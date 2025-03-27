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Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной — Зеленский

Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной — Зеленский - 27.03.2025 Украина.ру

Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной — Зеленский

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что американский лидер Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной

2025-03-27T07:16

2025-03-27T07:16

2025-03-27T07:26

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владимир зеленский

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"У нас был хороший разговор (с представителями США - ред.), уже не один, в Саудовской Аравии, который дал нам решение вопроса о разблокировании американской помощи, которая нам нужна... И второй вопрос: обмен разведданными, которые нам нужны... Все вещи разблокированы, мы сделали важные шаги. Президент Трамп разблокировал", - сказал Зеленский.Также он заявил о договоренности с президентом Франции увеличивать количество французских истребителей Mirage на Украине.По его словам, Макрон полностью в курсе хода переговоров Украины и США по урегулированию конфликта.В феврале глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню указывал, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.Подробнее об отчаянных попытках Макрона затянуть конфликт - в материале Макрон бряцает ядерным оружием Франции и угрожает всему миру – Шойгу на сайте Украина.ру.

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новости, франция, украина, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны