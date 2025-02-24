Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061330971.html
Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя
Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя - 24.02.2025 Украина.ру
Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя
Украина стала чем-то вроде частной военной компании, капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени. Об этом 24 февраля с трибуны Генассамблеи ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
2025-02-24T19:28
2025-02-24T19:28
новости
украина
россия
сша
василий небензя
дональд трамп
оон
чвк
нато
генассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/32/1030053282_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_ff4f115001dbb70d3f928762ee5c26d7.jpg.webp
"Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – заявил Небензя.Выступая на ГА ООН, он констатировал прояснение сущности руководства Украины для отдельных стран Запада."Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя.Российский дипломат также обратил внимание на разногласия между западными союзниками по вопросу очередной антироссийской резолюции, выносимой на рассмотрение ГА ООН. По мнению Небензи, подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине – это "шаг в правильном направлении".В подготовленном Вашингтоном проекте резолюции ООН конфликт на Украине назван "российско-украинским". В документе содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта с установлением прочного мира между Россией и Украиной.Подробнее о противоречиях между западными партнёрами по документам, приуроченным к третьей годовщине начала СВО сказано в публикации Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg
https://ukraina.ru/20250224/1061329157.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/32/1030053282_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_2671230096225f1ea8efe6413a3ba5d8.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, василий небензя, дональд трамп, оон, чвк, нато, генассамблея оон, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, мид рф
Новости, Украина, Россия, США, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, ЧВК, НАТО, Генассамблея ООН, дипломатия, публичная дипломатия, международные отношения, МИД РФ

Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя

19:28 24.02.2025
 
© РИА Новости . Брайан Смит / Перейти в фотобанкПленарное заседание Генассамблеи ООН
Пленарное заседание Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Брайан Смит
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина стала чем-то вроде частной военной компании, капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени. Об этом 24 февраля с трибуны Генассамблеи ООН заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Украина стала чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы, а конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – заявил Небензя.
Выступая на ГА ООН, он констатировал прояснение сущности руководства Украины для отдельных стран Запада.
"Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо просроченного украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов", – сказал Небензя.
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
18:35
Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на УкраинеВерховная Рада в присутствии руководства ЕС, Канады и ряда европейских государств не поддержала продление полномочий Владимира Зеленского
Российский дипломат также обратил внимание на разногласия между западными союзниками по вопросу очередной антироссийской резолюции, выносимой на рассмотрение ГА ООН. По мнению Небензи, подготовленный США проект резолюции ГА ООН по Украине – это "шаг в правильном направлении".
В подготовленном Вашингтоном проекте резолюции ООН конфликт на Украине назван "российско-украинским". В документе содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта с установлением прочного мира между Россией и Украиной.
Подробнее о противоречиях между западными партнёрами по документам, приуроченным к третьей годовщине начала СВО сказано в публикации Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВасилий НебензяДональд ТрампООНЧВКНАТОГенассамблея ООНдипломатияпубличная дипломатиямеждународные отношенияМИД РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя
19:24Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов
19:10"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине
19:04Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона
19:01Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
18:35Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
18:26Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку при атаке ВСУ
18:18Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц
18:16Заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США - Bloomberg
18:07Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила
18:00Стало известно, что содержится в новом предложении Киева Трампу по "сделке на 500 миллиардов"
17:45Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
17:39Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
17:35Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
17:14Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
17:14Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины
17:12Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения
16:54Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
16:25Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского
16:20Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира
Лента новостейМолния