Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым - 27.03.2025 Украина.ру
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Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым
Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым - 27.03.2025 Украина.ру
Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым
Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку
2025-03-27T07:54
2025-03-27T07:58
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"Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - сказал Рубио.По его словам, урегулирование конфликта невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.Он также отметил, что США продолжают консультации с Киевом и Москвой, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций конфликтующих сторон.Подробнее об итогах переговоров - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, марко рубио
Новости, США, Украина, Россия, Марко Рубио

Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым

07:54 27.03.2025 (обновлено: 07:58 27.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку
"Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - сказал Рубио.
По его словам, урегулирование конфликта невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.
Он также отметил, что США продолжают консультации с Киевом и Москвой, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций конфликтующих сторон.

"Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как – с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту (Дональду) Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", – объяснил Рубио.

Подробнее об итогах переговоров - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.
 
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