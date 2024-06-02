https://ukraina.ru/20240602/1055414705.html

Экс-депутат Европарламента: Прибалтика доведет НАТО и мир до катастрофы, если не замолчит

Экс-депутат Европарламента: Прибалтика доведет НАТО и мир до катастрофы, если не замолчит - 02.06.2024 Украина.ру

Экс-депутат Европарламента: Прибалтика доведет НАТО и мир до катастрофы, если не замолчит

Мелкие страны из НАТО хотят себя показывать влиятельными и значимыми. На их высказывания можно не обращать внимания

2024-06-02T05:10

2024-06-02T05:10

2024-06-02T05:10

прибалтика

нато

ростислав ищенко

украина

россия

европарламент

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-депутат Европарламента Бела Ковач, который переехал из Европы в Москву, спасаясь от преследования за адекватный взгляд на Россию.СМИ распространили информацию о том, что в кулуарах недавней конференции НАТО представители Прибалтики проинформировали немцев о том, что готовы ввести войска на Украину, "если Россия прорвёт фронт", — рассказал в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко."Не имеет значения сколько во всей Прибалтике солдат. Ещё менее важно сколько солдат они пошлют на Украину. Главное заключается в том, что впервые на Украине окажутся развёрнуты регулярные части сразу трёх армий НАТО. Причём, поскольку ни одна из прибалтийских стран не имеет границы с Украиной, заходить и снабжаться они будут через польско-украинскую границу, что повысит уровень вовлеченности в конфликт Польши и всего НАТО.", — отметил Ищенко.О том, как страны НАТО собираются участвовать в российско-украинском конфликте - в материале Ростислава Ищенко Запад собирает "Великую армию"Полный текст интервью Экс-депутат Европарламента Бела Ковач: Сорос влияет на 63% евродепутатов, а Прибалтика ведет мир к гибели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240531/1055393229.html

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прибалтика, нато, ростислав ищенко, украина, россия, европарламент