, который находится в 30 метрах от Теткино. У меня бывший тесть из этих мест. Фактически – это один населенный пункт, по территории которого прошла граница. Фронта там не было. Это была серая зона", - отметил Стаценко.
Украинские ДРГ исключительно для пиара заходили в Теткино, чтобы показать, что они якобы "вторглись на территорию России". А сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области. Реальных боевых действий там нет, заключил собеседник издания.