"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Никакого позиционного тупика у российской армии не было. ВС РФ постоянно "отгрызали" метр за метром нашей земли. Было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и бойцы продолжают освобождать населенные пункты, рассказал эксперт.
Безусловно, российские военные используют и тактические хитрости, и технические инновации. Был эпизод, когда наша штурмовая группа в районе Времевского выступа передвигалась на кроссовых мотоциклах. Еще один пример тактической хитрости — "Цари-мангалы" и "Громозеки", добавил он.
"Но нужно понимать, что все эти приемы работают на коротком этапе, когда противник этого не ожидает. Долго работать они не будут. Рано или поздно ВСУ к ним адаптируются и найдут способы противодействовать", - отметил Шкурлатов.
Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Все достигается кровью и потом русского солдата, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
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