https://ukraina.ru/20240604/1055459706.html

Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы

Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы - 04.06.2024 Украина.ру

Историк объяснил, почему России нужно ставить себя на место противника и учитывать дальнейшие ходы

Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник. Ей необходимо учитывать дальнейшие ходы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Евгений Белаш

2024-06-04T03:20

2024-06-04T03:20

2024-06-04T03:20

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сектор газа

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Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары западным оружием по российской территории, при этом Польша уже дала на это разрешение, как заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.Видные теоретики и практики военного дела учат нас всегда ставить себя на место противника. Если враг совершает определенные действия — значит, он хочет добиться от нас определенного ответа. Но России не нужно делать то, чего ждет противник, рассказал историк.России также необходимо учитывать дальнейшие ходы. Наглядный пример — Израиль. Он не только не смог победить крохотный блокированный анклав в Газе, но и втянулся в противостояние на Западном берегу Иордана, в Ливане, в Йемене и даже в Иране, указал эксперт.А главное — за несколько месяцев Израиль полностью утратил репутацию мученика, нарабатываемую десятилетиями. И Палестину уже признают даже европейские государства. Как проиграет Израиль — неизвестно, но он уже не может выиграть такую войну, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Белаша: "Абрамсы" в Москве уже не спасут Украину от поражения читайте на сайте Украина.руО других особенностях тактики России на фронтах спецоперации — в интервью Александра Бородая: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду

https://ukraina.ru/20240603/1055458639.html

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новости, россия, израиль, украина, йенс столтенберг, нато, война, сво, сектор газа, оружие