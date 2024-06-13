https://ukraina.ru/20240613/1055622406.html

Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области

Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области - 13.06.2024 Украина.ру

Второй фронт мы не открыли: эксперт объяснил, почему рано заявлять про наступление в Сумской области

Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт. Пока российские военные открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-06-13T05:20

2024-06-13T05:20

2024-06-13T05:20

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За последнее время ВС РФ не только активизировали боевые действия в районе Липцов и Волчанска, но и заняли село Рыжевка (Сумская область), откуда противник совершал диверсионные рейды в районе Теткино (Курская область).Нужно понимать, что второй фронт ВС РФ не открыли. Потому что его может открыть только какая-то другая военная сила. Если бы Белоруссия двинула на Украину свои полки и дивизии, это был бы второй фронт, рассказал историк.Пока на севере российские военные открыли очередное направление, где раньше были только перестрелки. Обстрелы Белгорода и Шебекино были провокацией, чтобы вызвать ответные действия ВС РФ. Что касается Сумской области, то не нужно спешить с заявлениями по поводу того, что там началось наступление, добавил он.Украинские ДРГ исключительно для пиара заходили в Теткино, чтобы показать, что они якобы "вторглись на территорию России". А сейчас была ответная операция, когда уже ВС РФ показали, что зашли на территорию Сумской области. Реальных боевых действий там нет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Стаценко: Если ВСУ не закончатся через полгода, России придется изгнать "дьявола" из кучи деталей читайте на сайте Украина.руО том, какую позицию занимает Турция в украинском кризисе можно прочитать в интервью Ростислава Ищенко о том, пойдет ли Турция войной на Францию и Испанию после вступления в БРИКС

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новости, россия, сумская область, белоруссия, всу, харьковская область, сво, север, северный поток, фронт, наступление