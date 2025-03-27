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CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент - 27.03.2025 Украина.ру
CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент ответил телеканалу Fox News на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT
2025-03-27T07:34
2025-03-27T07:34
2025-03-27T07:34
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"Все обсуждаемо", - сказал политик.При этом он отметил, что в зависимости от хода процесса урегулирования, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ.По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлии Давыдовой, процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником.В начале недели на сайте Кремля опубликовали заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.Подробнее о системе - в материале Глава Российского союза предпринимателей предложил замену SWIFT на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, россия, сша, кремль, россельхозбанк, ес
Новости, Россия, США, Кремль, Россельхозбанк, ЕС
CША готовы рассмотреть переподключение РФ к SWIFT - министр финансов Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент ответил телеканалу Fox News на вопрос о вероятности повторного присоединения России к банковской системе SWIFT
"Все обсуждаемо", - сказал политик.
При этом он отметил, что в зависимости от хода процесса урегулирования, США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против РФ.
По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлии Давыдовой, процедура подключения банков к международной системе SWIFT достаточно сложная и требует до четырех месяцев, но в случае Россельхозбанка
она может пройти в ускоренном режиме, так как банк ранее уже был ее участником.
В начале недели на сайте Кремля
опубликовали заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. Российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В июне 2022 года этот один из важнейших с точки зрения финансового обслуживания российской сельскохозяйственной отрасли банков был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза.