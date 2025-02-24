https://ukraina.ru/20250224/1061322692.html

Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?

Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу? - 24.02.2025 Украина.ру

Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?

Президент США Дональд Трамп примет президента Франции Эммануэля Макрона отдельно от премьер-министра Великобритании Кира Стармера для разговора об Украине

2025-02-24T17:35

2025-02-24T17:35

2025-02-24T17:35

эксклюзив

франция

великобритания

украина

эммануэль макрон

дональд трамп

кир стармер

the times

нато

совбез

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/99/1024699967_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_996287b0ee9ebbbeb98b124b48e62890.jpg.webp

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двухсторонних переговоров с Россией. Об этом пишут журналисты The Times, ссылаясь на дипломатические источники. По одной из версий, европейские лидеры предложат Трампу обеспечение гарантий безопасности для Украины силами Европы. По другой, более конкретной версии, Макрон якобы предложит отправить на Украину миротворцев после заключения мирного соглашения. И этот вариант президент Франции обсуждал с главами европейских стран, в том числе Великобритании.Макрон встретится с Трампом вечером, 24 февраля, Стармер - в четверг, 27 февраля. Изначально сообщалось, что встреча могла бы быть совместной, но якобы из-за обостренного желания Макрона провести встречу тет-а-тет планы изменили.Строго тет-а-тетЕлисейский дворец никогда не рассматривал совместный визит Макрона и Стармера в Вашингтон, заявил французскому изданию Le Monde "хорошо информированный источник". Пока в Германии готовятся сменить канцлера после победы Фридриха Мерца на выборах, Макрон рассчитывает утвердить "континентальное лидерство" в вопросах европейской безопасности. Причем информацию о личной встрече Макрона с Трампом французские журналисты называют "сенсационной" и "в ущерб тесному сотрудничеству с Соединенным Королевством". В Европе полагают, что по итогам визита Макрона Вашингтон сможет оценить его дипломатические навыки.Европа сходится во мнении, что Россия представляет для нее экзистенциальную угрозу, заявил Макрон накануне в интервью региональным газетам. По его словам, перевооружение России должно заставить европейцев отреагировать, а Соединенные Штаты - прояснить, какую роль они готовы сыграть для безопасности Европы и Украины.Под перевооружением России Макрон имеет в виду оборонные расходы Москвы, превосходящие траты Парижа в 2% от ВВП на НАТО. Макрон убежден, что Россия на армию тратит 40% бюджета или 10% от ВВП, что для Франции непостижимо. Поэтому французам, вероятно, придется затянуть пояса, чтобы оплатить счета своего президента."Мы должны инвестировать гораздо больше. Это колоссально. Через три-пять лет у него (президента России Владимира Путина. - Ред.) появится очень мощный потенциал, который может представлять угрозу для Европы, поскольку нет никаких гарантий, что он снизит остроту конфликта. Нам необходимо инновационное финансирование, как мы смогли сделать во время COVID", - заявил Макрон.Позиция Трампа на переговорах с Россией не учитывает точку зрения Макрона об "экзистенциальной угрозе Европе". Макрон полагает, что двухстороннее соглашение подорвет европейскую безопасность, если оно будет заключено без участия представителей Украины или стран Европы, Турции или Канады. Такого мнения придерживается сотрудник Министерства вооруженных сил Франции Леони Аллард.Аллард ранее работала в Генеральном директорате по международным связям и стратегии (DGRIS) французского оборонного ведомства и занималась исключительно интересами Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, пока ее не откомандировали в американский Атлантический совет*."Учитывая недавно переданную Соединенными Штатами анкету, в которой европейским странам предлагается предоставить подробные предложения по вооружению, силам-гарантам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине, скоординированный европейский ответ необходим как никогда. Неформальные встречи 17-19 февраля способствуют усилиям по обсуждению новых вариантов среди европейцев и партнеров-единомышленников без участия Соединенных Штатов. Одним из них может быть отправка Францией и Великобританией военных экспертов и ограниченного количества войск в "неконфликтные зоны" внутри Украины", - анализирует ситуацию Аллард для Атлантического совета.Франция, Великобритания и ИТРИнтересы Штатов и Франции больше пересекаются внутри Индо-Тихоокеанского региона (ИТР, в России предпочтительно название АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион), чем на Украине, или чем интересы США и Великобритании в ИТР. И также в этом регионе интересы Великобритании пересекаются с интересами Франции. Этим тоже можно объяснить отдельный от Стармера визит Макрона в Вашингтон.Франция постоянно держит в ИТР, по данным Министерства вооруженных сил на январь 2024 года, несколько группировок общей численностью в 7000 человек. В марте 2024 года Аллард заявила, что Париж намерен потратить 13 млрд евро на укрепление зарубежного контингента до 2030 года.Индийский океан - это регион, который рассматривается Парижем как регион, в котором французские вооруженные силы могут оказывать наибольшее влияние и где существует наибольший потенциал для взаимодействия с европейскими партнерами. Плюс и цели схожие с теми, которые неоднократно заявляла Москва по Украине - защита французских граждан."Мы выступаем за стратегическую автономию Франции и Европы. Страны Индо-Тихоокеанского региона разделяют эту потребность в защите своего суверенитета от последствий стратегической конкуренции. Честно говоря, нашу позицию не всегда правильно понимают, а порой даже интерпретируют как вызов Соединенным Штатам. По моему мнению, это не так. Соединенные Штаты остаются историческим союзником Франции и важнейшим партнером в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявила Аллард в интервью французской прессе как сотрудник оборонного ведомства.Великобритания тоже критически заинтересована в этом регионе. Еще при премьер-министре Борисе Джонсоне официальный Лондон провозгласил "Тихоокеанский уклон" для выстраивания отношений в ИТР как необходимость после Brexit. В декаре 2024 года Великобритания Кира Стармера присоединилась к новому "Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве" (CPTPP) и стала первой европейской страной в этом торговом блоке. Интересно, что США времен первого президентства Трампа вышли из первой версии блока - "Транстихоокеанского партнерства" - в 2017 году.В планы официального Лондона включали расширение военного присутствия в ИТР. Правда, одновременно Великобритания не может присутствовать в Тихом океане и Евро-Атлантике, что признавал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Сокращение присутствия в ИТР нанесет интересам Лондона долгосрочный ущерб, поэтому в 2025 году британские власти рассчитывали развернуть авианосную ударную группу в регионе под эгидой совместных учений с членами антикитайского QUAD (Четырехстороннее соглашение о безопасности между Австралией, Индией, США и Японией).Отправлю/не отправлюДействительно, где брать человеческий ресурс для якобы отправки европейского миротворческого контингента на Украину? В Великобритании скептически относятся к заявлениям Стармера. Положение Франции британские аналитики оценивают как лучшее, чем в Германии, но худшее, чем в Великобритании - по расходам на оборону и процентном соотношении трат на ядерные силы.Потому и Макрон сам заявил:"Нет, я не принял решение завтра отправить войска на Украину. Мы рассматриваем возможность введения войск, чтобы гарантировать мир после того, как он будет достигнут путем переговоров".Хотя раньше он говорил об обратном, чем спровоцировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на пост в телеграм "о стратегической неопределенности" Европы и двух вариантах для "солиста фаллического фортепьяно" (капитуляция или прием наркотиков)."После того, как" - это означает "когда-нибудь", что в обозримом будущем вообще лишено как перспективы, так и смысла. С другой стороны, Франция уже вывела свои войска из Мали, Буркина-Фасо, Нигера (240 человек), Сенегала (1100 человек), Чада (1000 человек). На очереди - Кот-д`Ивуар (1000 человек). И, наконец, публично объявленный всякими инсайдерами миротворческий французско-британский план предусматривал отправку до 30 тысяч европейских военнослужащих на Украину при поддержке США.Сравните: численность международных сил содействия безопасности в Афганистане в 2011 году составляла 130 тысяч человек. Этой группировки было достаточно, чтобы держать ситуацию под контролем, но недостаточно для успеха в вооруженном конфликте.Еще одним минусом предложения с миротворцами, помимо "стратегической неопределенности", является вероятность отказа Трампа. Если американский президент не согласится с доводами Макрона и Стармера, им придется отказаться от этой затеи. Причем гораздо худшим для Европы будет согласие Трампа на миротворческую кампанию, а затем ее провал, как в Афганистане и в странах Африки, откуда Франция уже вывела войска.Но чтобы быть более убедительными, и Стармеру, и Макрону понадобятся перед встречей с Трампом какие-либо уже предпринятые шаги. Возможно, этим и объясняется работа европейцев на два фронта: парочка из Великобритании и Франции в командировку в Вашингтон, 13 оставшихся лидеров Европы - в Киев. Но достаточна ли сумма в 3,5 млрд евро для Украины от председателя Еврокомиссии к марту? Вряд ли. Неужели придется торговаться по ИТР?* организация признана в России нежелательной

https://ukraina.ru/20250220/1061231888.html

https://ukraina.ru/20250120/1060407816.html

https://ukraina.ru/20250221/1061267357.html

франция

великобритания

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

эксклюзив, франция, великобритания, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, the times, нато, совбез