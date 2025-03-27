https://ukraina.ru/20250327/1062080766.html

Главное за ночь 27 марта

Главное за ночь 27 марта - 27.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 27 марта

Силы ПВО России за ночь сбили один украинский БПЛА над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ. Украина.ру, 27.03.2025

2025-03-27T08:04

2025-03-27T08:04

2025-03-27T08:05

новости

россия

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брянская область

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

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Силы ПВО России за ночь сбили один украинский БПЛА над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме стали прятать особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.Около взвода обученных в Британии украинских десантников дезертировали по пути на фронт, сообщил в беседе с РИА Новости один из украинских дезертиров.Новый посол России в США Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.Подробнее о нормализации отношений РФ и США - в материале Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков на сайте Укриана.ру.

россия

сша

брянская область

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, брянская область, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины