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1994 год: первые парламентские

1994 год: первые парламентские - 27.03.2025 Украина.ру

1994 год: первые парламентские

Когда Украина стала независимым государством, в отношении Верховной Рады был принят "нулевой вариант" – остались депутаты, избранные в 1990 году. Избран был только президент, пост которого был введён ещё в июне 1991 года, но выборы которого состоялись только 1 декабря. Первый постсоветский парламент должен был быть избран весной 1995 года, но…

2025-03-27T08:00

2025-03-27T08:00

2025-03-27T08:00

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На рубеже 1993-94 годов на Украине разразился мощнейший политический кризис, качественно соответствующий такому же кризису осенью 1993 года в России.22 декабря 1993 года Верховная Рада назначила на 20 марта 1994 года консультативный референдум о доверии президенту и парламенту (за основу брались аналогичные решения российской власти в 1993 году). Однако Кравчук, в отличие от Ельцина, сдался – 18 марта 1994 года было согласовано решении о проведении 27 марта досрочных парламентских, а 26 июня – досрочных президентских выборов.Естественно, в такой спешке существенно менять избирательную систему никто не стал – она осталась мажоритарной абсолютного большинства (т.е. – двухтуровой). Впрочем, претензии оппозиции на введение системы пропорциональной были лишены смысла – партийно-политическая система Украины была неразвитой, граждане партиям не доверяли.Кстати, оппозиционеры (в основном – либералы и националисты), кажется, сами не поняли своего счастья – в случае проведения выборов по пропорциональной системе первое место наверняка заняли бы коммунисты, которые восстановили свою партию в июне (четыре года спустя коммунисты уверенно заняли первое место, получив почти четверть голосов).Впрочем, главная борьба происходила совсем не там. Главная борьба проходила между действующим президентом Леонидом Кравчуком и бывшим премьер-министром Леонидом Кучмой.Разумеется, сводить всё к противостоянию эти двух номенклатурных волков не следует. Они олицетворяли несколько внутренних конфликтов:- конфликт между гуманитарной интеллигенцией, представленной бывшим секретарём по идеологии ЦК КПУ Кравчуком, и производительными слоями общества, в первую очередь – "красными директорами" (Кучма) и нарождающейся буржуазией;- конфликт между политическим курсом в Европу и курсом на восстановление экономических связей с постсоветскими государствами, прежде всего – с Россией;- конфликт между Западом и Востоком страны.В чистом виде эти конфликты высветились на президентских выборах, которые состоялись позже, но и на парламентских выборах им нашлось место.Леонид Кравчук пытался воссоздать советскую схему в виде правящей партии, которой ему виделся Народный Рух Украины и единственно верной идеологией "научного национализма", которую в инициативном порядке начали разрабатывать кафедры научного коммунизма.Из этого ничего не вышло и в парламентских выборах 1994 года никакая "партия Кравчука" не участвовала. По умолчанию считалось, что президента поддержат номенклатурные работники, но Кравчук до такой степени утратил контроль над страной, что из-под него даже выбили вертикаль власти – одновременно с президентскими выборами были назначены прямые выборы глав областных советов, которые по должности должны были стать представителями президента в регионах (раньше президент своих представителей назначал сам).А вот у Кучмы своя партия была – ещё в 1993 году на основе части Партии демократического возрождения Украины (объединение бывших партийных клубов в КПСС, входивших в Демократическую платформу) Кучма и бывший зампред Верховной Рады Владимир Гринёв создали Межрегиональный блок реформ. В Программном заявлении МБР, опубликованном 2 декабря, утверждалось, что "Украина совместно с Россией должны стать стратегическими партнёрами (...) консолидировать и привести страны этой части Европы в общий европейский дом". Предполагалось также введение второго государственного языка и федерализация Украины.МБР на том этапе был не партией, а довольно рыхлым объединением сторонников либерально-рыночного и, одновременно, пророссийского выбора. Тогда это было позиционирование естественное, но несколько устаревшее – это в 1991 году часть украинской номенклатуры была готова объединиться с националистами, лишь бы не проводить радикальных реформ. Партией МБР стал уже позже, в 1995 году, но своего места в политической системе не нашёл и в 2002 году был снят с регистрации.Результаты выборов оказались довольно невнятными.Во-первых, система выборов, отлично работавшая при СССР со стабильным результатов 99,9% за блок коммунистов и беспартийных, дала сильнейший сбой.27 марта только в 49 округах из 450 лидирующий кандидат получил 50% +1 голос. 10 апреля пришлось проводить второй тур выборов, но из 401 округа удалось избрать депутатов только в 289. В 112 округах пришлось проводить перевыборы 24 июля. Если не ошибаюсь, в результате естественной усушки и утруски депутатского корпуса Рада 2-го созыва так никогда и не заработала в составе конституционной численности.Вообще, это нормальное состояние для всех составов, но только во втором созыве лакуны были обусловлены невозможностью выбрать депутата, а не естественной убылью по причине назначения в органы исполнительной власти или смерти (кстати, в первом и втором созывах министры продолжали быть депутатами – артефакт советского периода, когда членство в парламенте было показателем статуса, а не местом работы).Во-вторых, политические партии и, тем более, общественные объединения сработали на этих выборах довольно плохо.КПУ Петра Симоненко получила 86 мандатов (потом фракция выросла до 99 человек), Рух – 20, Селянская партия ("партия председателей колхозов") – 19, Социалистическая партия Александра Мороза – 14. Кроме того, 8 мест получила националистическая Украинская республиканская партия, 5 – Конгресс украинских националистов, по 4 – уже упомянутая ПДВУ и Партия труда (профсоюзы), по два – радикально-националистическая Украинская консервативно-республиканская партия Степана Хмары, Социал-демократия партия Украины и пророссийский Гражданский конгресс Украины, по одному – Христианско-демократическая партия и Украинская национальная ассамблея*.Потом партийный состав Рады неоднократно менялся. Например, в 1997 году депутатом 2-го созыва стала Юлия Тимошенко, представлявшая "Громаду", зарегистрированную только 22 марта 1994 года.МБР, не смотря на безусловную популярность Кучмы (он был избран в первом туре получив около 90% голосов избирателей), сыграл отвратительно – вместо 40-50 депутатов (из примерно 300 кандидатов), которые прогнозировались первоначально (на чём основывались эти прогнозы сейчас уже не вспомнишь, но точно не на социологии) было избрано всего 12. Правда, на последующем результате Кучмы это никак не отразилось.В состав Межрегиональной депутатской группы позже входило от 25 до 29 депутатов, после избрания Кучмы президентом возглавлял группу член Партии труда Николай Азаров.Внутренняя структура Рады постоянно менялась – депутатские фракции и группы объединялись, разъединялись, переименовывались… Выраженного же большинства никогда не было, кроме отдельных голосований.Председателем Рады стал умеренно левый политик Александр Мороз, но говорить о том, что парламент контролировали левые силы было бы преувеличением – ни на одном из принципиально важных для левых моментов (вроде государственного статуса русского языка) они настоять не смогли.Самым значительным свершением этого состава Рады стало принятие Конституции Украины (в редакции 2004 года она действует о сих пор).Ну а 12 мая 1998 года она отошла в историю, уступив место новой Раде, впервые избранной на смешанной, мажоритарно-пропорциональной основе.* Террористическая организация, запрещённая в России.

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