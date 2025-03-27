Главное за ночь 27 марта - 27.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 27 марта
Главное за ночь 27 марта - 27.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 27 марта
Силы ПВО России за ночь сбили один украинский БПЛА над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. Украина.ру, 27.03.2025
2025-03-27T08:04
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новости
россия
сша
брянская область
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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Силы ПВО России за ночь сбили один украинский БПЛА над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме стали прятать особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.Около взвода обученных в Британии украинских десантников дезертировали по пути на фронт, сообщил в беседе с РИА Новости один из украинских дезертиров.Новый посол России в США Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.Подробнее о нормализации отношений РФ и США - в материале Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков на сайте Укриана.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, сша, брянская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Брянская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 27 марта

08:04 27.03.2025 (обновлено: 08:05 27.03.2025)
 
Фото: РБК-Украина, ВСУ
Фото: РБК-Украина, ВСУ
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Силы ПВО России за ночь сбили один украинский БПЛА над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме стали прятать особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.
Около взвода обученных в Британии украинских десантников дезертировали по пути на фронт, сообщил в беседе с РИА Новости один из украинских дезертиров.
Новый посол России в США Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.
Подробнее о нормализации отношений РФ и США - в материале Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков на сайте Укриана.ру.
 
НовостиРоссияСШАБрянская областьВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
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