Зеленского может ждать участь "жуткого беженца" - Константинов - 27.03.2025 Украина.ру
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Зеленского может ждать участь "жуткого беженца" - Константинов
Зеленского может ждать участь "жуткого беженца" - Константинов - 27.03.2025 Украина.ру
Зеленского может ждать участь "жуткого беженца" - Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", передает РИА Новости
2025-03-27T09:05
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новости
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владимир константинов
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"Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности. Могла бы дать Америка, но там теперь (президент Дональд - ред.) Трамп. А больше никто дать гарантий не может, а значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране", - сказал Константинов.По его словам, велика вероятность, что все претензии, связанные с коррупцией, с разворовыванием американских денег, в скором времени "прилетят Зеленскому из США".Подробнее о будущем Зеленского - в материале В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти на сайте Украина.ру.
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новости, америка, британия, владимир зеленский, владимир константинов, туск дональд
Новости, Америка, Британия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Туск Дональд

Зеленского может ждать участь "жуткого беженца" - Константинов

09:05 27.03.2025 (обновлено: 10:08 27.03.2025)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", передает РИА Новости
"Личное будущее Зеленского никто не прописал, и никто ему ничего не гарантировал. Никто не говорит, что ему делать с наворованными миллиардами, кто дает гарантию их неприкосновенности. Могла бы дать Америка, но там теперь (президент Дональд - ред.) Трамп. А больше никто дать гарантий не может, а значит, он может превратиться в какого-то жуткого беженца, вынужденного просить себе убежища в какой-нибудь стране", - сказал Константинов.
По его словам, велика вероятность, что все претензии, связанные с коррупцией, с разворовыванием американских денег, в скором времени "прилетят Зеленскому из США".

"Для нас же он давно преступник. Но у американцев больше шансов его поймать после окончания военного конфликта. Вот почему ему надо любыми путями сорвать переговоры. Сорвать, затянуть. Затянуть до такой степени, чтобы... это позволило продлить агонию киевского режима", - объяснил глава крымского парламента.

Подробнее о будущем Зеленского - в материале В Британии выяснили, что Зеленский находится в "заключительном акте" пребывания у власти на сайте Украина.ру.
 
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