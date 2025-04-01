"Все окажется под управлением США": Павлив рассказал, каким будет новое соглашение по редкоземам
Условия нового соглашения о полезных ископаемых будут "радикально" хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад. Это уже не будет та филькина грамота, которую украинская сторона вбрасывала перед походом Зеленского в Овальный кабинет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив
По мнению политолога, переговоры вокруг очередной Черноморской инициативы идут в интересах и России, и США. Это как история о гипотетическом признании в одностороннем порядке Крыма американцами, уточнил эксперт.
Что касается соглашения о полезных ископаемых, то президент США Дональд Трамп уже объявил, что сделка согласована, отметил собеседник издания.
"Это не будет та филькина грамота, которую украинская сторона вбрасывала перед походом Зеленского в Овальный кабинет. Горнорудный комплекс Украины будет передан в фонд, управляемый американцами", — подчеркнул Павлив.
По его мнению, условия нового соглашения будут "радикально" хуже, чем те, которые были озвучены месяц назад.
Политолог отметил, что два раза "киевские дураки" пытались обмануть американцев. Первый раз предлагая им редкоземы, которые находятся на территории, которые контролирует Россия, второй раз – предлагая забрать ЗАЭС, уточнил он. "Теперь все окажется под управлением американцев", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Павлив: США держат украинскую элиту за криптокошельки и создают легенду для снятия санкций" на сайте Украина.ру.
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6 марта, 20:50Трамп не подпишет с Зеленским сделку по редкоземам без перемирия Украины с Россией - BloombergПрезидент США Дональд Трамп увязал подписание американо-украинской сделки по поставкам в США украинских редкоземельных металлов с прекращением огня в зоне СВО. Об этом 6 марта сообщило информагенство Bloomberg