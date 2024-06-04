Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы - 04.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240604/1055459706.html
Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы
Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы - 04.06.2024 Украина.ру
Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы
Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник. Ей необходимо учитывать дальнейшие ходы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
2024-06-04T03:20
2024-06-04T03:20
новости
россия
израиль
украина
йенс столтенберг
нато
война
сво
сектор газа
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050536955_0:150:3041:1862_1920x0_80_0_0_17104be90fff078652b9b0e828e42918.jpg
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, при этом Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.Видные теоретики и практики военного дела учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник, рассказал историк.России также необходимо учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране, указал эксперт.А главное — за несколько месяцев Израиль полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль — неизвестно, но он уже не может выиграть такую войну, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
https://ukraina.ru/20240603/1055458639.html
россия
израиль
украина
сектор газа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050536955_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_fced05c6b540ca7f1411d18a833aab61.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, израиль, украина, йенс столтенберг, нато, война, сво, сектор газа, оружие
Новости, Россия, Израиль, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, война, СВО, сектор Газа, оружие

Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы

03:20 04.06.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник. Ей необходимо учитывать дальнейшие ходы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, при этом Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.
Видные теоретики и практики военного дела учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник, рассказал историк.
"Чисто теоретически мы можем нанести по украинской военной базе или городу удар вплоть до ядерного. И не только по украинскому. Но нужно ли это именно нам, нашей стране?", - подчеркнул Белаш.
России также необходимо учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране, указал эксперт.
А главное — за несколько месяцев Израиль полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль — неизвестно, но он уже не может выиграть такую войну, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.ру
О других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Вчера, 19:30
Юрий Тавровский: Пока Зеленский хамит Китаю, против ВСУ может выступить второй эшелон с ВостокаМожно надеяться, что появятся на украинском фронте и корейские войска, может быть, в качестве второго эшелона или строительных частей. Если там появляются западные войска, то почему бы не оказаться и восточным
 
НовостиРоссияИзраильУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОвойнаСВОсектор Газаоружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45Со связанной сзади рукой: Дробницкий объяснил, зачем Запад говорит "фас" Киеву
05:35"Украина будет бить всем, чем может": Ищенко объяснил, почему гуманность нужно проявлять до войны
05:30"По-хорошему не хотите, воюем до конца": Ищенко раскрыл, почему Россия не планировала СВО на два года
05:28Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу
05:20Герман Садулаев объяснил, почему войне невозможно научиться на полигонах или в учебных кабинетах
05:10"Зеленского повесят на первом суку": Ищенко рассказал, какой сценарий мог бы реализоваться на Украине
05:03Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота
05:00"Они бы сразу подняли белый флаг": эксперт о том, мог ли реализоваться "грузинский" сценарий на Украине
04:50Ищенко: Россия находится на завершающем этапе СВО, которая могла пойти совсем по другому сценарию
04:43Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США
04:40Эксперт рассказал, почему России нужно "спокойно продолжать", пока Запад пытается переломить ход СВО
04:30Функция сдерживания: историк рассказал, почему России пока нет необходимости применять ядерное оружие
04:20Ростислав Ищенко объяснил, почему в начале СВО оказалась неверной мечта "о нормальной Украине"
04:10"Все только начинается": Ищенко рассказал, когда число погибших на Украине может достигнуть миллиона
04:00Эксперт объяснил, почему в непонятной ситуации лучше нанести ответный ядерный удар, чем его пропустить
03:45Эксперт: группировке "Север" не хватает сил зайти за Харьков
03:30Эксперт ответил, какое "железо" ВС РФ нужно подтянуть, чтобы не уступать врагу
03:20Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы
03:10Ростислав Ищенко: факт международного противостояния делает ядерную войну возможной в любой момент
03:00Ответить можем, но сами не начнем: Ищенко раскрыл, к какому сложному выбору толкает Россию Запад
Лента новостейМолния