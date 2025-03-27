Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин - 27.03.2025 Украина.ру
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Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин
Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин - 27.03.2025 Украина.ру
Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин
Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин спрогнозировал, может ли Трамп предложить России ликвидацию Зеленского и как Россия победит Украину: дипломатически или на поле боя
2025-03-27T09:12
2025-03-27T09:12
видео
россия
украина
одесса
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
"азов"
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00:26 – Сколько у России осталось времени, чтобы занять Херсон и нужно ли ВС РФ идти к Одессе? 18:20 – Может ли Трамп предложить России ликвидацию Зеленского? 25:53 – Атаки ВСУ на Белгородскую область и их причины.30:38 – О ситуации на фронте.33:30 – Как победить Украину? * В интервью упоминаются подразделения Азов, Кракен, Айдар. Они признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.
россия
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видео, россия, украина, одесса, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", видео
Видео, Россия, Украина, Одесса, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, "Азов"

Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин

09:12 27.03.2025
 
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Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин спрогнозировал, может ли Трамп предложить России ликвидацию Зеленского и как Россия победит Украину: дипломатически или на поле боя
00:26 – Сколько у России осталось времени, чтобы занять Херсон и нужно ли ВС РФ идти к Одессе?
18:20 – Может ли Трамп предложить России ликвидацию Зеленского?
25:53 – Атаки ВСУ на Белгородскую область и их причины.
30:38 – О ситуации на фронте.
33:30 – Как победить Украину?
* В интервью упоминаются подразделения Азов, Кракен, Айдар. Они признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.
 
ВидеоРоссияУкраинаОдессаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины"Азов"
 
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Заголовок открываемого материала
09:12Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин
08:28ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов
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