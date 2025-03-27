Рубио признал, что достижение мира на Украине не будет быстрым и простым
07:54 27.03.2025 (обновлено: 07:58 27.03.2025)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Достижение мира на Украине не будет быстрым и простым процессом, но стороны находятся на пути к этой цели. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время визита на Ямайку
"Это не будет легко, это не будет просто. Это займет некоторое время, но, по крайней мере, мы на этом пути, и мы говорим об этих вещах, и мы собираемся это проверить и посмотреть, что возможно", - сказал Рубио.
По его словам, урегулирование конфликта невозможно без переоценки архитектуры действующих международных санкций.
Он также отметил, что США продолжают консультации с Киевом и Москвой, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций конфликтующих сторон.
"Мы оценим, как прошли встречи с украинцами, как – с Россией, что каждая сторона просит. Мы сравним это и представим президенту (Дональду) Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", – объяснил Рубио.
Подробнее об итогах переговоров - в материале Виктории Титовой Из заказчика в исполнители. США и Россия вышли на прямые переговоры на сайте Украина.ру.