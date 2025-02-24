https://ukraina.ru/20250224/1061330971.html

Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя

Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя - 24.02.2025 Украина.ру

Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя

Украина стала чем-то вроде частной военной компании, капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени. Об этом 24 февраля с трибуны Генассамблеи ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

2025-02-24T19:28

2025-02-24T19:28

2025-02-24T19:28

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"Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – заявил Небензя.Выступая на ГА ООН, он констатировал прояснение сущности руководства Украины для отдельных стран Запада."Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя.Российский дипломат также обратил внимание на разногласия между западными союзниками по вопросу очередной антироссийской резолюции, выносимой на рассмотрение ГА ООН. По мнению Небензи, подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине – это "шаг в правильном направлении".В подготовленном Вашингтоном проекте резолюции ООН конфликт на Украине назван "российско-украинским". В документе содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта с установлением прочного мира между Россией и Украиной.Подробнее о противоречиях между западными партнёрами по документам, приуроченным к третьей годовщине начала СВО сказано в публикации Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg

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новости, украина, россия, сша, василий небензя, дональд трамп, оон, чвк, нато, генассамблея оон, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, мид рф