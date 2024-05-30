"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО - 30.05.2024 Украина.ру
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"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО - 30.05.2024 Украина.ру
"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО
Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
2024-05-30T04:45
2024-05-30T04:45
новости
россия
сша
волчанск
офицеры россии
вс рф
вооружения
военная техника
солдаты
военнослужащий
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Никакого позиционного тупика у российской армии не было. ВС РФ постоянно "отгрызали" метр за метром нашей земли. Было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и бойцы продолжают освобождать населенные пункты, рассказал эксперт.Безусловно, российские военные используют и тактические хитрости, и технические инновации. Был эпизод, когда наша штурмовая группа в районе Времевского выступа передвигалась на кроссовых мотоциклах. Еще один пример тактической хитрости — "Цари-мангалы" и "Громозеки", добавил он.Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Все достигается кровью и потом русского солдата, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, волчанск, офицеры россии, вс рф, вооружения, военная техника, солдаты, военнослужащий, наступление, сво
Новости, Россия, США, Волчанск, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ВС РФ, вооружения, военная техника, солдаты, военнослужащий, наступление, СВО

"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО

04:45 30.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов
Никакого позиционного тупика у российской армии не было. ВС РФ постоянно "отгрызали" метр за метром нашей земли. Было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и бойцы продолжают освобождать населенные пункты, рассказал эксперт.
Безусловно, российские военные используют и тактические хитрости, и технические инновации. Был эпизод, когда наша штурмовая группа в районе Времевского выступа передвигалась на кроссовых мотоциклах. Еще один пример тактической хитрости — "Цари-мангалы" и "Громозеки", добавил он.
"Но нужно понимать, что все эти приемы работают на коротком этапе, когда противник этого не ожидает. Долго работать они не будут. Рано или поздно ВСУ к ним адаптируются и найдут способы противодействовать", - отметил Шкурлатов.
Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Все достигается кровью и потом русского солдата, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру
О том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом
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