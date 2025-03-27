https://ukraina.ru/20250327/1062081197.html

Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин

Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин - 27.03.2025 Украина.ру

Какую ловушку приготовил Путин для Украины и как быть России с Одессой — Сорокин

Директор Института национальных кризисов Николай Сорокин спрогнозировал, может ли Трамп предложить России ликвидацию Зеленского и как Россия победит Украину: дипломатически или на поле боя

2025-03-27T09:12

2025-03-27T09:12

2025-03-27T09:12

видео

россия

украина

одесса

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062081076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89b737df1f95962050a83f1e3db634d9.jpg.webp

00:26 – Сколько у России осталось времени, чтобы занять Херсон и нужно ли ВС РФ идти к Одессе? 18:20 – Может ли Трамп предложить России ликвидацию Зеленского? 25:53 – Атаки ВСУ на Белгородскую область и их причины.30:38 – О ситуации на фронте.33:30 – Как победить Украину? * В интервью упоминаются подразделения Азов, Кракен, Айдар. Они признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.

россия

украина

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, одесса, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, "азов", видео