https://ukraina.ru/20250401/1062196606.html

"Все окажется под управлением США": Павлив рассказал, каким будет новое соглашение по редкоземам

"Все окажется под управлением США": Павлив рассказал, каким будет новое соглашение по редкоземам - 01.04.2025 Украина.ру

"Все окажется под управлением США": Павлив рассказал, каким будет новое соглашение по редкоземам

Условия нового соглашения о полезных ископаемых будут "радикально" хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад. Это уже не будет та филькина грамота, которую украинская сторона вбрасывала перед походом Зеленского в Овальный кабинет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив

2025-04-01T03:30

2025-04-01T03:30

2025-04-01T03:30

новости

сша

россия

украина

михаил павлив

владимир зеленский

дональд трамп

редкоземельные металлы

соглашение

ископаемые

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042763513_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_917956818a9997be4b0f9bbaa046c810.jpg

По мнению политолога, переговоры вокруг очередной Черноморской инициативы идут в интересах и России, и США. Это как история о гипотетическом признании в одностороннем порядке Крыма американцами, уточнил эксперт.Что касается соглашения о полезных ископаемых, то президент США Дональд Трамп уже объявил, что сделка согласована, отметил собеседник издания.По его мнению, условия нового соглашения будут "радикально" хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад. Политолог отметил, что два раза "киевские дураки" пытались обмануть американцев. Первый раз предлагая им редкоземы, которые находятся на территории, которые контролирует Россия, второй раз – предлагая забрать ЗАЭС, уточнил он. "Теперь все окажется под управлением американцев", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Трамп начинает дёргаться: ситуация на Украине выходит из-под контроля, президент США теряет инициативу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250306/1061603670.html

сша

россия

украина

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, михаил павлив, владимир зеленский, дональд трамп, редкоземельные металлы, соглашение, ископаемые, запорожская аэс, управление, крым