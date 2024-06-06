https://ukraina.ru/20240606/1055535950.html

Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление - 06.06.2024 Украина.ру

Француз Сириль де Латтр: Приглашение Зеленского на День высадки в Нормандии — историческое преступление

В четверг, 6 июня, исполнилось 80 лет высадки союзных войск в Нормандии. На церемонию приехали многие европейские лидеры, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский с супругой — им даже расстелили красную дорожку

2024-06-06T23:43

2024-06-06T23:43

2024-06-06T23:44

эксклюзив

франция

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россия

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владимир зеленский

степан бандера

нато

"азов"

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Россию на мероприятия не пригласили, хотя французский президент Эммануэль Макрон в своей торжественной речи отметил, что именно "Красная Армия своими самоотверженными действиями на восточном фронте создала условия для успешной десантной операции союзников в Нормандии, сковав значительные силы нацистов."На торжестве также прозвучало стихотворение Анны Ахматовой "Вторая годовщина" (во французском переводе) и "Песня партизан" в исполнении хора французских школьников — эта песня в годы оккупации Франции стала гимном французского Сопротивления, а музыку для нее написала русская участница подполья Анна Марли.В этот же день в редакцию издания Украина.ру обратился гражданин Франции, эксперт и бывший пилот Сириль де Латтр с просьбой опубликовать его открытое письмо к его национальному лидеру — президенту Макрону.Публикуем текст открытого письма Сириля де Латтра.Господин Президент Французской Республики!Я адресую это письмо вам как гражданину Франции, так я глубоко обеспокоен и возмущен недавним решением пригласить Владимира Зеленского на торжества 6 июня, посвященные высадке в Нормандии. Этот выбор не только скандален, но и является прямым оскорблением памяти героев Второй мировой войны, всех тех, кто пал там, и кто способствовал победе, по ряду причин, о которых я не премину упомянуть ниже.Я хорошо понимаю, что это политический маневр и дипломатическое оскорбление, которое позволит вам сделать заявления, которые поставят Францию на путь, по которому ей не следует идти, по крайней мере, не посоветовавшись с французским народом. Люди, которые в подавляющем большинстве, если бы знали правду, уж точно не последовали бы за вами в вашем выборе и решениях.Оскорбление памяти бойцовПамятные мероприятия6 июня — торжественный момент, посвященный чествованию тех, кто пожертвовал своей жизнью за свободу Европы. Приглашение господина Зеленского, который конституционно больше не является президентом Украины с конца марта 2024 года и который должен был передать свои полномочия спикеру Верховной Рады не позднее 20 мая 2024 года, уже само по себе является скандалом.Дело в том, что Зеленский играет на введенном военном положении. Я напоминаю вам, что этот же человек во имя демократии подавил все средства массовой информации, за исключением тех, которые поддерживают его взгляды, практически заставил замолчать все политические партии, кроме своей собственной, и постепенно уничтожил каноническую ортодоксальность, заменив ее раскольнической ортодоксальностью, которая обещала преданность украинской власти. Это то, что вы называете "демократическим государством, которое борется за защиту демократии в Европе".Украина – государство, отмеченное активным присутствием неонацистских и ультранационалистических бандеровских группировок, таких как батальоны "Азов"*, "Айдар"*, "Правый сектор"*,и политическая партия "Свобода", чью причастность к массовым убийствам в Одессе в 2014 сегодня никто не может отрицать. Никто не может отрицать и роль, которую сыграли эти репрессивные батальоны во время этнических чисток, которые с тех пор проводились на Донбассе в 2015 году.Приглашать этого персонажа, к чествованию ценностей, за которые боролись эти бойцы, во время празднования 6 июня является предательством. Эти организации, чья деятельность и идеология вызывают глубокую тревогу, жутко напоминают зверства, совершенные нацистами во время войны. Репрессивные батальоны, такие как "Азов"* и "Айдар"*, обвиняются в нарушениях прав человека и военных преступлениях в ходе конфликта на востоке Украины с 2014 года.Потому что да, господин Президент, этот конфликт начался с государственного переворота, организованного Западом в 2014, а не в 2022-ом, как вы нам так любите напоминать. Мы нарушили свое слово и свои обязательства, не выполнив Минские соглашения, как мы должны были сделать, и сделали это с полным знанием всех фактов, как признали Франсуа Олланд и Ангела Меркель.В частности, батальон "Азов"* использует символ, пугающе напоминающий символ дивизии СС "Дас Райх", известной своими зверствами во время Второй мировой войны, включая резню в Орадур-сюр-Глан. Дивизия "Галичина", состоящая в основном из украинских добровольцев, воевавших на стороне нацистов, является мрачным примером такого сотрудничества. Видеть, как эти элементы реабилитированы сегодня в Украине, — это оскорбление памяти миллионов, которые боролись и пострадали, чтобы победить фашизм.Степан Бандера является фигурой Гитлера в Украине и почитается некоторыми как национальный герой, несмотря на его причастность к военным преступлениям, включая погромы против евреев и массовые убийства поляков. Бандера и его Организация украинских националистов (ОУН)*сотрудничали с нацистами в надежде создать независимое украинское государство, что привело к ужасающим и бесчеловечным действиям.Но это еще не все. Вы должны, господин президент, вспомнить некоторые события в ночь с 5 на 6 июня 1944 года, в которых непосредственно участвовали Украина и бандеровцы, не для того, чтобы воевать с нацистами, нет, а чтобы воевать с нами! Если вам недостаточно дивизий "Дас Райх" и "Галичины", то вы должны знать, что украинцы также проливали французскую кровь во Франции.В ночь с 5 на 6 июня 1944 года, когда армада союзников приблизилась к побережью Нормандии, в тыл врага были сброшены 36 французов. Они принадлежали ко 2-му полку парашютистов-шассеров при британской Специальной авиационной службе (знаменитой SAS). Их задача была — подготовить прибытие своего подразделения в Бретань.Немцы вернулись после боя, пытали и добивали раненых, убивали мирных жителей —мужчин, женщин и детей — в окрестных деревнях и лесах. Самая старая и немощная женщина 83-х лет была убита в своей постели. Резню устроили 261-й украинский кавалерийский эскадрон и 708-й грузинский пехотный батальон.Первая французская жертва высадки в день "Д", Эмиль Буэтар, был убит украинским нацистом, учеником Бандеры, в бою под Сен-Марселем. Есть даже книга на эту тему: "LES BRETONS AU LENDEMAIN DE L'OCCUPATION, Luc Capdevilla 1999; Presses Universitaires de Rennes".Все это, не говоря уже об украинских вспомогательных войсках, которые сражались в составе немецкой армии на пляжах Нормандии перед лицом высадки союзников 6 июня 1944 года.Итак, вы, похоже, не понимаете, что приглашение Зеленского на празднование 6 июня 1944 года - это оскорбление всех бойцов Сопротивления, всех убитых, ззамученных мирных жителей, а также реабилитация темных страниц истории, нацизма и бандеризма, которые можно найти в современной Украине Зеленского. Это акт предательства с вашей стороны, замаскированный под дипломатическую пощечину России.Отсутствие России: историческое предательствоСоветский Союз, главной правоприемницей которого является Россия, сыграл решающую и часто намеренно недооцениваемую роль в разгроме нацизма. Восточный фронт, открытый СССР после немецкого вторжения 1941 года, стал ареной решающих и чрезвычайно дорогостоящих сражений с человеческими жизнями. Например, Сталинградская битва стала поворотным моментом в войне, сломив наступательную мощь Вермахта и положив начало долгому маршу на Берлин.Роль Красной Армии в освобождении нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти, а также во взятии Берлина неоспорима. Во время войны погибло около 27 миллионов советских граждан, и эта цифра иллюстрирует огромные жертвы, принесенные СССР.Игнорирование этой жертвы путем исключения России из памятных мероприятий и приглашения Владимира Зеленского - это плохое и нездоровое переписывание истории (которое регулярно совершает Украина, когда речь идет о переписывании школьных учебников по истории) и оскорбление миллионов советских солдат (и остальные тоже), которые воевали и погибли.Это еще одно предательство с вашей стороны, которая, стоя на правой линии французской левой, все еще наслаждается сотрудничеством Петена и режима Виши.Дипломатия памяти должна быть инклюзивной или полностью эксклюзивной, но с уважением относиться к вкладу всех союзников. Исключение России из-за нынешней политической напряженности искажает дух памяти и коллективного признания прошлых жертв. Это полностью политизированное решение, сознательно игнорирующее решающую роль, которую сыграл СССР в победе над нацизмом, и сознательно затушевывающее тот факт, что если бы не было Восточного фронта, то никогда бы союзники и генерал де Латтр не смогли бы высадиться в этой стране. Франция 6 июня 1944 г. и 15 августа 1944 г.Видение генералом де Голлем дня "Д"Да, 6 июня 1944 года знаменует собой одну из судьбоносных дат (18 июня 1940 года — еще одна, Сталинград, Курская битва и другие, не менее важные) в истории Второй мировой войны: начало операции "Оверлорд", в ходе которой войска союзников высадились в Нормандии, чтобы начать освобождение Западной Европы от нацистской оккупации, точно так же, как высадка в Провансе 15 августа 1944 года генерала де Латтра.Однако для Шарля де Голля, французского генерала, возглавлявшего Свободную Францию во время войны, эта дата была окрашена совершенно оправданными политическими противоречиями и недоверием.Де Голль был яростным приверженцем независимости и суверенитета Франции. Он рассматривал высадку как необходимое вмешательство, но он также знал о политических намерениях союзников, особенно Соединенных Штатов и Соединенного Королевства.Де Голль опасался, что AMGOT ( Союзная военная администрация на оккупированных территориях), предназначенная для управления освобожденными территориями, не ставит под угрозу автономию Франции и не воспринимается как новая форма оккупации. Он хотел, чтобы освобождение Франции рассматривалось как результат усилий французов, особенно Сопротивления и Сил Свободной Франции, а не как следствие иностранного вмешательства.Напомним попутно, что если операции 6 июня 1944 года выдвинули вперед США, то нельзя забывать и об англичанах, канадцах и французах в британской форме. С другой стороны, никто или мало кто говорит о высадке в Провансе, что, в свою очередь, напоминает об армии Африки, в составе которой у нас были даже бойцы с Тихого океана.Несомненно, сегодняшние разговоры об африканской армии – это то, что французскому правительству не следует обсуждать, поскольку это может вызвать критику и споры. Я даже вполне уверен, что если присмотреться, то там должно быть несколько канаков. Однако все они были с нами из Куфры и Сицилии.Для де Голля AMGOT был неприемлем. Более того, именно Миттеран вместе с Рейганом впервые осовременил празднование 6 июня.Американское господство в ЕвропеПразднование 6 июня, посвященное высадке союзников в Нормандии, также можно рассматривать как знак верности американскому влиянию в Европе. После войны Соединенные Штаты сыграли центральную роль в восстановлении Западной Европы посредством "Плана Маршалла", укрепив свое политическое и экономическое влияние на континенте. Это доминирование продолжалось во время холодной войны, с продолжающимся присутствием американских войск и созданием НАТО.В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл предложил программу восстановления Европы. Этот план был направлен на предоставление масштабной экономической помощи европейским странам, опустошенным войной, чтобы стабилизировать их экономику и предотвратить рост коммунизма. Приблизительно 13 миллиардов долларов (что эквивалентно более чем 100 миллиардам долларов сегодня) было распределено среди европейских стран в период с 1948 по 1951 год.Хотя план Маршалла, несомненно, способствовал восстановлению и экономическому возрождению Европы, он также способствовал усилению американского влияния на континенте и его подчинению. Приняв помощь, европейские страны оказались частично солидарны с экономической политикой и политикой Соединенных Штатов , тем самым способствуя трансатлантической экономической интеграции, которая в значительной степени принесла пользу американским интересам. Условия, прилагаемые к помощи, включая принятие экономической политики свободного рынка и сотрудничество с Соединенными Штатами, укрепили это влияние.Основание Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1949 году стало еще одним проявлением американского доминирования в Европе. Задуманный как военный альянс для защиты Западной Европы от возможной советской угрозы, НАТО закрепил американское военное присутствие на континенте. Американские военные базы были созданы в ряде европейских стран, включая в свое время Западную Германию, Италию и Францию, Польшу, Румынию, Болгарию и так далее; тем самым гарантируя возможность быстрого реагирования на возможную советскую агрессию.Это военное присутствие имело глубокие последствия для суверенитета европейских стран. Хотя защита, предлагаемая НАТО, приветствовалась в контексте "холодной войны", она также означала усиление зависимости от Соединенных Штатов в вопросах национальной безопасности. Для многих европейцев это символизировало потерю стратегической автономии и подчинение американским интересам.Шарль де Голль, лидер Свободной Франции во время Второй мировой войны и президент Французской Республики с 1959 по 1969 год, был стойким защитником национальной независимости. Де Голль рассматривал американское доминирование в Европе как угрозу французскому суверенитету. Его главная забота заключалась в том, чтобы Франция не стала простой марионеткой в игре за власть между Соединенными Штатами и Советским Союзом или тряпкой, о которую можно вытирать ноги в рамках АМGОТ.В 1966 году де Голль принял историческое решение вывести Францию из-под единого военного командования НАТО. Он также потребовал вывода американских войск и баз с французской земли. Этот шаг был четким подтверждением желания Франции проводить независимую внешнюю политику, свободную от любого доминирующего американского влияния. Де Голль также стремился создать единую, но независимую Европу, способную противостоять сверхдержавам. Если мы посмотрим на границы НАТО в 1991 году и сегодня, то увидим, что не Россия приблизила свои границы к НАТО, а как раз наоборот.И наоборот, господин Президент, если есть дата, на которой мы должны настаивать даже больше, чем 14 июля, то это должно быть 8 мая, а не 6 июня, и вне всяких политических соображений со всеми заинтересованными сторонами, что не мешает нам чтить тех, кто пал в Нормандии.Результат сегодняКак насчет сегодня? Обратный эффект! Вы ошибочно думали и хотели за две недели поставить российскую экономику на колени, а все наоборот. Санкции, примененные против России, одна за другой оборачиваются против Франции и Европы. Газ, нефть, ядерная энергетика, безопасность, потеря суверенитета и даже титан, ради которого вы обязаны просить снисхождения у Канады, чтобы ослабить санкции и не позволить Airbus страдать больше, чем он уже страдает.Что еще можно сказать о скандале с турбиной Arabelle? 100% французская передовая технология, продана американцам примерно за 600 миллионов евро и которую вы только что выкупили обратно вдвое дороже с модифицированной американской технологией, которая, следовательно, соответствует правилам ITAR и которая порабощает нас.Примеры столь многочисленны, и это — ваша ответственность. Что еще можно сказать о французской экономике? С момента вашего прибытия в 2017 году долг Франции увеличился и достиг 3000 миллиардов евро долга и 6500 миллиардов, если мы добавим внебалансовый отчет. Нелепые прогнозы Берси, как в отношении экономического роста, так и в других вопросах, не восстановят французскую экономику, находящуюся сегодня в состоянии банкротства и которая, как известно, неизбежно ухудшается.Мы ясно поняли, что одна из целей Америки в этой опосредованной войне, ведущейся через Украину, вплоть до последнего украинца, имеет единственную цель —попытаться ослабить Россию и в то же время уменьшить возможности Европы и Франции и перевести их в состоянии рабства. И это действительно единственная цель, которую им удалось достичь. Однако мы понимаем, что на этом, к сожалению, не остановимся.Доктрина, используемая вами, Европой и Украиной, состоит в том, что Россия собирается напасть на другую страну после Украины. Эта теория в лучшем случае необоснованна, а в худшем — огромная ложь, направленная на достижение ваших целей. Поскольку война — это расширение политики другими средствами, вам нужен мотив, чтобы заморозить ситуацию, которая полностью вышла из-под контроля и в которой вы видите выход, не теряя слишком много контроля.Господин Президент, вы приняли закон о военном программировании на 2024–2030 годы в прошлом году, в июле 2023 года. В то время мое внимание в основном привлекли статьи от L2212-1 до L2212-9. Учитывая это, если я могу понять и согласиться с тем фактом, что это совершенно справедливо для защиты национальной территории, я задавался вопросом о понятии: "или оправдать выполнение международных обязательств "Государства" в вопросах обороны", а также тот факт, что это принимается простым решением совета министров. Меньшее, что мы можем сказать, это то, что этот текст бесконечно широк и может охватывать все международные обязательства Франции.Однако от чьего-либо внимания не ускользнул тот факт, что вы обязываете Францию не только экономически, поскольку Франция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 1,7 миллиарда евро в 2022 году и 2,1 миллиарда евро в 2023 году. В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной поддержки, сумма, которая не заменит 50 миллиардов, поступающих от ЕС и чей рейтинг исходит от Франции, составит около 16%, или еще около 8 миллиардов; но и в военном отношении, в отношении Украины, во время подписания этого договора, в феврале 2024 года, который я, как и определенное количество моих соотечественников, смог прочитать полностью.Помимо того факта, что экономическое положение Франции не позволяет таких расходов, помимо того факта, что этот договор, которым вы обязываете Францию, не обращаясь к народу - людям, которые имеют право выражать свое мнение по этому вопросу, поскольку это может привести к войны, которой вы, по-видимому, добиваетесь всеми силами, - поэтому я ожидаю, что вы сделаете в ближайшие дни определенное количество заявлений, которые, к сожалению, еще больше обязывают Францию.Нам также известно, что неофициально Франция уже участвует в делах Украины. Оно существует в нескольких формах, и вы, будучи главой вооруженных сил, знаете это лучше, чем кто-либо. Франция поставляет военную технику, вооружение, боеприпасы. Некоторым из них это обеспечивает логистическую поддержку, которую сами украинцы обеспечить не могут и не умеют (Scalp EG например). Франция обучает украинских летчиков-истребителей (в том числе ВА120) на своей территории, не говоря уже о пехоте, в том числе в Германии, в Польше и непосредственно в лагере Куртин во Франции. В этом отношении Франция уже участвует в войне.Решения, которые вы собираетесь принять, о которых вы уже неоднократно говорили, являются решениями, которые имеют серьезные последствия для будущего Франции и Европы, поскольку вы любите говорить, что хотите возглавить европейскую коалицию. Это решения, которые могут привести нашу страну в состояние войны, для которой у нее нет ни финансовых, ни материальных, ни человеческих ресурсов и, тем более, в ней нет необходимости. Все мы знаем, что означает слово "инструкторы", и оно включает в себя все, кроме слова "инструкторы".У Франции нет никакого интереса на Украине, абсолютно никакого. Украина — коррумпированное государство, укрывающее террористов, граждане которого сами не хотят воевать против России и тем более воевать за Зеленского и его режим. Розыски и задержания, проводимые ТЦК (территориальными центрами комплектования - так на Украине называются теперь военкоматы - Ред.), являются ежедневным доказательством этого.Украине нет места в ЕС и тем более в НАТО. Франция ничего не выиграет, отправив туда своих сыновей и дочерей, чтобы они пролили свою кровь за чужое дело, за чужую страну и, во всяком случае, за страну, которую Запад решил злонамеренно использовать для достижения целей, которых ему не удалось достичь другими путями. Целостность Франции не находится под угрозой, кроме как со стороны наших собственных европейских и американских союзников, но и здесь мы должны поверить, что это нас не по беспокоит.Однако это стало бы вполне законной целью, если бы вы случайно решили отправить наших "инструкторов" в Украину, что стало бы нашей проблемой. Действительно, отправка инструкторов или других французских вооруженных сил в Украину означает, что в тот или иной момент произойдет контакт с российскими вооруженными силами. Каковы же будут правила ведения боевых действий для французских войск? Будьте уверены, я думаю, что знаю их, и именно потому, что я знаю их, мы знаем, куда это нас приведет.Вы не слушаете Россию, не принимаете во внимание то, что она так ясно говорит уже много лет, и у вас нет абсолютно никакого контроля над тем, что может произойти. Вы поймете это только тогда, когда будет слишком поздно, хотя вас предупредили. Еще не поздно, по крайней мере, пока, хотя я все больше и больше верю, что будет разыграна партитура, уже давно написанная Западом, который, очевидно, до сих пор ничего не знает ни о России, ни о русских, ни об их душе. Не удалось Наполеону, не удалось Гитлеру, не ждите успеха, вы пожнете только кровь и слезы. И вы не готовы платить за это.Приглашение Владимира Зеленского на памятные мероприятия 6 июня – это глубоко безответственный поступок, очерняющий память жертв Второй мировой войны и борцов-антифашистов. Присутствие неонацистских группировок в Украине, отсутствие России на церемониях и оскорбление памяти борцов за свободу – все это причины, которые делают это решение неприемлемым и позорным со стороны такой страны, как Франция, страны, которая должна быть суверенной. Празднования должны оставаться моментом уважения и почтения, свободным от текущих политических соображений, которые искажают смысл этой исторической памяти и только придают ценности Франции.Я не призываю вас пересмотреть это решение и сделать так, чтобы на памятных церемониях действительно чтили всех тех, кто внес свой вклад в победу над нацизмом, без политических манипуляций, поскольку я знаю, что просить вас об этом нет смысла. Потому что я знаю, что вы все равно не отступите, что не будете двигаться в направлении блага Франции и французов.Французов, президентом которых, я вам напоминаю, являетесь вы, и в этом качестве ваша главная обязанность состоит в том, чтобы защищать жизненно важные интересы как изнутри, так и снаружи, а не направлять их таким образом, чтобы они двигались в направление и преимуществ наднациональной державы.Следовательно, и с уважением, которое должно быть обусловлено исключительно вашей должностью, позвольте мне сказать вам, как мне стыдно быть французом из оккупированной Франции. Как мне стыдно говорить, что я родом из Франции, этой прекрасной страны, которую так любят наши Русские Братья, в том числе и в это смутное время, потому что если они знают узы, которые объединяли и объединяют наши две страны, они все равно видят разницу между французами и французским правительством, представителем которого вы являетесь.В этой связи позвольте мне сказать вам, что то, что вы делали и делаете с 2017 года, просто постыдно и должно приравниваться к преступлению - государственной измене против Франции и французов, которым совершенно не нужна война, они хотят жить в мире. Очевидно, что территориальной целостности Франции и Европы никто и тем более Российская Федерация не угрожает.Позвольте мне рассказать вам, насколько постыдна позиция французского политического руководства. Стыдно не выступить против приезда Зеленского на эти торжества и стыдно не выступить против решений, которые вы собираетесь принять. Стыдно погрязнуть в этом коллаборационизме и перманентном ослаблении французской нации.Это настолько постыдно, что странным образом напоминает предательство одного из ваших предшественников, которого обвиняли в государственной измене и которое к вам более, чем когда-либо, во многих отношениях применимо.Я не прошу вас принимать эти аргументы во внимание или пересматривать ваши решения, я не настолько глуп. Как и в случае с коллаборационистами или нацистами Нюрнберга, я понимаю, что у вас есть указания и что в любом случае у вас не будет ни смелости, ни даже желания пересмотреть свои взгляды. Тем не менее, я прошу вас принять, господин Президент Республики, мои соображения.Да здравствует свободная Франция!*Националистические и экстремистские организации, запрещенные в РФ

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Сергей Зуев

эксклюзив, франция, украина, россия, шарль де голль, вторая мировая война, владимир зеленский, степан бандера, нато, "азов", айдар