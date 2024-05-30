https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду - 30.05.2024 Украина.ру
Александр Бородай: Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду
Депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал изданию Украина.ру, где легче воевать – в ДНР или в Харьковской области, и с помощью чего лучше всего бороться с БПЛА
2024-05-30T13:37
2024-05-30T13:37
2024-05-30T13:37
харьковская область
донецкая народная республика
часов яр
александр бородай
александр чаленко
иван грозный
вооруженные силы украины
единая россия
украина.ру
интервью
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- Александр Юрьевич, 7-я штурмовая Георгиевская бригада, которой вы командуете, сейчас воюет, скажу обтекаемо, чтобы не выдавать военную тайну, в районе Бахмута. В связи с этим есть вопрос: почему до сих пор российская армия не взяла Часов Яр? В чем сложность: город находится на высоте 240 метров над уровнем моря, поэтому его тяжело взять, или что-то еще? Или всё идет по плану?- Вот вы назвали старинный русский город Бахмут, основанный еще во времена Ивана Грозного, Бахмутом, а не Артемовском. Мне это нравится. Исконное название прижилось. Все теперь говорят: "Бахмут".А что касается "русских патриотов", которые проявляют свой патриотизм, сидя дома на диване, предлагаю им приехать под Часов Яр и показать нам, как можно ускорить взятие этого города. И вообще посмотреть, все ли мы делаем или не делаем для того, чтобы освободить этот населенный пункт. У нас сейчас добровольцам дорога везде открыта. Так что милости просим.Да, Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. Возвращаясь к Бахмуту, скажу, что вообще все, и русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться.Люди у них еще есть, хотя, по нашим сведениям, того количества дезертиров, которых украинская армия теряет каждую неделю, хватило бы, чтобы укомплектовать полноценную бригаду. Враги хорошо оснащены Западом: у них есть амуниция, снаряды, тяжелая техника. Да, качество этого пушечного мяса ухудшается, но их начальство его хорошо мотивирует, в том числе и самым негативным образом: рассказывает, что если они сдадутся в плен, то мы их будем пытать, кастрировать, насиловать и вообще всячески измываться над их человеческим достоинством. К тому же у них существует практика заградотрядов и постоянного снабжения тяжелыми боевыми наркотиками.Также с личным составом ведутся такие разговоры: вот вы и ваши побратимы дезертируете, фронт из-за этого рухнет. Вы что, думаете отсидеться в своем селе? Не получится – русские придут и привлекут вас к ответственности.Они пытаются бойцов и младший командирский состав повязать кровью, причем кровью мирного населения, как это часто бывало в Харьковской области, где полученный в 2022 году российский паспорт эти звери могли прибить гвоздем-соткой к голове его обладателя.Так что противник еще пока будет сопротивляться.- А как вы собираетесь форсировать канал "Северский Донец - Донбасс"? Он, как я понимаю, давно высох, но там достаточно глубокое русло, которое является серьезным естественным препятствием для нашего продвижения?- Как вы думаете, буду ли я вам отвечать на этот вопрос, памятуя о военной тайне? Нет, конечно. Вы его можете задать военным блогерам. Они же "умные люди". Типа военблогера Подоляки, который никогда не был в наших местах, но о которых так любит рассказывать.- Бойцы и командиры, которые воюют в тех местах, говорили мне, что у украинцев якобы больше FPV-дронов, чем у нас. Это так? Вы можете подтвердить эту информацию?- Характер войны в связи с применением БПЛА, изменился. FPV-дроны, дроны-разведчики и дроны со сбросами есть, как у них, так и у нас. Между нами идет постоянное соревнование. В какой-то момент вперед вырываемся мы, в какой-то они.У них есть тяжелые беспилотники типа Бабы-Яги, которые могут нести не только сбросы, но и дроны-камикадзе. FPV-дрон может долететь до какой-либо дороги, которой мы пользуемся, и сесть в засаду. Он ждет пока мимо него будет ехать какая-либо наша техника , по которой он, вновь поднявшись в воздух, ударит.Но я согласен с тем, что у них большое количество беспилотников. Соотнести их количество у них, и у нас очень сложно. Да, мы, конечно, от их дронов страдаем, есть проблемы, вопросов нет, но и они страдают от работы наших беспилотников. Мы это хорошо знаем из перехватов их радиосообщений.Причем у ВСУ нет таких беспилотников как наши "Ланцеты", которые обрабатывают их позиции, приводя их в ужас. У них нет целой линейки специализированных военных беспилотников, которые есть у нас, хотя и все еще в недостаточном количестве.- Как эффективно бороться с беспилотниками, исходя из опыта вашей бригады?- Бороться с БПЛА можно с помощью РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и различных средств огневого поражения.- Вы согласны с мнением вашего коллеги по Союзу добровольцев Донбасса полковника Пинчука, командующего БАРСом-13, что надо с помощью средств РЭБ вообще сделать невозможным использование беспилотников, хоть украинских, хоть наших? Только в этом и будет спасение от дронов.- Если включить мощный РЭБ, то действительно выйдут из строя и украинские беспилотники, и наши. При этом наша связь тоже не сможет функционировать. В итоге мы можем откатиться ко временам Второй Мировой войны, когда связь на позициях осуществлялась с помощью проводных полевых телефонов.Но я считаю, что это было бы неплохим выходом из положения. Нам выгоден обычный пехотный бой с помощью стрелкового и группового оружия. В таком бою мы их точно будем передавливать за счет лучшей выучки и высокого боевого духа.- В украинской армии существуют целые подразделения, которые специализируются на работе с беспилотниками. А есть ли аналогичные подразделения в российской армии?- Да, у нас такие специализированные подразделения существуют. И даже не подразделения, а соединения. Мы в этом организационно не отстаём от противника, а кое-где даже его и превосходим. Поэтому не надо считать, что удары беспилотников - это только наша проблема, а у противника этой проблемы нет. Это ложное впечатление.Мы противника достаем, просто действительно появился совершенно новый род войск, который, естественно, не является абсолютно самостоятельным. С помощью одних беспилотников выиграть войну невозможно. Без пехоты (царицы полей) и бронетехники всё равно никак.Образ войны, состояние войны в целом очень сильно изменились за прошедшие два года. В 2022 году ничего похожего не было ни у нас, ни у противника.- В 2022 году подразделения Союза добровольцев Донбасса воевали в Харьковской области. Скажите, где воевать труднее, в Харьковской области или в ДНР?- В Харьковской области продвигаться легче, так как она лесистая в отличие от донецкой степи, где вся война осуществляется от лесополосы к лесополосе. При этом эти небольшие группы деревьев быстро выбиваются средствами огневого поражения и там даже закопаться негде.В 2022 году у нас в Харьковской области людей было очень мало. Даже не хочу озвучивать цифры. Мы наступали малыми силами на превосходящего по численности противника, и в результате довели себя до состояния полной дистрофии с точки зрения личного состава, растянувшись тонкой полоской по всей линии фронта. Неприятель, накопив силы, воспользовался этим и в какой-то момент прорвал фронт. Потом, когда СВО закончится, а не сегодня, со всем этими ошибками будем разбираться.А вот сейчас, я надеюсь, у нас в Харьковской области достаточно сил и средств – техники и личного состава, чтобы изменить тамошнюю ситуацию в нашу пользу.О других особенностях военных действий на линии боестолкновения, об аналогиях со Второй мировой войной - в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
https://ukraina.ru/20210907/1032204556.html
https://ukraina.ru/20240517/1055121032.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
харьковская область, донецкая народная республика, часов яр, александр бородай, александр чаленко, иван грозный, вооруженные силы украины, единая россия, украина.ру, интервью
- Александр Юрьевич, 7-я штурмовая Георгиевская бригада, которой вы командуете, сейчас воюет, скажу обтекаемо, чтобы не выдавать военную тайну, в районе Бахмута. В связи с этим есть вопрос: почему до сих пор российская армия не взяла Часов Яр? В чем сложность: город находится на высоте 240 метров над уровнем моря, поэтому его тяжело взять, или что-то еще? Или всё идет по плану?
- Вот вы назвали старинный русский город Бахмут, основанный еще во времена Ивана Грозного, Бахмутом, а не Артемовском. Мне это нравится. Исконное название прижилось. Все теперь говорят: "Бахмут".
А что касается "русских патриотов", которые проявляют свой патриотизм, сидя дома на диване, предлагаю им приехать под Часов Яр и показать нам, как можно ускорить взятие этого города. И вообще посмотреть, все ли мы делаем или не делаем для того, чтобы освободить этот населенный пункт. У нас сейчас добровольцам дорога везде открыта. Так что милости просим.
Да, Часов Яр находится на небольшой высоте, это часть Донецкого Кряжа. Возвращаясь к Бахмуту, скажу, что вообще все, и русские, и любые другие крепости строились на возвышенностях. Правда, из-за того, что в течение времени он разросся, часть города находится в низине.
С Часов Яра тоже открывается хороший обзор местности, поэтому город с тактической точки зрения важен и нам, и противнику. Хотя мы сейчас уже понимаем, что ВСУ смирились с потерей Часов Яра - киевские власти и рассказывают и себе, и на Западе, что город не так уж и важен – но они все-таки пытаются сопротивляться.
Люди у них еще есть, хотя, по нашим сведениям, того количества дезертиров, которых украинская армия теряет каждую неделю, хватило бы, чтобы укомплектовать полноценную бригаду. Враги хорошо оснащены Западом: у них есть амуниция, снаряды, тяжелая техника.
Да, качество этого пушечного мяса ухудшается, но их начальство его хорошо мотивирует, в том числе и самым негативным образом: рассказывает, что если они сдадутся в плен, то мы их будем пытать, кастрировать, насиловать и вообще всячески измываться над их человеческим достоинством. К тому же у них существует практика заградотрядов и постоянного снабжения тяжелыми боевыми наркотиками.
Также с личным составом ведутся такие разговоры: вот вы и ваши побратимы дезертируете, фронт из-за этого рухнет. Вы что, думаете отсидеться в своем селе? Не получится – русские придут и привлекут вас к ответственности.
Они пытаются бойцов и младший командирский состав повязать кровью, причем кровью мирного населения, как это часто бывало в Харьковской области, где полученный в 2022 году российский паспорт эти звери могли прибить гвоздем-соткой к голове его обладателя.
Так что противник еще пока будет сопротивляться.
- А как вы собираетесь форсировать канал "Северский Донец - Донбасс"? Он, как я понимаю, давно высох, но там достаточно глубокое русло, которое является серьезным естественным препятствием для нашего продвижения?
- Как вы думаете, буду ли я вам отвечать на этот вопрос, памятуя о военной тайне? Нет, конечно. Вы его можете задать военным блогерам. Они же "умные люди". Типа военблогера Подоляки, который никогда не был в наших местах, но о которых так любит рассказывать.
- Бойцы и командиры, которые воюют в тех местах, говорили мне, что у украинцев якобы больше FPV-дронов, чем у нас. Это так? Вы можете подтвердить эту информацию?
- Характер войны в связи с применением БПЛА, изменился. FPV-дроны, дроны-разведчики и дроны со сбросами есть, как у них, так и у нас. Между нами идет постоянное соревнование. В какой-то момент вперед вырываемся мы, в какой-то они.
У них есть тяжелые беспилотники типа Бабы-Яги, которые могут нести не только сбросы, но и дроны-камикадзе. FPV-дрон может долететь до какой-либо дороги, которой мы пользуемся, и сесть в засаду. Он ждет пока мимо него будет ехать какая-либо наша техника , по которой он, вновь поднявшись в воздух, ударит.
Но я согласен с тем, что у них большое количество беспилотников. Соотнести их количество у них, и у нас очень сложно. Да, мы, конечно, от их дронов страдаем, есть проблемы, вопросов нет, но и они страдают от работы наших беспилотников. Мы это хорошо знаем из перехватов их радиосообщений.
Причем у ВСУ нет таких беспилотников как наши "Ланцеты", которые обрабатывают их позиции, приводя их в ужас. У них нет целой линейки специализированных военных беспилотников, которые есть у нас, хотя и все еще в недостаточном количестве.
- Как эффективно бороться с беспилотниками, исходя из опыта вашей бригады?
- Бороться с БПЛА можно с помощью РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и различных средств огневого поражения.
- Вы согласны с мнением вашего коллеги по Союзу добровольцев Донбасса полковника Пинчука, командующего БАРСом-13, что надо с помощью средств РЭБ вообще сделать невозможным использование беспилотников, хоть украинских, хоть наших? Только в этом и будет спасение от дронов.
- Если включить мощный РЭБ, то действительно выйдут из строя и украинские беспилотники, и наши. При этом наша связь тоже не сможет функционировать. В итоге мы можем откатиться ко временам Второй Мировой войны, когда связь на позициях осуществлялась с помощью проводных полевых телефонов.
Но я считаю, что это было бы неплохим выходом из положения. Нам выгоден обычный пехотный бой с помощью стрелкового и группового оружия. В таком бою мы их точно будем передавливать за счет лучшей выучки и высокого боевого духа.
- В украинской армии существуют целые подразделения, которые специализируются на работе с беспилотниками. А есть ли аналогичные подразделения в российской армии?
- Да, у нас такие специализированные подразделения существуют. И даже не подразделения, а соединения. Мы в этом организационно не отстаём от противника, а кое-где даже его и превосходим. Поэтому не надо считать, что удары беспилотников - это только наша проблема, а у противника этой проблемы нет. Это ложное впечатление.
Мы противника достаем, просто действительно появился совершенно новый род войск, который, естественно, не является абсолютно самостоятельным. С помощью одних беспилотников выиграть войну невозможно. Без пехоты (царицы полей) и бронетехники всё равно никак.
Образ войны, состояние войны в целом очень сильно изменились за прошедшие два года. В 2022 году ничего похожего не было ни у нас, ни у противника.
- В 2022 году подразделения Союза добровольцев Донбасса воевали в Харьковской области. Скажите, где воевать труднее, в Харьковской области или в ДНР?
- В Харьковской области продвигаться легче, так как она лесистая в отличие от донецкой степи, где вся война осуществляется от лесополосы к лесополосе. При этом эти небольшие группы деревьев быстро выбиваются средствами огневого поражения и там даже закопаться негде.
В 2022 году у нас в Харьковской области людей было очень мало. Даже не хочу озвучивать цифры. Мы наступали малыми силами на превосходящего по численности противника, и в результате довели себя до состояния полной дистрофии с точки зрения личного состава, растянувшись тонкой полоской по всей линии фронта. Неприятель, накопив силы, воспользовался этим и в какой-то момент прорвал фронт. Потом, когда СВО закончится, а не сегодня, со всем этими ошибками будем разбираться.
А вот сейчас, я надеюсь, у нас в Харьковской области достаточно сил и средств – техники и личного состава, чтобы изменить тамошнюю ситуацию в нашу пользу.
О других особенностях военных действий на линии боестолкновения, об аналогиях со Второй мировой войной - в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова