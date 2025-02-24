https://ukraina.ru/20250224/1061329565.html

"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине

"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине - 24.02.2025 Украина.ру

"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине

Руководство Германии по итогам выборов сменится, а сменится ли позиция Берлина по украинскому кризису?

2025-02-24T19:10

2025-02-24T19:10

2025-02-24T19:10

эксклюзив

германия

украина

россия

выборы

борис писториус

бундестаг

анналена бербок

олаф шольц

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После досрочных парламентских выборов, состоявшихся 23 февраля, жизнь в ФРГ уже не будет прежней, поскольку Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца потерпела сокрушительное поражение, продемонстрировав худший за 135 лет показатель – 16,4% и заняв третье место.Победу одержал находившийся в оппозиции после ухода Ангелы Меркель ХДС/ХСС с результатом 28,6%, вероятнее всего, представитель этого консервативного союза Фридрих Мерц и станет следующим канцлером ФРГ. Второе место впервые заняла правая "Альтернатива для Германии" с 20,8%. Также в Бундестаг прошли Левая партия и "Зелёные".Как после смены руководства изменится внешняя политика федеративной республики, эксперты спрогнозировали на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Каким курсом пойдёт Германия, зависит, конечно, от того, какой будет правящая коалиция, сформированная по итогам переговоров, а на это влияет множество факторов: земельное распределение, партийная принадлежность, возможно, гендерный фактор, внутрипартийные расклады."Альтернатива для Германии" оказалась нерукопожатной именно из-за внешней политики, ведь по части, не касающейся этого направления, партийные программы ХДС/ХСС и АдГ схожи на 80%, отметил заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и даже выразил готовность заключить пари: определить, какой политической силе какой документ принадлежит, не получится.ХДС/ХСС обвиняет "Альтернативу" в том, что она выступает против НАТО, не поддерживая Украину, на что АдГ отвечает, что вообще-то она за мир и дружбу между народами. Партия не пророссийская, партия антивоенная, она выступает за скорейшее урегулирование конфликта, хотя "Альтернатива" – это партия военных, силовых структур, полицейских, которые прекрасно понимают что такое военный конфликт. Именно поэтому партия антивоенная, поясняет эксперт."Что касается России, я соглашусь с Politico, в политической части Мерц пока будет жёстко поддерживать Зеленского, как и президент ФРГ Франк-Вальтер Шнайнмайер. Я предполагаю, что будут пробивать очередное дно. И Шольц, и Хабек, и Линднер во многом провалили "светофорную" коалицию, не ведя переговоров с группами предпринимательских интересов. Сейчас вся химическая отрасль требует вернуться к закупкам российского трубного газа, правительство пыталось запретить поставки СПГ, Мерц, наверно, будет идти тем же путём", – считает Белов.Кто возглавит МИД ФРГ, сейчас сказать сложно. Заместитель директора Института Европы РАН хотел бы видеть на этом посту Рольфа Мютцениха, который подал в отставку с поста главы СДПГ после провала на выборах. В феврале 2022 года накануне начала СВО он заявлял, что нужно признавать законные интересы России в сфере безопасности, и критиковал поведение бывшего на тот момент послом Украины в ФРГ Андрея Мельникова, требовавшего от немецкого канцлера предъявить ультиматум Москве и вооружить Киев.Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Хорольская считает, что пост главы МИД получит СДПГ: так исторически сложилось, это второй партнёр по коалиции, и она тоже хотела бы видеть в этой роли Мютцениха."Если бы его поставили, в чём я очень сомневаюсь, у меня появился бы какой-то оптимизм, что социал-демократы хотят перестроить политику на российском направлении. Это маловероятно, поэтому оптимизма у меня и нет", – сказала она.Вот что важно отметить в этом контексте: внешнеполитический курс Германии вообще формирует не Министерство иностранных дел, а ведомство федерального канцлера, решающее слово остаётся за ним."Но это не отменяет того, что внешняя политика ФРГ готовится в ведомстве канцлера, а МИД – это официант, который подаёт готовые блюда, однако официант может это блюдо не донести, может его уронить, может что-то подсыпать. Что мы и видели во времена "светофорной" коалиции. За считанные дни до выборов вышло большое расследование Der Spiegel об обмене Вадима Красикова, оно показало, что Анналена Бербок своим бездействием и идеологизированной позицией привела к тому, что обмен прошёл не по той формуле, на которую рассчитывал Берлин, и ответственность за это несёт именно МИД. Это показывает, что у МИДа есть свои рычаги для определения внешнеполитического курса и главное его реализации", – сказал старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артём Соколов.В ходе нынешней избирательной кампании все партии обращались к русскоязычному населению ФРГ, практически у каждой партии есть омбудсмен, который работает именно на русскоязычную аудиторию, и получается, что граждане РФ, не владеющие немецким языком и не очень понимающие особенности политического процесса, имеют возможность получить представление, что такое немецкая политика, обратил внимание Соколов.Германия стала одним из лидеров среди стран пол количеству прибывших с Украины мигрантов, по состоянию на конец 2024 года в стране таковых насчитывалось свыше 1,14 млн человек (население ФРГ около 84 млн). Проводилась ли отдельная работа с украинской диаспорой накануне выборов?Отвечая на этот вопрос корреспондента издания Украина.ру, Белов подчеркнул, что русскоязычная аудитория – это не только россияне, это и выходцы из Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Украины, Белоруссии, и партии обращались к электорату не только на русском языке, но и на украинском, на турецком."Русскоязычная диаспора – это, с одной стороны, действительно очень разнородная группа людей, по разным оценкам, до 3 млн, русский – третий по популярности язык в ФРГ. Была задача это большое разнородное сообщество привести к общему знаменателю по главным внешнеполитическим вопросам, которые касаются этого сообщества, конфликту на Украине. Задача эта не выполнена, потому что до сих пор есть разные позиции внутри русскоязычного сообщества ФРГ по сущности украинского кризиса, как бы немецкое правительство ни пыталось донести свою точку зрения до этой группы людей. Русскоязычное сообщество гораздо более сложное для взаимодействия с политическими силами, чем турецкое или арабское, потому что много кто подступается к нему, и нет однозначного результата ни в ту, ни в другую сторону. В значительной степени это вещь в себе", – добавил в свою очередь Соколов.Когда мы говорим о внешнеполитическом курсе той или иной страны относительно Украины, с ней неразрывно связана и военная помощь, так что немаловажно кто будет министром обороны ФРГ. Этот пост с высокой долей вероятности сохранит за собой социал-демократ Борис Писториус. На это есть несколько причин.Во-первых, он очень популярен среди населения – настолько, что, по словам Белова, если бы граждане напрямую выбирали канцлера, то выбрали бы именно Писториуса. Во-вторых, как отметила Хорольская, у него хорошие отношения с христианскими демократами и Мерцем, он даже говорил, что может стать переговорщиком по формированию коалиции, и это наводит эксперта на мысль, а не метит ли он сам на следующих выборах в канцлеры. Сейчас Писториус понимал, что у СДПГ слабая позиция, а к тому же у него, как пишут, недостаточная укоренённость в партийных структурах. Он хорошо проявил себя в исполнительной власти на земельном уровне, на федеральном, но всё-таки нужно добиться поддержки внутри партии, на это у него будет четыре года, если таковая цель всё же имеется."Министр обороны – это расстрельная должность. Часто министры обороны не понимают что делать, особенно в условиях ограниченности бюджетов. А Писториус как-то разобрался, кроме того, есть поддержка среди военных, что тоже необычно, и как будто бы деньги идут. На самом деле это неплохо, что он разбирается в материале, потому что часто самые радикальные призывы звучат от политиков, которые не очень хорошо понимают что говорят. Вспомним позицию Писториуса по Taurus – она была достаточно взвешенной. Если брать во внимание подслушанный разговор немецких военных, интересно, что именно Писториус заказал аналитику, какая может быть практическая польза от Taurus, и пришёл к выводу, что это, скорее, политический жест, и зачем тогда рисковать. И вот эта здравая позиция Писториуса, который действительно понимает и проблемы немецкого Бундестага, и что наращивать оборонную промышленность, конечно, можно, но что вы потом будете с ней делать? Вот это его понимание матчасти может уберечь Германию от непродуманных высказываний", – заявила Хорольская.Белов уверен, что Писториус будет очень жёстким министром обороны, который будет "пробивать дно одно за другим", продавливать поддержку Украины, и это объективная картина той ситуации, которая существует сегодня в Германии."Курс Германии по Украине не поменяется. Taurus`ы будут по-прежнему написаны на знамени коалиции. Выбор сделан: поддержка Украины на условиях Украины минимум. Украина – сложнейший вопрос, ещё пусть макроны, стармеры, калласы будут вести непростые переговоры с Вашингтоном и искать тот знаменатель, который позволит вести не только двусторонние, но и многосторонние переговоры", – сказал заместитель директора Института Европы РАН, отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру.И пока ещё действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок также заявила, что результаты выборов в Бундестаг никак не повлияют на поддержку Украины со стороны Германии.Притом что позиции Писториуса, казалось бы, гарантированы со всех сторон, но, если христианские демократы решат, что отдают слишком много министерских портфелей СДПГ, выступившей на выборах не блестяще, могут возникнуть дискуссии, которые кажутся гарантированными для социал-демократов в другой ситуации.И сам Писториус не застрахован от того, чтобы не пролететь мимо министерского кресла, кто бы на что ни рассчитывал, предупредил Соколов.Читайте также Александр Котов: Мерц и без "Таурусов" будет проводить не менее жесткую политику по Украине, чем Шольц

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Евгения Кондакова

эксклюзив, германия, украина, россия, выборы, борис писториус, бундестаг, анналена бербок, олаф шольц