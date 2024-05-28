https://ukraina.ru/20240528/1055311805.html

Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом - 28.05.2024 Украина.ру

Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

Украина хорошо понимает, что мы постараемся выполнить первоначальную задачу – как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом

2024-05-28T05:41

2024-05-28T05:41

2024-05-28T05:41

интервью

всу

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харьков

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рсзо

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Мы продолжим вытягивать как можно больше сил врага с других направлений и не дать ему использовать РСЗО для обстрелов Белгородского приграничья, считает живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ постоянно контратакуют в районе Липцев и Волчанска, но прорвать линию обороны российских войск не могут. По его словам, все основные серьезные подразделения противника подтянуты в этот район, ожидается так же прибытие новых резервов. Чиновник добавил, что ВС РФ уже нужно не столько продвигаться вперед, а стараться закрепляться на позициях.- Геннадий Тимофеевич, так ли все просто в этой ситуации?- Обо всем по порядку.Я бы не сказал, что линия боевого соприкосновения на двух участках севера Харьковской области стоит. Она не стоит. Просто на каждом участке свои особенности.В самом Волчанске идут ожесточенные бои за каждый квартал и за каждую улицу. Я не очень люблю эту формулировку, но большая часть города находится под нашим контролем. Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. Идет планомерная работа. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются.Повторюсь, в условиях городских боев нет такого понятия "остановка фронта". Есть одно понятие – идут ожесточенные бои. Огневое противоборство в городской агломерации – это самый тяжелый вид боевых действий.Да, киевский режим подтягивает в район Волчанска и Липцев свои резервы. Но я бы не сказал, что туда брошены элитные бригады ВСУ. Спецназ в составе полка не воюет. Это вам скажет любой штурмовик.- А украинские морпехи там есть, которые до этого стояли под Херсоном?- Да неважно, морпехи это или не морпехи. Резервы есть. Но генерал Драпатый (новый командующий группировкой ВСУ "Харьков") – не полный идиот. Он не будет бросать на эти участки самые элитные части.Кстати, по моей информации, в высшем военном руководстве Украины по этому поводу возникли разногласия. Дело в том, что Драпатый, который принял командование 13 мая, еще не въехал во все тонкости обстановки на этом участке. У противника там действительно были недостатки в части логистики, подготовки резервов и возведения фортификационных сооружений. Неспроста Киев поснимал с должности двух командиров бригад и командиров среднего звена. Но Драпатый понял одно – необходимо перебросить на эти два участка все имеющиеся огневые средства. И он это сделал.Противник из Харькова, из Сумской области, Часов Яра и Запорожья перебросил не только личный состав. Он перебросил туда РСЗО и тактические ракетные комплексы. При обстреле Белгорода был замечен даже "Нептун", который ВСУ использовали для атак на Крым. Это - четыре пусковые установки на 16 боеприпасов. И дальность стрельбы у него больше 200 километров. Украина создала его на базе советско-российской разработки Х-35. Она его докрутила на харьковском заводе "Коммунар". Это серьезное оружие.Украина на Харьковском направлении также пытается применять авиацию. Ее МиГи и "Сушки" используют французские корректируемые авиабомбы.Теперь насчет Липцев. Это – важный транспортный узел. Сам населенный пункт расположен в низине. Вокруг него – высоты. Мы захватили высоты в районе Травянского водохранилища, где штурмовики сейчас ведут боевые действия в коттеджно-дачном поселке. Но ВСУ еще удерживают высоты южнее Липцев.Там идет дорога "Липцы-Харьков", которая проходит через Русские Тишки. Многие говорят: "Там уже идут бои". Никаких боев там нет. Пока мы не выбьем ВСУ с высот и не овладеем Липцами, ничего не будет.Повторюсь. Бои идут за высоты. Не возьмешь высоты – Липцы останутся в низине. И никто их не будет контролировать.Более того, с захватом этих высот мы сможем вести огонь по главной линии обороны ВСУ вокруг Харькова вдоль автомобильной окружной трассы. От Липцев до этой дороги всего 18 километров. До нее уже сможет доставать наша ствольная артиллерия.Есть еще один нюанс, который влияет на ход боевых действий в районе Липцев.Западнее поселка есть железная дорога в районе Больших и Малых проходов, которая ведет через дамбу. За ними – Слатино. Через него проходит железная дорога от Белгорода до Харькова. Это основные пути подвоза боеприпасов и техники. Мы их тоже утюжим огневыми средствами.ВСУ идут на всякие ухищрения и коварные методы. Эти сведения еще требуют подтверждения, но наши военные медики говорят, чтобы враг на Липецком участке применил отравляющие вещества, как это было в Донбассе и на Запорожье. У бойцов, которые им наглотались, были рвотные рефлексы. Наши специалисты сейчас ищут весомые доказательства, чтобы мы могли представить их в международных организациях.Пока же противник стягивает больше сил именно в район Волчанска. Если мы его возьмем, мы сможем выйти в тыл противнику и в Чугуеве, и в Купянске.Отмечу также, что ВС РФ активизировались в районе Зеленого между Волчанском и Липцами. Мы оттуда сможем обеспечить соединение наших батальонов, которые продвигаются по этим двум участкам. Мы выравниваем линию фронта, чтобы ВСУ не могли нанести нам фланговые удары.Наша основная огневая активность идет в районе Гоптовки, Золочева и Казачьей Лопани, откуда ВСУ стреляют из "Градов" и "Вампиров". Мы их утюжим по полной программе. Эти населенные пункты – районы сосредоточения вражеской техники, которая перебрасывается из Полтавской области.Отвечаю на риторический вопрос: "Почему мы не идем вперед"? Да потому и не идем, что есть целые правила ведения боевых действий. Кто-то знает, какими силами мы там наступаем? Да никто не знает. И это хорошо. Мы ведем оперативно-тактические действия наступательного характера (ширина и глубина фронта в 10-12 километров). Для прорыва (километров на 100-150) нужны силы дивизии или армии. Широкомасштабного наступления пока нет.Но если говорить прямо, начался этап создания санитарной зоны, который тесно увязан с решением оперативно-тактических задач. Наши замыслы претворяются в жизнь. Противник перебрасывает с других направлений свои резервы, оголяя другие участки фронта.- Мы уже взяли Ивановку и Берестовое возле Купянска.- Потому что противник перебросил две бригады под Липцы и Волчанск. Мы этим воспользовались и пошли дальше. Украина хорошо понимает, что мы постараемся выполнить первоначальную задачу – как можно ближе подойти к Харькову, не пытаясь брать его штурмом. Мы продолжим вытягивать как можно больше сил врага с других направлений и не дать ему использовать РСЗО для обстрелов Белгородского приграничья.- Какова обстановка в районе Волчанских хуторов? Было много сообщений, что мы пытаемся там обойти Волчанск, но данные объективного контроля пока не подтверждают, чтобы мы там что-то заняли.- В этом районе мы занимаем поселок Тихое. Если мы его возьмем, мы захватим небольшой плацдарм, который даст возможность продвигаться к Северскому Донцу (не путать с рекой Волчья) и взять под огневой контроль железную дорогу от Святогорска до Купянска, по которой Украина еще перебрасывает свои силы.Мы действуем с ювелирной точностью, не спеша занимая те или иные рубежи и охватывая Купянск в клещи. Это непросто. ВСУ отчаянно сопротивляются, теряя личный состав и технику.Ситуация там постоянно меняется. Но общая картина именно такова.- Вы сказали, что в районе Липцев ведется борьба за высоты. Какие тактические приемы там используют обе стороны?- Тактический прием там один – нужно полностью подавить все огневые средства ВСУ на этих высотках, чтобы штурмовики могли заходить на них с двух сторон.Не надо думать, что это какие-то горы. Просто это участок местности, который нависает над Липцами и над Травянским водохранилищем.Очень многое сейчас зависит от нашей авиации, дальнобойной артиллерии и РСЗО. Если мы возьмем высоты, мы сможем расширить плацдарм, контролировать Липцы и ударить южнее поселка, где ВСУ крепко держатся.Повторюсь, противник понимает, что, взяв Липцы, мы сможем двигаться дальше. Поэтому он так за них держится.- Вы сказали, что противник для обстрелов Белгорода пытается применять авиацию. Когда-то мы с вами рассуждали, что нам было бы неплохо наведаться на аэродром в Миргороде (Полтавская область). Наведались?- Наведались. По нему были нанесены удары. Была частично повреждена взлетно-посадочная полоса, некоторые ангары и склады с боеприпасами. Но Миргород – не единственный крупный украинский аэродром.На днях мы наведались на серьезный аэродром в Староконстантинове (Хмельницкая область), который Украина готовит под F-16. Еще у противника есть два аэродрома в районе Днепропетровска и Кривого Рога. Именно оттуда его авиация взлетает, двигается в район Ахтырки, наносит удары по Белгородскому приграничью, а потом приземляется в Миргороде. Они не возвращаются на аэродромы, откуда взлетели.Миргород – это основательный аэродром. Еще в советское время там базировалась стратегическая и тактическая авиация наших ВВС.Пока мы еще до конца не уничтожили всю эту аэродромную инфраструктуру, откуда еще взлетают украинские штурмовики и истребители. Работы еще хватает.- Еще была информация, что мы нанесли удар по крупному строительному гипермаркету "Эпицентр" в самом Харькове так, что детонация продолжалась два дня. Что же такого мощного Украина могла там хранить?- Конечно, детонация два дня там не длилась. Но этот прилет действительно очень важен."Эпицентр" расположен на улице Героев Труда. Он уже неделю как не работал. ВСУ там хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним. Более того, туда можно было запрятать даже технику. Кроме того, от этого ТЦ до Липцев всего 20 минут езды. "Эпицентр" использовался противником как логистический хаб.Украинская пропаганда утверждает, что в результате прилета погибло 200 мирных жителей, часть из которых еще находятся под завалами. Ничего подобного. Видеоматериалы подтверждают, что было хорошее попадание, которое привело к двум-трем детонациям в течение одного светового дня. Никакого потока машин скорой помощи там не было.Кроме того, мы нанесли удары по складам в районе Парка Горького. Он находится прямо рядом с шоссе Харьков-Белгород через Дергачи.Отмечу также, что продолжаются наши удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии. Противник для этого использовал ХТЗ и Завод имени Малышева, а также цеха Харькова-Сортировочного. Там еще с советских времен есть крупные подземные склады, где враг складирует оружие и ремонтирует технику.Короче говоря, мы эффективно работаем по логистической инфраструктуре ВСУ в самом Харькове.- Вы сказали, что скорого взятия Харькова ждать не стоит. Но и мы, и противник ждем открытия Сумского направления. В частности, Украина объявила эвакуацию из населенных пунктов Белополья и Ворожбы – крупных железнодорожных станций между Сумами и Конотопом. Насколько это направление для нас интересно?- Это важное направление. Оно тесно связано с районом Казачьей Лопани. Это – стык Харьковской, Белгородской и Сумской областей. Там сейчас идет большая огневая активность с нашей стороны. Мы наносим удары по населенным пунктам на границе с Курской областью. Из тех же Белополья и Ворожбы эвакуация началась еще две недели назад. Украина там накапливает силы, перебрасывая свои части из Полтавской области в сторону Люботина (южнее Харькова). Поэтому там тоже стоит ожидать наших активных наступательных действий.О других особенностях обстановки на Харьковском направлении вы можете прочитать в интервью Ростислава Ищенко: "ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выбором"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20240525/1055278734.html

https://ukraina.ru/20240521/1055185156.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, харьков, купянск, сумы, авиация, аэродромы, артиллерия, рсзо, ракеты, сво