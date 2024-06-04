Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы
Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник. Ей необходимо учитывать дальнейшие ходы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, при этом Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
Видные теоретики и практики военного дела учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник, рассказал историк.
"Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране?", - подчеркнул Белаш.
России также необходимо учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране, указал эксперт.
А главное — за несколько месяцев Израиль полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль — неизвестно, но он уже не может выиграть такую войну, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.ру
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