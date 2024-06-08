https://ukraina.ru/20240608/1055522346.html

Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска

Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска - 08.06.2024 Украина.ру

Киеву следует сделать это до саммита: Рожин о том, что происходит вблизи Волчанска

Украина перебросила под Харьков серьезные резервы с других направлений, сформировала условные ударные группировки и пытается атаковать позиции ВС РФ в районе Липцов и в Волчанске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.

2024-06-08T06:15

2024-06-08T06:15

2024-06-08T06:15

волчанск

россия

харьковская область

борис рожин

"ахмат"

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По словам эксперта, сегодня ВСУ за счет накопленных резервов пытаются контратаковать и добиться тактического успеха: вернуть большую часть Волчанска и объявить о своей победе. При этом, Рожин утверждает, что Киеву это следует сделать до саммита в Швейцарии, чтобы сообщить Западу хоть о каких-то достижениях. Чего, как утверждают многие аналитики, не случится. “Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР.ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее”, - полагает эксперт.В четверг, 6 мая, заместитель командира полка спецназа “Ахмат” с позывным Разведчик заявил, что центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Соответствующее видео опубликовал RT в своем Телеграм-канале.По информации военнослужащего, в городе осталось всего несколько высоток, где противник еще сопротивляется, и работу усложняют снайперы, знающие местность, и катакомбы, оставшиеся с советских времен.Офицер также отметил, что на это направление украинское командование подтянуло практически всю элиту и специалистов по БПЛА, в частности группу “Мадяра” вместе с ее главарем.Во вторник, 4 июня, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что боевики вооруженных сил Украины попали в окружение под Волчанском.Он отметил, что боевикам некуда отступать, и без нормального снабжения они будут вскоре подавлены.“Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию”, - подчернкнул Меркурис.Напомним, что недавно украинское командование приняло решение перебросить на Харьковское направление "Птах Мадьяра" для того, чтобы компенсировать недостаток снарядов, а также артиллерийских систем, потерянных ВСУ на данном направлении. Ранее это подразделение участвовало в боях под Артемовском.На днях ВС РФ ударили по расположению, где дислоцировались боевики, и перед тем, как прилетела ракета, командир Роберт Бровди своему отряду "скорую победу".Известно, что Бровди записал эти слова на видео, когда находился на позициях было в селе Липцы Харьковской области. Сразу после того, как видео появилось в сети, по "Птахам Мадяра" был нанесен мощный удар. В результате чего был разрушен отельный комплекс базы, где располагались не менее 300 солдат и наемников. Был ли ликвидирован сам Бровди пока не известно.Что из последних западных поставок представляет наибольшую угрозу для ВС РФ, вы можете узнать в полной версии интервью Бориса Рожина: “ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами”.

волчанск

россия

харьковская область

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волчанск, россия, харьковская область, борис рожин, "ахмат"