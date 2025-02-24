Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона - 24.02.2025 Украина.ру
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Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона
Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона - 24.02.2025 Украина.ру
Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона
Президент США Дональд Трамп не встретил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл в Белый дом на переговоры. Соответствующее видео опубликовало издание SPAN. На кадрах видно, что президент Франции выходит из машины, машет рукой на камеру и заходит в здание один
2025-02-24T19:04
2025-02-24T19:04
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Буквально за пару часов до того, как Макрон переступил порог Белого дома, британское издание The Times со ссылкой на свои источники написало, что президент Франции и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, а взамен готовы дать Вашингтону гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем.Американское издание Advance добавило, что Макрон и Стармер фактически разжигают третью мировую войну, иначе зачем им предлагать американскому лидеру отправить на Украину 30 тысяч военнослужащих под предлогом "сохранения мира". По мнению журналистов издания, Трамп не настолько наивен, чтобы принять этот план. Что вполне укладывается в предсказание Владимира Жириновского.Большинство экспертов связывают игнорирование Трампом Макрона с недавним заявлением последнего, что по приезду в Вашингтон, он посоветует американскому лидеру, как вести себя с российским президентом Владимиром Путиным."Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", - похвастался пару дней назад французский президент.Воинствующая риторика лидеров ЕС все более обостряется на фоне недавнего сообщения о том, что США ультимативно потребовали от Евросоюза согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель. В частности, на днях об этом сказал финский депутат Европарламента Мика Аалтола."Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - написал евродепутат, сославшись на несколько информированных источников в Евросоюзе и НАТО.Параллельно премьер Польши Дональд Туск призвал срочно профинансировать европейскую помощь Украине за счет замороженных российских активов, усилить воздушную охрану границ ЕС с Россией и пересмотреть финансирование обороны ЕС. Он отметил также, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.Удастся ли европейским лидерам запугать Трампа несуществующей российской угрозой, и вынудить возобновить или даже увеличить финансирование киевского режима, выяснял автор издания Украина.ру Алексей Туманов. Свои выводы он сделал в материале Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер, ес, европарламент
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, ЕС, Европарламент

Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона

19:04 24.02.2025
 
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Президент США Дональд Трамп не встретил своего французского коллегу Эммануэля Макрона, который прибыл в Белый дом на переговоры. Соответствующее видео опубликовало издание SPAN. На кадрах видно, что президент Франции выходит из машины, машет рукой на камеру и заходит в здание один
Буквально за пару часов до того, как Макрон переступил порог Белого дома, британское издание The Times со ссылкой на свои источники написало, что президент Франции и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, а взамен готовы дать Вашингтону гарантии по обеспечению безопасности Украины в будущем.
Американское издание Advance добавило, что Макрон и Стармер фактически разжигают третью мировую войну, иначе зачем им предлагать американскому лидеру отправить на Украину 30 тысяч военнослужащих под предлогом "сохранения мира". По мнению журналистов издания, Трамп не настолько наивен, чтобы принять этот план. Что вполне укладывается в предсказание Владимира Жириновского.
Большинство экспертов связывают игнорирование Трампом Макрона с недавним заявлением последнего, что по приезду в Вашингтон, он посоветует американскому лидеру, как вести себя с российским президентом Владимиром Путиным.
"Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", - похвастался пару дней назад французский президент.
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Воинствующая риторика лидеров ЕС все более обостряется на фоне недавнего сообщения о том, что США ультимативно потребовали от Евросоюза согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель. В частности, на днях об этом сказал финский депутат Европарламента Мика Аалтола.
"Соединенные Штаты дали нам три недели, чтобы договориться об условиях капитуляции Украины. Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности России сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами. У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", - написал евродепутат, сославшись на несколько информированных источников в Евросоюзе и НАТО.
Параллельно премьер Польши Дональд Туск призвал срочно профинансировать европейскую помощь Украине за счет замороженных российских активов, усилить воздушную охрану границ ЕС с Россией и пересмотреть финансирование обороны ЕС. Он отметил также, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада со всеми вытекающими последствиями.
Удастся ли европейским лидерам запугать Трампа несуществующей российской угрозой, и вынудить возобновить или даже увеличить финансирование киевского режима, выяснял автор издания Украина.ру Алексей Туманов. Свои выводы он сделал в материале Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампЭммануэль МакронКир СтармерЕСЕвропарламент
 
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