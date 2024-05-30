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"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО

"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО - 30.05.2024 Украина.ру

"Кровью и потом русского солдата": эксперт о том, почему нет волшебной палочки, чтобы переломить ход СВО

Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов

2024-05-30T04:45

2024-05-30T04:45

2024-05-30T04:45

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Никакого позиционного тупика у российской армии не было. ВС РФ постоянно "отгрызали" метр за метром нашей земли. Было некоторое замедление или ослабление динамики. Но сейчас эта динамика снова набрала обороты, и бойцы продолжают освобождать населенные пункты, рассказал эксперт.Безусловно, российские военные используют и тактические хитрости, и технические инновации. Был эпизод, когда наша штурмовая группа в районе Времевского выступа передвигалась на кроссовых мотоциклах. Еще один пример тактической хитрости — "Цари-мангалы" и "Громозеки", добавил он.Меняются тактические приемы и технические средства, но невозможно сделать какой-то тактический или стратегический ход, который "по мановению волшебной палочки" сможет коренным образом переломить ход СВО. Все достигается кровью и потом русского солдата, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.руО том, зачем генерал Драпатый перебрасывает под Волчанск резервы ВСУ можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

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