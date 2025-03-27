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Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым

Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым - 27.03.2025 Украина.ру

Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым

Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку

2025-03-27T07:54

2025-03-27T07:54

2025-03-27T07:58

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"Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - сказал Рубио.По его словам, урегулирование конфликта невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.Он также отметил, что США продолжают консультации с Киевом и Москвой, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций конфликтующих сторон.Подробнее об итогах переговоров - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, россия, марко рубио