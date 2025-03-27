Главное за ночь 27 марта
08:04 27.03.2025 (обновлено: 08:05 27.03.2025)
Фото: РБК-Украина, ВСУ
Силы ПВО России за ночь сбили один украинский БПЛА над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ после договоренностей о ненанесении ударов по энергосистеме стали прятать особо ценное вооружение на подстанциях, соединяющих атомные электростанции, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.
Около взвода обученных в Британии украинских десантников дезертировали по пути на фронт, сообщил в беседе с РИА Новости один из украинских дезертиров.
Новый посол России в США Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.
Подробнее о нормализации отношений РФ и США - в материале Путин и Трамп обсудят нормализацию отношений России и США и украинское регулирование - Песков на сайте Укриана.ру.