Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска - 08.06.2024 Украина.ру
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Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска
Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска - 08.06.2024 Украина.ру
Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска
Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и пытается атаковать позиции ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
2024-06-08T06:15
2024-06-08T06:15
волчанск
россия
харьковская область
борис рожин
"ахмат"
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По словам эксперта, сегодня ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать и добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. При этом, Рожин утверждает, что Киеву это следует сделать до саммита в Швейцарии, чтобы сообщить Западу хоть о каких-то достижениях. Чего, как утверждают многие аналитики, не случится. “Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР.ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее”, - полагает эксперт.В четверг, 6 мая, заместитель командира полка спецназа “Ахмат” с позывным Разведчик заявил, что центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Соответствующее видео опубликовал RT в своем Телеграм-канале.По информации военнослужащего, в городе осталось всего несколько высоток, где противник еще сопротивляется, и работу усложняют снайперы, знающие местность, и катакомбы, оставшиеся с советских времен.Офицер также отметил, что на это направление украинское командование подтянуло практически всю элиту и специалистов по БПЛА, в частности группу “Мадяра” вместе с ее главарем.Во вторник, 4 июня, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что боевики вооруженных сил Украины попали в окружение под Волчанском.Он отметил, что боевикам некуда отступать, и без нормального снабжения они будут вскоре подавлены.“Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию”, - подчернкнул Меркурис.Напомним, что недавно украинское командование приняло решение перебросить на Харьковское направление "Птах Мадьяра" для того, чтобы компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ на данном направлении. Ранее это подразделение участвовало в боях под Артемовском.На днях ВС РФ ударили по расположению, где дислоцировались боевики, и перед тем, как прилетела ракета, командир Роберт Бровди своему отряду "скорую победу".Известно, что Бровди записал эти слова на видео, когда находился на позициях было в селе Липцы Харьковской области. Сразу после того, как видео появилось в сети, по "Птахам Мадяра" был нанесен мощный удар. В результате чего был разрушен отельный комплекс базы, где располагались не менее 300 солдат и наемников. Был ли ликвидирован сам Бровди пока не известно.Что из последних западных поставок представляет наибольшую угрозу для ВС РФ, вы можете узнать в полной версии интервью Бориса Рожина: “ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами”.
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волчанск, россия, харьковская область, борис рожин, "ахмат"
Волчанск, Россия, Харьковская область, Борис Рожин, "Ахмат"

Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска

06:15 08.06.2024
 
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военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и пытается атаковать позиции ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По словам эксперта, сегодня ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать и добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. При этом, Рожин утверждает, что Киеву это следует сделать до саммита в Швейцарии, чтобы сообщить Западу хоть о каких-то достижениях. Чего, как утверждают многие аналитики, не случится.
Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР.
ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее”, - полагает эксперт.
В четверг, 6 мая, заместитель командира полка спецназа “Ахмат” с позывным Разведчик заявил, что центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Соответствующее видео опубликовал RT в своем Телеграм-канале.
По информации военнослужащего, в городе осталось всего несколько высоток, где противник еще сопротивляется, и работу усложняют снайперы, знающие местность, и катакомбы, оставшиеся с советских времен.
Офицер также отметил, что на это направление украинское командование подтянуло практически всю элиту и специалистов по БПЛА, в частности группу “Мадяра” вместе с ее главарем.
Во вторник, 4 июня, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что боевики вооруженных сил Украины попали в окружение под Волчанском.
Он отметил, что боевикам некуда отступать, и без нормального снабжения они будут вскоре подавлены.
Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию”, - подчернкнул Меркурис.
Напомним, что недавно украинское командование приняло решение перебросить на Харьковское направление "Птах Мадьяра" для того, чтобы компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ на данном направлении. Ранее это подразделение участвовало в боях под Артемовском.
На днях ВС РФ ударили по расположению, где дислоцировались боевики, и перед тем, как прилетела ракета, командир Роберт Бровди своему отряду "скорую победу".
Известно, что Бровди записал эти слова на видео, когда находился на позициях было в селе Липцы Харьковской области. Сразу после того, как видео появилось в сети, по "Птахам Мадяра" был нанесен мощный удар. В результате чего был разрушен отельный комплекс базы, где располагались не менее 300 солдат и наемников. Был ли ликвидирован сам Бровди пока не известно.
Что из последних западных поставок представляет наибольшую угрозу для ВС РФ, вы можете узнать в полной версии интервью Бориса Рожина: “ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами”.
 
ВолчанскРоссияХарьковская областьБорис Рожин"Ахмат"
 
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