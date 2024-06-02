Экс-депутат Европарламента: Прибалтика доведет НАТО и мир до катастрофы, если не замолчит
Мелкие страны из НАТО хотят себя показывать влиятельными и значимыми. На их высказывания можно не обращать внимания
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.
"В альянсе сидят подготовленные люди, которые понимают, что такой шаг будет катастрофой для всей Земли, которую никто не переживет. Поэтому я бы на месте европейских высокопоставленных политиков не допускал таких высказываний", — заявил Ковач.
СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", — рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко.
"Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько солдат они пошлют на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Причём, поскольку ни одна из прибалтийских стран не имеет границы с Украиной, заходить и снабжаться они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлеченности в конфликт Польши и всего НАТО.", — отметил Ищенко.
О том, как страны НАТО собираются участвовать в российско-украинском конфликте - в материале Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию"
31 мая, 03:00"Мир узнал, что они существуют": политолог рассказал, зачем Прибалтика грозится ввести войска на УкраинуЧто касается прибалтийских государств, то они за последние два года получили серьезное усиление политического веса. Фактически мир узнал, что они существуют. При этом они выступают застрельщиками ястребиной политики НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.