ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов - 27.03.2025 Украина.ру
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ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов
ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов - 27.03.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов
Российские войска нанесли удар по ремонтной базе Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, где ремонтировались немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-03-27T08:28
2025-03-27T09:09
новости
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дзержинск (торецк)
владимир рогов
геннадий алехин
вооруженные силы украины
общественная палата
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"По подтвержденной информации, в Кривом Роге поражена ремонтная база бронетехники ВСУ, где конкретно ремонтировались немецкие танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley", - сказал Рогов.По его словам, ремонтная база находилась на одном из промышленных коммерческих предприятий, забранных под нужды ВСУ.Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кривой рог, дзержинск (торецк), владимир рогов, геннадий алехин, вооруженные силы украины, общественная палата
Новости, Россия, Кривой Рог, Дзержинск (Торецк), Владимир Рогов, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, общественная палата

ВС РФ ударили по ремонтной базе танков Leopard в Кривом Роге — Рогов

08:28 27.03.2025 (обновлено: 09:09 27.03.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Российские войска нанесли удар по ремонтной базе Вооруженных сил Украины в Кривом Роге, где ремонтировались немецкие танки Leopard 2. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"По подтвержденной информации, в Кривом Роге поражена ремонтная база бронетехники ВСУ, где конкретно ремонтировались немецкие танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Bradley", - сказал Рогов.
По его словам, ремонтная база находилась на одном из промышленных коммерческих предприятий, забранных под нужды ВСУ.

"В результате удара уничтожено и повреждено семь транспортных средств, склады с запчастями для танков и БМП, в том числе бронеплиты и пластины, а также ремонтное оборудование", - перечислил Рогов.

Подробнее о других успехах ВС РФ - в материале Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКривой РогДзержинск (Торецк)Владимир РоговГеннадий АлехинВооруженные силы Украиныобщественная палата
 
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