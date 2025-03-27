CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент - 27.03.2025 Украина.ру
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CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент - 27.03.2025 Украина.ру
CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент ответил телеканалу Fox News на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT
2025-03-27T07:34
2025-03-27T07:34
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"Все обсуждаемо", - сказал политик.При этом он отметил, что в зависимости от хода процесса урегулирования, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ.По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлии Давыдовой, процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником.В начале недели на сайте Кремля опубликовали заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.Подробнее о системе - в материале Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, кремль, россельхозбанк, ес
Новости, Россия, США, Кремль, Россельхозбанк, ЕС

CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент

07:34 27.03.2025
 
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Министр финансов США Скотт Бессент ответил телеканалу Fox News на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT
"Все обсуждаемо", - сказал политик.
При этом он отметил, что в зависимости от хода процесса урегулирования, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ.
По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлии Давыдовой, процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником.
В начале недели на сайте Кремля опубликовали заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.
Подробнее о системе - в материале Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
07:34CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
07:16Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной — Зеленский
06:30Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге
06:00Бывалый против нувориша. Дмитрий Выдрин о том, кого на Украине в случае выборов поддержат США и Европа
05:45"Могут рвануть на Белгород": Сазонов о том, почему ситуация на границе требует пристального внимания
05:30Все идет к наступлению на юге: эксперт о том, когда ВС РФ смогут осуществить глубокий прорыв на Запорожье
05:13"Зерновая сделка 2.0", подключение к SWIFT и упрямство Евросоюза. Украина в международном контексте
05:00Там должны стоять российские корабли: Сорокин рассказал, почему Одесса не будет "условным порто-франко"
04:45"Страх войны охватил всю страну". Украинские эксперты и военные о ситуации в своей стране
04:45Решительный блеф и политический театр новой Антанты. О чем будут договариваться на саммите в Париже
04:30Одесса ему не важна: эксперт о том, зачем Трамп хочет оторвать от Китая Россию и "юго-восточных тигров"
04:00"Тактика просачивания": Сазонов объяснил, как ВСУ смогли прорваться на территорию Белгородской области
03:30Трамп предпринимает хитрые ходы, чтобы спасти США и "облегчить капитуляцию для Зеленского" – эксперт
03:15Сорокин: Трамп хочет усмирить "юго-восточных тигров", чтобы спасти затухающий проект капитализма
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21:00Удар вглубь территории России: Сазонов объяснил, какая задача-максимум у ВСУ в Белгородской области
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